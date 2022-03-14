قصة صورة امرأة حامل قُتلت وجنينُها بقصف مستشفى أوكراني .. روسيا اتهمتها بالتمثيل!

وطن – توفيت امرأة حامل وجنينها، بعد أن ضربت غارة جوية روسية مستشفى للولادة في أوكرانيا.

ودمرت الغارة الجوية الروسية مستشفى الولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية أن هؤلاء من بين 1663 مدنيا قتلوا منذ أن أمر فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا.

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ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه عمل من “الإبادة الجماعية”. حيث دفن الأطفال تحت الأنقاض.

وشوهدت المرأة النازفة وبطنها منتفخا محمولة على نقالة بجوار سيارات محترقة ومشوهة.

وجرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى آخر كان أقرب إلى خط المواجهة، حيث سعى الأطباء لإبقائها على قيد الحياة.

مقتل امرأة حامل وجنينها

ووجد الجراح تيمور مارين حوض المرأة محطمًا وفصل الورك عن الجسد. مضيفا أن المسعفين أنجبوا الطفل بعملية قيصرية، لكنه “لم يظهر أي علامات على الحياة”.

ثم كافح المسعفون لإنقاذ الأم. وبعد أكثر من 30 دقيقة من إنعاش الأم لم تسفر عن نتائج. كلاهما مات، قالت مارين.

وفي خضم الفوضى التي أعقبت الغارة الجوية لم يكن لدى المسعفين الوقت الكافي للحصول على اسم المرأة قبل أن يأتي زوجها ووالدها لأخذ جثتها، حتى لا ينتهي بها الأمر في المقابر الجماعية التي تم حفرها للعديد من قتلى ماريوبول.

قال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن الضربة الجوية يوم الأربعاء تم تنفيذها خلال فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها والتي كان من المفترض أن تسمح بإجلاء المدنيين من المدينة الجنوبية المحاصرة.

فشلت المحاولات السابقة للسماح للمدنيين بالإخلاء بأمان، مع انتشار صور تظهر أشخاصًا يركضون بحثًا عن مأوى.

كان الانفجار في المستشفى قويا لدرجة أن الأرض اهتزت على بعد أكثر من ميل من مكان الانفجار.

تُظهر الصور حفرة هائلة خلفها القصف، حيث تسببت الانفجارات في تدمير النوافذ وتدمير جزء كبير من واجهة المبنى.

وأظهرت لقطات بقايا متفحمة من المستشفى مع الموظفين الجرحى والمرضى وهم يخرجون من المبنى إلى مشهد مدمر للسيارات المحترقة والأنقاض المحترقة.

روسيا تتهم المرأة بالتمثيل!

في تطور قاس، اتهمت روسيا المرأة الحامل بالمساعدة في تزييف تفجير المستشفى.

كما قالت حكومة مدينة ماريوبول على تلغرام إن ثلاثة قتلوا وأصيب 17 في الهجوم.

وتابع البيان أن “القوات الروسية تدمر عمدا وبلا رحمة السكان المدنيين في ماريوبول”.

وأضاف: “يجب أن يعلم العالم كله بجريمة روسيا ضد الإنسانية، ضد أوكرانيا وضد شعب ماريوبول!”.

بينما تابع البيان: “لقد ألقت قوات الاحتلال الروسية عدة قنابل على مستشفى الأطفال. الدمار هائل”.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع 18 هجومًا على منشآت طبية أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي قبل أسبوعين.

(المصدر: ذا صن – وطن)

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