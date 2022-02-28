الثلاثي صلاح وماني وكيتا وتجنبهم زجاجات الخمر في احتفال نجوم ليفربول watanserb.com
الثلاثي صلاح وماني وكيتا وتجنبهم زجاجات الخمر في احتفال نجوم ليفربول
Videoرياضة

صلاح وماني وكيتا يخطفون الأنظار بعد تجنبهم احتفال نجوم ليفربول بزجاجات الخمر (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو لاحتفال نجوم فريق ليفربول، أثناء تتويجهم بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

صلاح وماني وكيتا وتجنب زجاجات الخمر

وأظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، تجنب النجم المصري الدولي محمد صلاح وزميله الغيني نابي كيتا، بعد فتح زميلهم هاري إليوت زجاجة الخمر والقيام برشها أثناء الاحتفال بكأس الرابطة الإنجليزية.

كما وخطفت الأنظار مطالبة النجم السنغالي ساديو ماني من زميله تاكومي مينامينو بعدم فتح زجاجة الخمر والاحتفال بها وهو يقف بجانبه، وهذا ما قام به الأخير بعد قيامه بوضع تلك الزجاجة أسفل قدمه. ليبتعد بعدها السنغالي ماني عن مشهد الاحتفال الذي اعتاد عليه اللاعبون في القارة الأوروبية خلال احتفالاتهم بالتتويج بالألقاب.

ليفربول والتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية

وتوج فريق ليفربول ” الريدز” باللقب التاسع في تاريخ مسيرته في هذه المسابقة على حساب نظيره تشيلسي ” البلوز”، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 11/10. عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

كما وأهدر حارس فريق تشيلسي الإسباني كيبا أريزابالاغا ركلة الجزاء الحادية عشر، بعد قيامه بتسديدها بعيداً عن شباك مرمى حارس ليفربول الإيرلندي كويمين كيليهر الذي نجح في إحرازها داخل شباك مرمى أصحاب الأرض تشيلسي وقيادة فريق الريدز للتويج باللقب التاسع بكأس الرابطة الإنجليزية.

وشهدت مباراة القمة بين فريق ليفربول وتشيلسي تسجيل الرقم القياسي والتاريخي بين كلا الناديين الإنجليزيين في عالم كرة القدم، في وصولها إلى أطول عدد ركلات الترجيح في نهائي القمة المثيرة بين كلا الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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