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جماهير الأهلي تقسو على مشجعي الهلال: “ايه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم” (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – احتفل جمهور النادي الأهلي المصري بفوز فريقه الساحق على نظيره الهلال السعودي برباعية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين. لحسم صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

وانتشرت مقاطع مصورة توثق هتافات جماهير الأهلي للاعبيه التي هزت المدرجات. وسط فرحة عارمة لانتصار فريقهم بفارق كبير في مباراة تاريخية.

كما ظهرت جماهير الأهلي وهي تنظم هتافا وجهته خصيصا لجماهير الهلال السعودي، في المدرجات الموازية لهم.

بينما هتف مشجعو الأهلي بأعلى صوتهم:”ايه اللي حصل عندكم ايه ايه.. ما تسمعونا حسكم”، في إشارة لصمت الجماهير الهلالية وهزمية فريقهم الثقيلة.

كما هتف مشجعو النادي الأهلي أيضا بقولهم:”ولسه ولسه” وذلك بعد إحراز لاعبو الأهلي الهدف الرابع في الشوط الثاني للمباراة، وأيضا “واحد اثنين.. الكبسة راحت فين”.

بينما علق الإعلامي السعودي عبدالله الفقير على هذه الهتافات بقوله:”ايه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم.. وصف بليغ من مدرج الاهلي_المصري
لحال الهلال في المواجهة والخسارة بالأربعة.”

فيما دون علاء عزت:”الأهلي وحده هو من يكتب التاريخ .. ثم يعود ليكتبه من جديد.”

 

الأهلي يقسو على الهلال السعودي برباعية

وحقق النادي الأهلي المصري انتصار ساحقا على الهلال السعودي، اليوم السبت، بـ4 أهداف نظيفة وأحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

والمباراة التي أقيمت لتحديد المركز الثالث بمونديال الأندية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. سجل فيها للأهلي ياسر إبراهيم هدفين مبكرين في الدقيقتين 8 و17.

كما أضاف أحمد عبد القادر الثالث في الدقيقة 40، وعمر السولية سجل الهدف الرابع في الدقيقة 64.

وبهذه الهزيمة الثقيلة للهلال يكون الأهلي قد أحرز المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثانية على التوالي والثالثة بتاريخه.

وكان الأهلي قد خسر في الدور نصف النهائي بالبطولة أمام نادي بالميراس البرازيلي، فيما خسر نادي الهلال السعودي أمام تشيلسي الإنجليزي.

كما حدد الأهلي مصيره في المركز الثالث بفوزه على النادي البرازيلي. فيما ستحدد مباراة أخرى الليلة من هو بطل العالم حيث سيلعب تشيلسي أمام بالميراس.

 

(المصدر: متابعات وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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