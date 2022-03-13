مصرع حارس الأهلي المصري زياد إيهاب بعد سقوطه من شرفة منزله watanserb.com
وفاة حارس الأهلي المصري من قطاع الناشئين زياد إيهاب
Imageرياضة

مصرع حارس الأهلي المصري بعد سقوطه من شرفة منزله (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تُوفي حارس مرمى نادي الأهلي المصري زياد إيهاب  البالغ من العمر 19 عاماً، من قطاع الناشئين لكرة القدم صباح اليوم الأحد عقب سقوطه من شرفة منزله في حي عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة.

نعي حارس الأهلي المصري

ونعى رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى أحد أبناء النادي الشاب زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي لكرة القدم مواليد 2003″.

وأردف البيان، ” يتقدم مجلس الإدارة بأحر التعازي لأسرة الفقيد وزملائه.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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حارس الأهلي الراحل والأخلاق والكفاءة العالية

وقال مدير قطاع الناشئين في نادي الأهلي المصري خالد بيبو، عن حارس الأهلي الراحل زياد إيهاب في تصريح صحفي له نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، قائلاً: ” الحارس الشاب زياد إيهاب كان مشهوداً له بالكفاءة والأخلاق العالية، كما ويعد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين داخل صفوف الأهلي”.

وبين بيبو، أنه من اللاعبين الذين يتمتعون بالخلق الراقي، وهو من الحراس الرائعين داخل نادي الأهلي المصري في قطاع الناشئين”.

كما وتقدم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بالتعازي لأسرة فقيد حارس مرمى الأهلي في قطاع الناشئين زياد إيهاب، بعد وافته اليوم.

فيما فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً، بعد التحفظ على جثمان الراحل زياد إيهاب لمعرفة أسباب الوفاة، إثر سقوطه من شرفة منزله.

ويعد الحارس الراحل زياد إيهاب منذ مواليد عام 2003، من أبرز المواهب المميزة في قطاع الناشئين داخل نادي الأهلي المصري.

(المصدر: وطن + وسائل الإعلام المصرية + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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