بعد تفسيرها القرآن.. السعودية أمل الشهراني في وضع مُخل مع حبيبها جوني! (شاهد)

وطن – شاركت الناشطة السعودية، أمل الشهراني، متابعيها عبر “سناب شات”، لحظاتها الحميمية مع حبيبها الأمريكي جوني.

قبلة حميمية

وظهرت أمل الشهراني بالفيديو الذي رصدته وطن”، وهي تسبح مع جوني مرتدية بيكيني أحمر.

كما ظهرت أمل في صورة أخرى وهي تنظر إلى الكاميرا، بينما يقوم حبيبها بتقبيلها قبلة حميمية.

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وتعرضت الناشطة السعودية لهجوم لاذع من أبناء شعبها، فجاء في التعليقات: “غدا حبيبك هذا سيرميك عند كنيسه أو عند ملجأ. وغدا ستعرفين قيمة الوطن . من طلع من داره قل مقداره . وتجين في مقطع فيديو تبكين أنقذوني أنقذوني الوطن لا يعوض هو الملجأ لمن لا مأوى له وهو الحضن الدافئ”.

وسخر آخر من حديث أمل عن الدين، وكتب: “تحاضر بالدين .. وهي كل يوم في حضنه”.

وعقب متابع بكل جرأة: “الحقيقة المرة انه ساكن معها ومع بناتها ويأكل ويشرب، ويمارس العلاقة معها ببلاش وبدون زواج”.

واستذكر ناشط آخر حديثها عن الدين وهي تفسر آية قرآنية. وكتب ساخراً :” مقتنعه إن الله ما راح يحاسبها إلا على ما في صدرها ولا راح يأخذها على ما تجاهر به من عهر فنتوقع الأسوأ منها”.

عبادة النية!

وذكرت أمل حينها الآية الكريمة من سورة العاديات “أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُور، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ “.

وقالت بفيديو عبر “سناب شات”: “سبحان الله، ربي يوم القيامة ما راح يحصل الأعمال اللي نجاهر فيها. أو الأشياء اللي نوريها الناس. أنا أصلي الفجر، أنا إمام في المسجد، أنا أتصدق. أنا أكفل أيتام شوفوني”.

وتابعت أمل: “لأ، فقط الصدور، النية. عبادة النية، يمكن النية أو داخل الإنسان أطهر وأنقى وأنضف وأجل عند الله من الأعمال الظاهرة للعباد”.

وختمت الشهراني: “عبادة النية أهم شيء، إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ خبير، الله خبير بس. لا أنا ولا إنت ولا هم. ولا حدا خبير. فقط رب العالمين”.

وأثار حديث أمل جدلاً بين الناشطين الذين ذكروها بمجاهرتها بالمعصية. ونشرها لحظات حميمية مع رجل لا تربطها به علاقة زواج. وارتداءها البكيني علناً واستعراض جسدها.

المصدر: (وطن – متابعات)

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