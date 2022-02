حقيقة مقتل ماغوميد توشايف ذراع قاديروف الأيمن وإبادة رتل كامل من القوات الشيشانية (شاهد)

وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء متداولة تفيد بمقتل الجنرال ماغوميد توشايف، الذراع الأيمن للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، خلال مواجهة مع القوات الأوكرانية في كييف. حيث يقود “توشايف” القوات الشيشانية المشاركة في غزو أوكرانيا بأمر بوتين.

وأعلنت أوكرانيا أنها أبادت رتلا عسكريا كاملا من القوات الشيشانية المشاركة بالقتال مع القوات الروسية، يقدر 55 دبابة ومدرعة ومئات الجنود.

أنباء غير مؤكده تقول انه تم قتل "ماغوميد توشايف" الذراع الأيمن للزعيم الشيشاني. #روسيا_اوكرانيا pic.twitter.com/bwHiBs5Nss — شؤون عسكرية (@RUUA_war) February 26, 2022

كما أشارت إلى مقتل جنرال كبير مقرب من الرئيس الشيشاني قاديروف، يدعى ماغوميد توشايف.

Magomed Tushayev, one of Ramzan Kadyrov’s top warlords, has been killed in action in Hostomel.

🇺🇦Ukraine’s elite Alpha Group is reportedly fighting Chechens in the airfield. pic.twitter.com/bPHgBPK8sL — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022

ومنذ الأمس تصاعد اسم ماغوميد توشايف على مؤشرات البحث في جوجل، وسط تضارب الأخبار عن مقتله بين النفي والتأكيد.

كما دشن ناشطون وسما باسمه وتداولوا تغريدات على صفحاتهم في تويتر تشير إلى مقتل ماغوميد توشايف في معركة بهوستوميل.

يقاتلون مع من أحرق غروزني ! قتل ماغوميد توشايف ، أحد كبار أمراء الحرب عند رمضان قديروف عميل بوتين الشيشاني في معركة في هوستوميل.

أفادت التقارير أن مجموعة ألفا الأوكرانية تقاتل الشيشان في المطار.شاهت اللحى ! pic.twitter.com/Dot4xAft4H — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) February 26, 2022

فيما نفى آخرون حادث القتل وأكدوا أن الجنرال المقرب من رمضان قاديروف ما زال حيًا ويُقاتل من أجل روسيا في أوكرانيا.

وسرعان ما انتشر الخبر أيضا في عدد من وسائل الإعلام، باعتبار أن مقتله مكسبًا للقوات الأوكرانية.

#عاجل

الجيش الأوكراني يعلن عن قتل الحنرال الشيشاني #ماغوميد_توشايف قائد الفوج 141 من حرس قاديروف الآلي خلال المعارك في #هوستوميل#الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/HW8hSAiFvZ — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) February 27, 2022

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها خبر مقتل ماغوميد توشايف، خرج القائد الشيشاني لينفي هذه الأنباء بالدليل العملي ويؤكد أنه ما زال حيا.

وقال في مقطع فيديو حديث له نشره عبر صفحاته بمواقع التواصل، إن وسائل الإعلام الأوكرانية تُغرر بشعبها وأنها تكذب من أجل تحسين صورتها فقط.

وتابع:”الحقيقة أنها تعاني ويلات الهزيمة والخسران في كل وقت وحين من القوات الروسية المقاتلة.”

كما ظهر القائد الشيشاني ماغوميد توشايف وهو يتحدث عبر الهاتف مع أحد وسائل الإعلام لينفي خبر مقتله. ويؤكد أنه ما زال مستمرًا في مهمته القتالية مع القوات الروسية.

ومن جانبه نفى أيضا وزير الإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، معلومات عن مقتل ماغوميد توشايف وهزيمة القوات الشيشانية، ونشر رسالته الصوتية على إنستغرام.

كما أجرى الرئيس الشيشاني اتصالا قبل قليل مع القائد ماغوميد توشايف، وصوره مفنداً بذلك المزاعم التي تحدثت عن مقتله.

#الحرب_الروسيه_الاوكرانيه

الرئيس الشي~شاني يجري اتصالا قبل قليل مع القائد ماغوميد توشايف..

مفنداً بذلك المزاعم التي تحدثت عن مقتله.. pic.twitter.com/XKTmu0jbCV — Dr.Mahmoud Hafez (@DrMahmoudHafez3) February 26, 2022

من هو ماغوميد توشايف؟

ويشار إلى أن ماغوميد توشايف، يعرف بأنه الذراع الأيمن للرئيس الشيشاني الموالي للقوات الروسية رومضان قاديروف، والذي يقوم بمحارب القوات الأوكرانية الحكومية في الحرب الدائرة بين البلدين.

وهو ضابط كبير في القوات الشيشانية ويمتلك الكثير من المهارات الحربية التي تمكنه من القتال بضراوة.

وحشد الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا، رمضان قاديروف، الآلاف من المقاتلين، بهدف المشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وبثت وسائل إعلام غربية قبل أيام، مشاهد من احتشاد آلاف المقاتلين الشيشان، تمهيدا لنقلهم إلى خطوط التماس لقتال المجموعات الانفصالية الموالية لأوكرانيا.

ونقلت مواقع شيشانية، عن قاديروف، قوله إنه وجه مقاتليه بتركيز قتالهم ضد المجموعات الانفصالية فقط. مؤكدا أنه لا نية لديهم بدخول حرب مع الجيش الأوكراني.

Another video from Grozny, Chechnya sent to me by local source today. Thousands of additional Chechen government forces being deployed to Ukraine as part of Russia's occupation force. pic.twitter.com/4c8tJS1bqp — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 25, 2022

ومن المعروف أن قاديروف يدين بالولاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. علما أن الشيشان جمهورية تتبع لروسيا الاتحادية.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن المجموعات التي أرسلها قاديروف للقتال في الشيشان، هي من القوات الخاصة، وقوات أخرى شبه حكومية.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الشيشانية تجمعت في غابة على مشارف أوكرانيا، وأدت الصلاة تهيئة للشروع في القتال.

Footage from Grozny, where preparations are underway for the transfer of the Russian military from Chechnya. pic.twitter.com/lFPPMc3H66 — The RAGE X (@theragex) February 25, 2022

ولفتت إلى أن قاديروف ودّع بنفسه الجنود المتوجهين إلى أوكرانيا، والذين تقول تقديرات إن تعدادهم تجاوز الـ10 آلاف مقاتل.

