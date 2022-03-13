الشورى العماني يقرر استجواب وزير الإعلام عبد الله بن ناصر الحراصي

وطن – أعلن مجلس الشورى العماني أنه قرر إدراج طلبا لاستجواب وزير الإعلام عبدالله بن ناصر الحراصي في عدد من المخالفات المتعلقة بعمله كوزير.

وقال مجلس الشورى في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “مكتب الشورى يقرر إدراج طلب استجواب وزير الإعلام وطلب مناقشة وزيرة التربية والتعليم بجدول أعمال الجلسة المقبلة”.

#مكتب_الشورى يقررإدراج طلب استجواب وزير الإعلام وطلب مناقشة وزيرةالتربية والتعليم بجدول أعمال الجلسة المقبلة. ▪️ويناقش تقارير #لجان_الشورى بشأن:

🔘دعم الاختصاصيين العمانيين وتوفير درجات مالية لهم.

🔘توفيرعيادة متكاملةفي المجمعات الرياضية وسيارة إسعاف.

🔘تعزيز رواتب المتقاعدين. pic.twitter.com/go84UCjbyw — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) March 13, 2022

بينما تصاعدت الدعوات في سلطنة عمان مؤخرا. لإقالة وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي بعد أزمة المذيعة خلود العلوي.

وتصدر وسم اقالة وزير الإعلام قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر. في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قد يهمك أيضا:

كما شهدت سلطنة عمان جدلا واسعا خلال تلك الأيام بسبب قرار وزير الإعلام بوقف المذيعة ومدير عام إذاعة “هلا اف ام” خلود العلوي. عقب استضافتها عضو مجلس الشورى د. محمد الزدجالي في برنامج “كل الأسئلة” الشهير.

وكان “الزدجالي” وجه انتقادات حادة خلال البرنامج مع المذيعة خلود العلوي. إلى رئاسة مجلس الشورى العماني ما دفع وزارة الإعلام العمانية إلى إقالتها.

هل خطأ #خلود_العلوي كان في كلمة " حشى " أثناء المقابله أم أن الموضوع هو عباره عن تراكمات سابقه أدت الى نهاية قصة كفاح مذيعه الكثير في تويتر متفاعل مع وسم #متضامن_مع_خلود_العلوي فهل أنت مع أو ضد ذلك التفاعل؟ pic.twitter.com/nzBRFTcBRN — عرب ميديا (@arab_media2) December 24, 2021

كما تسبب القرار بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث طالب المغردون بعزل الوزير من منصبه ومحاسبته.

(المصدر: وطن + تويتر)

إقرأ أيضا: