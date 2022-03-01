ماذا يحدث إذا أكلت المكسرات كل يوم؟
تصبح المكسرات سيئة إذا تم تناولها بإفراط
حياتنا

ماذا يحدث إذا أكلت المكسرات كل يوم؟

كتب معالي بن عمر
0

وطن – لا شك في أن المكسرات من الأطعمة، التي تحتوي على فوائد صحية، حيث أن قيمتها الغذائية عالية جدًا.

دهون صحية

هناك من يعتقد أن تناول المكسرات يوميًا ليس جيدًا بسبب محتواها العالي من الدهون. وفي الحقيقة، هي غنية بالدهون ولكنها دهون صحية  تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية. بحسب صحيفة “أوك دياريو” الاسبانية.

يوصي خبراء التغذية بتناول خمس وجبات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية.

فضلا عن ذلك، فإن أوقات تناول المكسرات، تكون عادة في منتصف الصباح أو منتصف بعد الظهر.

كما يمكننا أيضًا إضافتها كصلصة في عدد كبير من الوصفات، مثل السلطات أو أطباق الأرز.

حمية البحر الأبيض المتوسط

وفقا لما ترجمته “وطن”، تعد المكسرات عنصرا أساسيا في حمية البحر الأبيض المتوسط. حيث تتميز بمحتواها العالي من الطاقة ومساهمتها في الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف.

أما بالنسبة للدهون، فهي تتكون في الغالب من الدهون غير المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي بديل جيد للدهون والبروتينات من أصل نباتي.

أسباب تناول المكسرات يوميا

إذا كان تناول المكسرات أمر مهم للغاية، فهي لأنها مفيدة جدًا لجهاز القلب والأوعية الدموية.

علاوة على ذلك، تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتنظيم ضغط الدم مع تحسين الدورة الدموية.

ومن الأسباب الرئيسية أيضا، التي تجعلنا نتناول الجوز أو البندق كل يوم، هو منع تطور بعض الأمراض المعوية. وذلك، لانها أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تنظم العبور المعوي وتمنع الإمساك. كما تولد الألياف الموجودة فيها الشعور بالشبع وبالتالي تقلل الجوع.

كن حذرا من الأكل المفرط للمكسرات

تصبح المكسرات سيئة إذا تم تناولها بإفراط. هناك حالات قد يعاني فيها الأشخاص من الحساسية على مستوى المعدة بالتحديد. خاصةً إذا كانوا يعانون أساسا من أمراض معوية، مثل متلازمة القولون العصبي أو متلازمة كرون.

زيادة على ذلك، هناك أيضا إمكانية تطوير حساسية من المكسرات. اعتمادًا على درجة التسمم واستجابة الجسم، يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة.

وفي الواقع، يحدث هذا لأن التركيبة حمضية للغاية. لذلك، على الرغم من أنه يمكن تناولها يوميًا، يجب عليك مراقبة الكمية بانتباه.

كما أن المدخول الموصي به هو حصة واحدة في اليوم، بين 20 و 30 جرامًا. وينصح بتناول من 10 إلى 15 حصة من اللوز والكاجو والبندق، ومن  8-1 إلى  حصة من الجوز.

 

المصدر: (أوك دياريو – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا:

9 أسباب ستجعلك تدرج الجوز في نظامك الغذائي يومياً

هل تكفي حفنة من الفستق لزيادة الرغبة الجنسية والوصول إلى هزات الجماع؟! دراسة تجيب

9 وجبات فطور تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في جسدك

لماذا تعتبر الكستناء فاكهة الشتاء المثالية؟

ما هي الحمية التي اتبعتها أديل لتخسر 45 كيلو من وزنها؟

5 عادات تطيل من متوسط العمر المتوقع وتجعلك تعيش لفترة أطول

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

هل تكفي حفنة من الفستق لزيادة الرغبة الجنسية والوصول إلى هزات الجماع؟! دراسة تجيب

تقرير: استبدل “الفياجر” بـ 5 أطعمة

حياتنا

لهذه الأسباب يجب أن لا تخلوا مائدتكم الرمضانية من المكسرات

هذه الأطعمة الـ5 تعزز هرمون الذكورة .. تناولوها باستمرار

تجنّبوها .. أطعمة ومشروبات تزيد وزنكم بدلاً من إنقاصه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More