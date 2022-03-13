وزير الإعلام العماني عبدالله بن ناصر الحراصي watanserb.com
وزير الإعلام العماني عبدالله بن ناصر الحراصي
الهدهد

الشورى العماني يقرر استجواب وزير الإعلام عبد الله بن ناصر الحراصي

كتب سالم حنفي
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وطن – أعلن مجلس الشورى العماني أنه قرر إدراج طلبا لاستجواب وزير الإعلام عبدالله بن ناصر الحراصي في عدد من المخالفات المتعلقة بعمله كوزير.

وقال مجلس الشورى في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “مكتب الشورى يقرر إدراج طلب استجواب وزير الإعلام وطلب مناقشة وزيرة التربية والتعليم بجدول أعمال الجلسة المقبلة”.

بينما تصاعدت الدعوات في سلطنة عمان مؤخرا. لإقالة وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي بعد أزمة المذيعة خلود العلوي.

وتصدر وسم اقالة وزير الإعلام قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر. في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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كما شهدت سلطنة عمان جدلا واسعا خلال تلك الأيام بسبب قرار وزير الإعلام بوقف المذيعة ومدير عام إذاعة “هلا اف ام” خلود العلوي. عقب استضافتها عضو مجلس الشورى د. محمد الزدجالي في برنامج “كل الأسئلة” الشهير.

وكان “الزدجالي” وجه انتقادات حادة خلال البرنامج مع المذيعة خلود العلوي. إلى رئاسة مجلس الشورى العماني ما دفع وزارة الإعلام العمانية إلى إقالتها.

كما تسبب القرار بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث طالب المغردون بعزل الوزير من منصبه ومحاسبته.

 

(المصدر: وطن + تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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