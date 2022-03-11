تعليق توماس توخيل على عقوبات نادي تشيلسي الإنجليزي watanserb.com
المدرب توماس توخيل يعلق على العقوبات القاسية بحث مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش
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توماس توخيل يُعلق على العقوبات الصارمة بحق مالك نادي تشيلسي “أبراموفيتش”

كتب فارس أبو شيحة
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وطن -علق المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية بحق مالك نادي تشيلسي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، على خلفية تداعيات العملية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

توماس توخيل والعقوبات على مالك نادي تشيلسي

وقال الألماني توماس توخيل في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، ” فريق تشيلسي سيقاتل بقوة. من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات القادمة، على الرغم من الأزمات التي تحاصر النادي الإنجليزي”.

وأردف المدرب توخيل، “هناك بعض الضجيج حول النادي في الآونة الأخيرة، إلا أننا سنقاتل داخل أرضية ميدان الملعب طالما نمتلك القمصان الكافية لخوض المباريات وكذلك حافلة نقل للفريق”.

كما وأضاف، ” لا يمكننا التأثير على الوضع الراهن الذي يمر به النادي، لكننا نحاول بقدر المستطاع الاستمتاع باللعب والتركيز على خوض المباريات فقط”.

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عقوبات الحكومة البريطانية على مالك نادي تشيلسي

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، عن فرض الحكومة البريطانية العقوبات على الملياردير الروسي. رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا منذ نحو أسبوعين من الآن.

وبينت الشبكة البريطانية، بأن العقوبات المفروضة على مالك نادي تشيلسي أبراموفيتش. تمثلت في تجميد جميع ممتلكات الأخير في المملكة المتحدة البريطانية والتي من ضمنها نادي تشيلسي الإنجليزي، والحظر من السفر، بالإضافة إلى تجميد إجراء أي من المعاملات مع أفراد أو شركات.

كما وتابعت، ” قررت الحكومة البريطانية إيقاف عملية بيع نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل مؤقت”. بعد أن عرض مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للبيع.

وأشارت صحيفة ذا تايمز البريطانية، سماح الحكومة البريطانية لنادي تشيلسي بممارسة أنشطة محدودة بما يتعلق بأنشطة رياضة كرة القدم، كما ومنع إصدار أي تذاكر جديدة. حيث يسمح فقط لحاملي البطاقات الموسمية الذهاب إلى المباريات في الفترة المقبلة.

تعليق نادي تشيلسي بعد العقوبات على أبراموفيتش

وفي سياق متصل، قال نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن فرض الحكومة البريطانية. جملة من العقوبات القاسية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، ” بحكم ملكية رومان أبراموفيتش للنادي والكيانات التابعة له بنسبة 100%، فإن تشيلسي يتعرض عادةً لنفس تلك العقوبات”.

وأضافت، ” أصدرت الحكومة البريطانية ترخيصاً بشكل عام يسمح لنادي تشيلسي بمواصلة أنشطة معينة، كما أننا نعتزم المشاركة في مناقشات الحكومة فيما يتعلق بنطاق التراخيص، من أجل الحصول على إذن للعودة إلى ممارسة العمل بشكل طبيعي قدر الإمكان”.

وختم النادي، ” سنسعى للحصول على إرشادات من قبل حكومة المملكة المتحدة، بشأن مدى تأثير هذه العقوبات والتدابير على مؤسسة تشيلسي وعملها المهم في مجتمعاتنا، كما وسيقدم النادي إجراء تحديثات أخرى عندما يكون من المناسب القيام به”.

وجاء فريق تشيلسي “البلوز” في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في المباراة الأخيرة على منافسه نورويتش سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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