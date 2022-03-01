ماذا يحدث إذا أكلت المكسرات كل يوم؟

وطن – لا شك في أن المكسرات من الأطعمة، التي تحتوي على فوائد صحية، حيث أن قيمتها الغذائية عالية جدًا.

دهون صحية

هناك من يعتقد أن تناول المكسرات يوميًا ليس جيدًا بسبب محتواها العالي من الدهون. وفي الحقيقة، هي غنية بالدهون ولكنها دهون صحية تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية. بحسب صحيفة “أوك دياريو” الاسبانية.

يوصي خبراء التغذية بتناول خمس وجبات في اليوم من أجل التمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية.

فضلا عن ذلك، فإن أوقات تناول المكسرات، تكون عادة في منتصف الصباح أو منتصف بعد الظهر.

كما يمكننا أيضًا إضافتها كصلصة في عدد كبير من الوصفات، مثل السلطات أو أطباق الأرز.

حمية البحر الأبيض المتوسط

وفقا لما ترجمته “وطن”، تعد المكسرات عنصرا أساسيا في حمية البحر الأبيض المتوسط. حيث تتميز بمحتواها العالي من الطاقة ومساهمتها في الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف.

أما بالنسبة للدهون، فهي تتكون في الغالب من الدهون غير المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي بديل جيد للدهون والبروتينات من أصل نباتي.

أسباب تناول المكسرات يوميا

إذا كان تناول المكسرات أمر مهم للغاية، فهي لأنها مفيدة جدًا لجهاز القلب والأوعية الدموية.

علاوة على ذلك، تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتنظيم ضغط الدم مع تحسين الدورة الدموية.

ومن الأسباب الرئيسية أيضا، التي تجعلنا نتناول الجوز أو البندق كل يوم، هو منع تطور بعض الأمراض المعوية. وذلك، لانها أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تنظم العبور المعوي وتمنع الإمساك. كما تولد الألياف الموجودة فيها الشعور بالشبع وبالتالي تقلل الجوع.

كن حذرا من الأكل المفرط للمكسرات

تصبح المكسرات سيئة إذا تم تناولها بإفراط. هناك حالات قد يعاني فيها الأشخاص من الحساسية على مستوى المعدة بالتحديد. خاصةً إذا كانوا يعانون أساسا من أمراض معوية، مثل متلازمة القولون العصبي أو متلازمة كرون.

زيادة على ذلك، هناك أيضا إمكانية تطوير حساسية من المكسرات. اعتمادًا على درجة التسمم واستجابة الجسم، يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة.

وفي الواقع، يحدث هذا لأن التركيبة حمضية للغاية. لذلك، على الرغم من أنه يمكن تناولها يوميًا، يجب عليك مراقبة الكمية بانتباه.

كما أن المدخول الموصي به هو حصة واحدة في اليوم، بين 20 و 30 جرامًا. وينصح بتناول من 10 إلى 15 حصة من اللوز والكاجو والبندق، ومن 8-1 إلى حصة من الجوز.

المصدر: (أوك دياريو – ترجمة وتحرير وطن)

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