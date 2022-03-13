مصرع حارس الأهلي المصري بعد سقوطه من شرفة منزله (صور)

وطن – تُوفي حارس مرمى نادي الأهلي المصري زياد إيهاب البالغ من العمر 19 عاماً، من قطاع الناشئين لكرة القدم صباح اليوم الأحد عقب سقوطه من شرفة منزله في حي عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة.

نعي حارس الأهلي المصري

ونعى رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى أحد أبناء النادي الشاب زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي لكرة القدم مواليد 2003″.

الأهلي ينعي زياد إيهاب حارس مرمى فريقنا مواليد ٢٠٠٣ pic.twitter.com/3iQzWWlOCV — Al Ahly Youth Teams (@AlAhly_Youth) March 13, 2022

وأردف البيان، ” يتقدم مجلس الإدارة بأحر التعازي لأسرة الفقيد وزملائه.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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حارس الأهلي الراحل والأخلاق والكفاءة العالية

وقال مدير قطاع الناشئين في نادي الأهلي المصري خالد بيبو، عن حارس الأهلي الراحل زياد إيهاب في تصريح صحفي له نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، قائلاً: ” الحارس الشاب زياد إيهاب كان مشهوداً له بالكفاءة والأخلاق العالية، كما ويعد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين داخل صفوف الأهلي”.

وبين بيبو، أنه من اللاعبين الذين يتمتعون بالخلق الراقي، وهو من الحراس الرائعين داخل نادي الأهلي المصري في قطاع الناشئين”.

⚫ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتقدم بخالص العزاء في وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي الأهلي. #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/4X2EoHc1uI — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 13, 2022

كما وتقدم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بالتعازي لأسرة فقيد حارس مرمى الأهلي في قطاع الناشئين زياد إيهاب، بعد وافته اليوم.

🔴♦️ انا لله وانا اليه راجعون🖤💔 وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد⁰وكان زياد مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية ومن أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي وكان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق pic.twitter.com/Yi8P3gy3qH — AL Ahly Stadium 🏟 ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) March 13, 2022

فيما فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً، بعد التحفظ على جثمان الراحل زياد إيهاب لمعرفة أسباب الوفاة، إثر سقوطه من شرفة منزله.

(إنا لله وإنا اليه راجعون)

توفى الى رحمة الله

زياد ايهاب حارس مرمى فريق مواليد 2003. اللهم ! اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره،🤲 pic.twitter.com/OZaerfgIaf — Sherif Abd Elfadil (@sherifabdlfadil) March 13, 2022

ويعد الحارس الراحل زياد إيهاب منذ مواليد عام 2003، من أبرز المواهب المميزة في قطاع الناشئين داخل نادي الأهلي المصري.

(المصدر: وطن + وسائل الإعلام المصرية + تويتر)

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