رياض محرز يحصد جائزة جديدة مع فريق مانشستر سيتي (صور)

وطن – تُوج النجم الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، بجائزة أفضل لاعب داخل فريق مانشستر سيتي خلال شهر فبراير الماضي، عقب الأداء الملفت الذي ظهر فيه اللاعب مع الفريق السماوي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جائزة رياض محرز مع مانشستر سيتي

ونشر نادي مانشستر سيتي في تغريده له يوم الأربعاء الماضي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيها: ” محرزنا هو بطل شهر فبراير، النجم العربي الجزائري يفوز بجائزة لاعب الاتحاد”.

وتنافس الجزائري محرز على التتويج بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي خلال شهر فبراير الماضي، برفقة زملائه فيل فودين ورحيم ستيرلينغ على حصد تلك الجائزة، فيما تم طرح التصويت للاستفتاء أمام جماهير مانشستر سيتي من أجل اختيار نجمهم الأفضل. كما ووقع الاختيار في نهاية المطاف على رياض محرز.

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غوارديولا والحديث عن رياض محرز

كما وأشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا الشهير بلقب “الفيلسوف” بالمستوى الذي يقدمه النجم الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي في كافة المسابقات المختلفة، قائلاً: ” جودة رياض محرز هي الأفضل لدينا، إنه يقدم المستوى المذهل مع الفريق .. كما أنني فخور بكل ما يقدمه لنا”.

– أكثر من حصل على جائزة لاعب الشهر في المقدمة من مانشستر سيتي هذا الموسم : • بيرناردو سيلفا : 3 🇵🇹

• رياض محرز : 2 🇩🇿

• كيفين دي بروين : 1 🇧🇪

• غابرييل خيسوس : 1 🇧🇷 pic.twitter.com/jTKixyoTjR — مشعل (@Dolgador) March 9, 2022

مانشستر سيتي والتأهل في دوري أبطال أوروبا

ونجح فريق مانشستر سيتي ” السماوي الأزرق” من الوصول إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، على حساب نظيره البرتغالي سبورتيغ لشبونة بعد تحقيق الفوز عليه بخماسية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب وإياب دور الثمن النهائي من البطولة القارية.

كما وشهدت المباراة بين المستضيف مانشستر سيتي ولشبونة التفوق الواضح لأصحاب الأرض على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، على عكس منافسه الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 6 تسديدات فقط.

ويحافظ فريق مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 69 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن أقرب المنافسين فريق ليفربول الذي جاء في المركز الثاني من الترتيب برصيد 63 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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