صلاح وماني وكيتا يخطفون الأنظار بعد تجنبهم احتفال نجوم ليفربول بزجاجات الخمر (شاهد)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو لاحتفال نجوم فريق ليفربول، أثناء تتويجهم بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

صلاح وماني وكيتا وتجنب زجاجات الخمر

وأظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، تجنب النجم المصري الدولي محمد صلاح وزميله الغيني نابي كيتا، بعد فتح زميلهم هاري إليوت زجاجة الخمر والقيام برشها أثناء الاحتفال بكأس الرابطة الإنجليزية.

Liverpool's Sadio Mane told his teammate Minamino not to spray champagne so he put it back down.#Respectpic.twitter.com/jI7hltnwng — IlmFeed (@IlmFeed) February 27, 2022

كما وخطفت الأنظار مطالبة النجم السنغالي ساديو ماني من زميله تاكومي مينامينو بعدم فتح زجاجة الخمر والاحتفال بها وهو يقف بجانبه، وهذا ما قام به الأخير بعد قيامه بوضع تلك الزجاجة أسفل قدمه. ليبتعد بعدها السنغالي ماني عن مشهد الاحتفال الذي اعتاد عليه اللاعبون في القارة الأوروبية خلال احتفالاتهم بالتتويج بالألقاب.

•لحظة محاولة محمد صلاح ونابي كيتا الابتعاد حتى لا يصيبهما شيء من الخمر المتطاير، حينما فاجأهما هارفي إليوت بفتح زجاجات الخمر والبدء في رشها 👏🏻♥️ pic.twitter.com/DZ4K9LKBi7 — ابو ايلينا (@abo_elena_LFC) February 28, 2022

ليفربول والتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية

وتوج فريق ليفربول ” الريدز” باللقب التاسع في تاريخ مسيرته في هذه المسابقة على حساب نظيره تشيلسي ” البلوز”، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 11/10. عقب انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

•لحظة انسحاب ساديو ماني من احتفالية الفريق عند بدء فتح زجاجات الخمر والبدء في رشها 👏🏻👏🏻♥️ pic.twitter.com/5a6K67i9df — ابو ايلينا (@abo_elena_LFC) February 27, 2022

كما وأهدر حارس فريق تشيلسي الإسباني كيبا أريزابالاغا ركلة الجزاء الحادية عشر، بعد قيامه بتسديدها بعيداً عن شباك مرمى حارس ليفربول الإيرلندي كويمين كيليهر الذي نجح في إحرازها داخل شباك مرمى أصحاب الأرض تشيلسي وقيادة فريق الريدز للتويج باللقب التاسع بكأس الرابطة الإنجليزية.

11 ركلة جزاء مميزة من الريدز قادتنا إلى التتويج ببطولة #كأس_كاراباو بطريقة دراماتيكية لن تُنسى 😍 pic.twitter.com/wjpazHn4f4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 27, 2022

وشهدت مباراة القمة بين فريق ليفربول وتشيلسي تسجيل الرقم القياسي والتاريخي بين كلا الناديين الإنجليزيين في عالم كرة القدم، في وصولها إلى أطول عدد ركلات الترجيح في نهائي القمة المثيرة بين كلا الفريقين في كأس الرابطة الإنجليزية.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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