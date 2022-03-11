توماس توخيل يُعلق على العقوبات الصارمة بحق مالك نادي تشيلسي “أبراموفيتش”

وطن -علق المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية بحق مالك نادي تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، على خلفية تداعيات العملية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

توماس توخيل والعقوبات على مالك نادي تشيلسي

وقال الألماني توماس توخيل في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، ” فريق تشيلسي سيقاتل بقوة. من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات القادمة، على الرغم من الأزمات التي تحاصر النادي الإنجليزي”.

🗣 توماس توخيل : "طالما لدينا عدد كافي من القمصان و لدينا حافلة للذهاب للمباريات سنلعب و ننافس بقوة." 🔵🇩🇪 pic.twitter.com/m7AS2hqkdG — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) March 11, 2022

وأردف المدرب توخيل، “هناك بعض الضجيج حول النادي في الآونة الأخيرة، إلا أننا سنقاتل داخل أرضية ميدان الملعب طالما نمتلك القمصان الكافية لخوض المباريات وكذلك حافلة نقل للفريق”.

كما وأضاف، ” لا يمكننا التأثير على الوضع الراهن الذي يمر به النادي، لكننا نحاول بقدر المستطاع الاستمتاع باللعب والتركيز على خوض المباريات فقط”.

اقرأ أيضاً:

عقوبات الحكومة البريطانية على مالك نادي تشيلسي

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، عن فرض الحكومة البريطانية العقوبات على الملياردير الروسي. رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا منذ نحو أسبوعين من الآن.

وبينت الشبكة البريطانية، بأن العقوبات المفروضة على مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش. تمثلت في تجميد جميع ممتلكات الأخير في المملكة المتحدة البريطانية والتي من ضمنها نادي تشيلسي الإنجليزي، والحظر من السفر، بالإضافة إلى تجميد إجراء أي من المعاملات مع أفراد أو شركات.

🚨 | وفقاً لـ التليغراف : – توماس توخيل سعيداً في تشلسي و لن يستقيل بعد تجميد النادي بالرغم من اهتمام مانشستر يونايتد.#CFC | بوابة تشلسي | تشلسي pic.twitter.com/TonmfrADbF — بوابة تشلسي | CFC Gate (@cfcgate) March 10, 2022

كما وتابعت، ” قررت الحكومة البريطانية إيقاف عملية بيع نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل مؤقت”. بعد أن عرض مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للبيع.

وأشارت صحيفة ذا تايمز البريطانية، سماح الحكومة البريطانية لنادي تشيلسي بممارسة أنشطة محدودة بما يتعلق بأنشطة رياضة كرة القدم، كما ومنع إصدار أي تذاكر جديدة. حيث يسمح فقط لحاملي البطاقات الموسمية الذهاب إلى المباريات في الفترة المقبلة.

تعليق نادي تشيلسي بعد العقوبات على أبراموفيتش

وفي سياق متصل، قال نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن فرض الحكومة البريطانية. جملة من العقوبات القاسية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، ” بحكم ملكية رومان أبراموفيتش للنادي والكيانات التابعة له بنسبة 100%، فإن تشيلسي يتعرض عادةً لنفس تلك العقوبات”.

وأضافت، ” أصدرت الحكومة البريطانية ترخيصاً بشكل عام يسمح لنادي تشيلسي بمواصلة أنشطة معينة، كما أننا نعتزم المشاركة في مناقشات الحكومة فيما يتعلق بنطاق التراخيص، من أجل الحصول على إذن للعودة إلى ممارسة العمل بشكل طبيعي قدر الإمكان”.

Statement from Chelsea Football Club. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 10, 2022

وختم النادي، ” سنسعى للحصول على إرشادات من قبل حكومة المملكة المتحدة، بشأن مدى تأثير هذه العقوبات والتدابير على مؤسسة تشيلسي وعملها المهم في مجتمعاتنا، كما وسيقدم النادي إجراء تحديثات أخرى عندما يكون من المناسب القيام به”.

وجاء فريق تشيلسي “البلوز” في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في المباراة الأخيرة على منافسه نورويتش سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: