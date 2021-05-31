“توماس توخيل” يكشف عن سر ارتداء حذائه في نهائي أبطال أوروبا

كشف مدرب فريق تشيلسي الألماني توماس توخيل عن السر وراء ارتدائه الحذاء الذي قدمه رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

توماس توخيل وهدية الخليفي

وقال المدرب الألماني توخيل عقب تتويج فريق تشيلسي “البلوز” بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في تصريح صحفي له، بعد توجيه سؤال عما إذا كان يتفائل أم يتشاءم قبيل خوض المباريات.

ورد على ذلك: ” حصلت على حذاء أرتديه الآن كهدية من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ووعدت طاقمي بإرتدائه العام الماضي”.

ناصر الخليفي أهدى توماس توخيل هذا الحذاء العام الماضي و المدرب وعده بإرتداء الحذاء في نهائي الأبطال ضد بايرن لكنه لم يفعل و خسر الفريق ؛ توخيل إرتدى الحذاء في بورتو مع تشلسي و حقق اللقب #UCLFinal pic.twitter.com/G8Bs05KLbx — ChelseaClubNet (@chelseaclubnet) May 30, 2021

واستكمل توماس، ” إنني لم أرتدي الحذاء ونسيت ذلك في المباراة النهائية العام الماضي أمام البايرن ميونيخ وخسرنا المباراة، لذلك قمت بإرتدائه في المواجهة النهائية مع فريق تشيلسي وفزنا في المباراة”.

توماس توخيل وتشيلسي

وأضاف توخيل، ” أحببت فكرة أننا لسنا من ضمن الفرق المرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأننا الطرف الأضعف، وهناك فوارق كبيرة بيننا وبين المنافس السيتي، حيث كنا ندرك صعوبة المباراة”.

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ونجح المدرب الألماني توماس توخيل بعد بلوغه للمرة الثانية في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد فشل العام الماضي في التتويج مع فريق باريس سان جيرمان، وأعلنت إدارة الفريق بعدها إقالته بشكل مفاجئ.

وسرعان ما تم التعاقد مع فريق تشيلسي لقيادة فريق تشيلسي “البلوز”، الذي بدأ موسمه بنتائج سيئة مع المدرب السابق فرانك لامبارد، لينجح الألماني توخيل في إنقاذ الفريق بالوصول إلى المركز الرابع من الترتيب وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

مالك تشيلسي وأفضل الصفقات

وأفادت صحيفة “التليغراف” البريطانية، بأن مالك نادي تشيلسي الروسي “رومان أركاديفتش أبراموفيتش”، سيمنح المدرب توماس توخيل مبلغ ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه إسترليني من أجل تعزيز الفريق بأفضل الصفقات خلال موسم انتقالات الميركادو الصيفي.

توماس توخيل هو سابع مدرب ألماني يقود فريق إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا. 🏆🇩🇪 pic.twitter.com/F780vpqndV — CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@CFC4World) May 29, 2021

ويحتل فريق تشيلسي في الترتيب الرابع من الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق كبير عن منافسه الذي الخاسر مانشستر سيتي والمتوج بلقب الدروي بعد إعتلاه الصدارة برصيد 86 نقطة خلال الموسم المنصرم.

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