كان يتوقع إنهاء الحرب في يومين .. بوتين مُحبَط وقلق أمريكي من ردة فعله

وطن – بعد مرور أكثر من أسبوعين على الحرب التي كان يتوقع أن يهيمن عليها في غضون يومين، يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغضب والإحباط من إخفاقات جيشه، والاستعداد لإحداث المزيد من العنف والدمار في أوكرانيا، وفقًا لتقدير مسؤولي المخابرات الأمريكية.

بوتين غاضب بسبب إخفاق جيشه في أوكرانيا

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” قال المسؤولون بالمخابرات الأمريكية في الأيام الأخيرة علنًا. إنهم قلقون من أن الرئيس الروسي سوف يصعد الصراع في محاولة لكسر المقاومة الأوكرانية.

ولا تزال روسيا تتمتع بمزايا عسكرية هائلة ويمكنها قصف البلاد لأسابيع أخرى. وبينما يتفاعل باقي العالم مع الصور المروعة للحرب التي بدأها، يظل بوتين معزولاً عن الضغط المحلي من خلال ما أسماه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز “فقاعة الدعاية”.

إن عقلية بوتين – على الرغم من صعوبة تحديدها من بعيد – مهمة للغرب من أجل فهمها لأنها تقدم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وتمنع أيضًا “بوتين” من مواجهة دول الناتو بشكل مباشر أو ربما الوصول إلى الزر النووي.

وفي هذا السياق أعرب مسؤولو المخابرات على مدى يومين من الشهادة أمام الكونجرس الأسبوع الماضي. علانية عن مخاوفهم بشأن ما قد يفعله بوتين.

وتشكل هذه المخاوف بشكل متزايد المناقشات. حول ما يرغب صانعو السياسة الأمريكيون في القيام به لأوكرانيا.

وعلى مدى عقدين من الزمن حقق بوتين هيمنة تامة على الحكومة الروسية والأجهزة الأمنية. وحكم بدائرة داخلية صغيرةوهمش المعارضة، وسجن أو قتل معارضيه.

ولطالما انتقد بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي ورفض مزاعم أوكرانيا بالسيادة.

خابت توقعاته

هذا وأخبر “بيرنز” المشرعين أنه يعتقد أن بوتين كان “يخوض في مزيج قابل للاشتعال من المظالم والطموح لسنوات عديدة”.

وقال “بيرنز” إن بوتين كان يتوقع الاستيلاء على كييف في غضون يومين.

وبدلاً من ذلك، فشل جيشه في السيطرة على المدن الكبرى وفقد بالفعل عدة آلاف من الجنود.

وفرض الغرب عقوبات وتدابير أخرى شلت الاقتصاد الروسي وقلصت مستويات معيشة “الأوليغارشية” والمواطنين العاديين على حد سواء.

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ويشار إلى أن الكثير من العملات الأجنبية التي تراكمت في روسيا كحصن ضد العقوبات، مجمدة الآن في البنوك بالخارج.

جدير بالذكر أن “بيرنز” هو سفير أمريكي سابق في موسكو التقى بوتين عدة مرات. وقال للمشرعين ردا على سؤال حول الحالة العقلية للرئيس الروسي إنه لا يعتقد أن بوتين مجنون.

كما قال: “أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط الآن. من المرجح أن يتضاعف غضبه ويحاول سحق الجيش الأوكراني دون أي اعتبار للخسائر في صفوف المدنيين”.

وأضاف “بيرنز” أن المزاعم الروسية الأخيرة غير المدعومة بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا على تطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية، تشير إلى أن بوتين قد يكون هو نفسه مستعدًا لنشر تلك الأسلحة في عملية “علم زائف”.

ولا يوجد طريق واضح لإنهاء الحرب، ويكاد يكون من غير المتصور أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي نال إعجاب جميع أنحاء العالم لقيادته مقاومة بلاده، سيعترف فجأة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم أو يدعم منح حكم ذاتي جديد للأجزاء الصديقة لروسيا في شرق أوكرانيا.

حرب لا يمكنه تحمل خسارتها

وحتى لو احتل كييف وعزل زيلينسكي، فسيتعين على بوتين أن يتحمل المسؤولية عن التمرد المدعوم من الغرب في بلد يزيد عدد سكانه عن 40 مليون نسمة.

وفي هذا السياق قال بيرنز: “ليس لديه نهاية سياسية مستدامة في مواجهة ما سيظل مقاومة شرسة من الأوكرانيين”.

من جانبه ذكر “أفريل هينز” مدير المخابرات الوطنية للرئيس جو بايدن، أن بوتين “ينظر إلى هذه على أنها حرب لا يمكنه تحمل خسارتها. لكن ما قد يكون على استعداد لقبوله كنصر قد يتغير بمرور الوقت نظرًا للتكاليف الكبيرة التي يتكبدها “.

وقال إن محللي المخابرات يعتقدون أن رفع بوتين مؤخرا لمستوى التأهب النووي الروسي، كان “يهدف على الأرجح إلى ردع الغرب عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا”.

كما أدى قلق البيت الأبيض من التصعيد في بعض الأحيان إلى إحباط كل من الديمقراطيين والجمهوريين. وبعد الإشارة في البداية إلى الدعم، رفضت إدارة بايدن في الأيام الأخيرة دعم خطة بولندية للتبرع بطائرات حربية من الحقبة السوفيتية لأوكرانيا كانت ستطلب من الولايات المتحدة المشاركة في عملية النقل.

وأجلت الإدارة في السابق فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 ولن ترسل صواريخ ستينغر للدفاع الجوي إلى أوكرانيا قبل تغيير مسارها.

استطلاع رأي

وقبل الغزو أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “ليفادا” أكبر شركة أبحاث مستقلة في روسيا. أن 60٪ من المشاركين يعتبرون الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “المبادرين” للصراع في شرق أوكرانيا.

و3٪ فقط أجابوا بأن روسيا هي المبادرة بالصراع، وتم الاقتراع في يناير وفبراير. ولم ينشر مركز ليفادا اقتراعًا جديدًا منذ بدء الحرب.

كما يواصل التليفزيون الروسي الحكومي بث مزاعم كاذبة أو غير مدعومة بشأن الحكومتين الأمريكية والأوكرانية. والترويج لرواية مفادها أن روسيا لا تستطيع تحمل خسارة الحرب.

وقال فلاديمير سولوفيوف، مقدم برنامج حواري في وقت الذروة على قناة “روسيا 1” التليفزيونية الحكومية، في برنامجه الإذاعي اليومي الأسبوع الماضي: “خلاف ذلك سيؤدي ذلك إلى موت روسيا نفسها”.

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