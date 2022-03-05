ما هي الفوائد الجنسية للبنجر/الشمندر؟

وطن – وفقا لموقع “سالود ماسكولينا” الإسباني، لطالما تحدث الخبراء عن قوة الغذاء في مكافحة ضعف الانتصاب أو تحسين الحياة الجنسية.

صحيح أن بعضها يساعد في الوقاية من مشاكل الدورة الدموية وأمراض القلب وبالتالي مشاكل الانتصاب. لكن يتساءل بعض الرجال عن الفوائد الجنسية للبنجر، والأطعمة المثيرة للشهوة الجنسية.

فعلى ماذا يحتوي الشمندر أو البنجر ولماذا يمكن أن يساعد في تحسين الأداء الجنسي؟

الشمندر أو البنجر

بحسب ترجمة “وطن”، يحتوي الشمندر أو البنجر، كما هو معروف أيضًا، على العديد من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية المفيدة للصحة.

مثل جميع الخضروات، فإن معظم مكوناته عبارة عن ماء (90٪). رغم أنه يحتوي أيضًا على مغذيات كبيرة مثل البروتين النباتي والكربوهيدرات، والألياف، وحمض الفوليك، والفيتامينات C و A و B9، وكذلك المعادن بما في ذلك البوتاسيوم والحديد، والصوديوم. بالإضافة إلى الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم.

وهذا ما يجعله كافيًا لإدراجه في نظامنا الغذائي، ولكن أيضًا جذر الشمندر غني بالنترات والمغذيات النباتية (betalains). وهذه الأخيرة هي التي تمنحه لونه الأحمر المميز وتعمل كمضاد ممتاز للالتهابات ومضاد للأكسدة.

فوائد البنجر

يتمتع جذر الشمندر بخصائص تحظى بتقدير كبير من قبل كل من خبراء التغذية ومحبي الأطعمة ذات العناصر الغذائية المهمة. ومن بينها يمكننا أن نذكر:

تستهلك بكميات معتدلة، فهي تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، فهو يساعد في تخفيف الأمراض الناتجة عن الالتهاب المزمن الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي. والسكتات الدماغية والحساسية والبهاق وأمراض المناعة الذاتية.

يساعد على الهضم بسبب محتواه العالي من الألياف. وهو ملين طبيعي ويخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يساعد في مكافحة فقر الدم، حيث يعزز امتصاص الحديد بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على إبطاء خلايا الشيخوخة. وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ وتساعد على منع الأمراض التنكسية العصبية.

يحمي البيتين الخلايا من الإجهاد ويحفز أيضًا خلايا الكبد.

أوراقها الغنية باللوتين والزياكسانثين تحمي الشبكية.

تنعكس آثاره الإيجابية أيضًا على البشرة، حيث يساعد في محاربة حب الشباب والعيوب.

وعلى الرغم من أنه لم يتم إثبات ذلك بنسبة 100٪، إلا أن بعض الاختبارات التي أجريت على الحيوانات. وبصفة خاصة دراسة أجريت في جامعة هوارد (واشنطن العاصمة) على البشر. خلصت إلى أن مادة البيتاسيانين الموجودة في الشمندر، تمنع تكون الأورام السرطانية وتزيل السموم من الجسم.

والأهم من ذلك أن احتوائه على كمية عالية من النترات. يساعد على تمدد الأوعية الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وقد يكون هذا هو السبب في أن البنجر يعزى إلى الفوائد الجنسية.

الفوائد الجنسية للبنجر

هناك قائمة طويلة من الأطعمة، التي تنسب خصائصها كمنشط جنسي (تنشيط الرغبة الجنسية) أو لزيادة الفاعلية الجنسية.

كما نقول دائمًا، لم يتم إثبات أي من هذه الخصائص علميًا؛ لكن، المعروف أن هناك بعض المنتجات النباتية أو الحيوانية التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وبالتالي الحصول على انتصاب أفضل.

في الحقيقة، ترتبط الصحة الجنسية ارتباطًا وثيقًا باتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة ونمط حياة صحي، بدون إدمان .

ولكن وجود طعام معجزة يشفي من الخلل الوظيفي الجنسي مثل العجز الجنسي أو سرعة القذف، يعتبر أمرا نسبيا.

عادة عندما تشك في وجود مشكلة تتعلق بالصحة الجنسية للذكور. يُنصح بالذهاب إلى طبيب المسالك البولية المتخصص في طب الذكورة لإجراء التشخيص بناءً على الاختبارات السريرية، والفحص البدني. والأسئلة المتعلقة بنمط الحياة والممارسات الجنسية. والتاريخ العائلي للأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أو أي حالة أخرى مرتبطة بضعف الانتصاب.

فقط من خلال التشخيص الذي يتم إجراؤه بواسطة متخصص، يمكن تحديد العلاج المناسب لكل الحالة.

وما يتفق عليه الباحثون والمتخصصون هو أنه في بعض الأحيان. يمكن أن تتحسن مشاكل الانتصاب بتغيير بسيط في النظام الغذائي، والسيطرة على الوزن الزائد والتخلي عن العادات الضارة مثل التدخين واستهلاك الكحول أو المخدرات.

فيما يلي ما هي الفوائد الجنسية للبنجر التي تثير الكثير من مستخدمي الإنترنت؟

أحد المكونات التي يحتوي عليها البنجر هي النترات الطبيعية، وهي عنصر يرتبط بالتحكم في ضغط الدم وتحسين الأداء البدني.

تستخدم النترات كعنصر نشط في أدوية الذبحة الصدرية (انخفاض تدفق الدم الذي يسبب ألمًا في الصدر).

بعض النترات والنتريت، التي تستخدم كمواد حافظة ليست جيدة لصحتك؛ لكن الأنواع الطبيعية. مثل تلك الموجودة في البنجر، يمكن أن توفر فوائد للجهاز الدوري بفضل جزيء يسمى أكسيد النيتريك.

وأكسيد النيتريك هو غاز يلعب دورًا أساسيًا في عمل الجهاز القلبي الوعائي، لأنه المسؤول عن توسيع الأوعية الدموية للسماح بتدفق الدم بشكل جيد؛ كما أنه يخفض ضغط الدم ويقي من الالتهابات.

في السياق ذاته، عندما لا يكون لدى الجسم، بسبب تقدم العمر. القدرة على إنتاج ما يكفي من أكسيد النيتريك، فإن النتيجة هي ضعف الدورة الدموية. المرتبط مباشرة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن الواضح، سيكون هناك ضعف الانتصاب.

وعلى الرغم من أن الجسم ينتج أكسيد النيتريك بشكل طبيعي بفضل حمض أميني يسمى L-Arginine. يمكن أيضًا تناول هذا العنصر كمكمل أو في جميع الأطعمة التي تحتوي على البروتين الحيواني أو النباتي، مثل البنجر. قد يكون هذا هو السر الكبير للفوائد الجنسية للبنجر.

إذا يمكننا القول أن البروتين والنترات الموجودة في البنجر تطلق أكسيد النيتريك. مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية (الشرايين والأوردة) وتحسين الدورة الدموية أكثر من وصولها إلى الأعضاء التناسلية. مما ينتج عنه تماسك أقوى وانتصاب أطول أمدا.

العصير يعطي نتائج أفضل

في سياق متصل، يقال إن تناول البنجر في العصير يعطي نتائج أفضل.

على أي حال، كم لتر من عصير الشمندر يجب تناوله لحل مشاكل الانتصاب؟ وافق تقرير صادر عن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (2017) على تناول يومي مقبول من النترات قدره 3.7 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الشخص.

يحتوي كوب عصير البنجر على ما يقارب من 300 إلى 400 مجم من النترات، وهي كمية عالية إلى حد ما إذا تم تناولها يوميًا.

وختاما، ما يمكننا قوله هو أن اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضروات واللحوم والحبوب الغنية بأكسيد النيتريك. يساعد في الحفاظ على صحة جنسية جيدة لفترة أطول.

المصدر: (سالود ماسكولينا – ترجمة وتحرير وطن)

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