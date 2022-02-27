مقتل ماغوميد توشايف
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف والجنرال ماغوميد توشايف
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حقيقة مقتل ماغوميد توشايف ذراع قاديروف الأيمن وإبادة رتل كامل من القوات الشيشانية (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء متداولة تفيد بمقتل الجنرال ماغوميد توشايف، الذراع الأيمن للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، خلال مواجهة مع القوات الأوكرانية في كييف. حيث يقود “توشايف” القوات الشيشانية المشاركة في غزو أوكرانيا بأمر بوتين.

وأعلنت أوكرانيا أنها أبادت رتلا عسكريا كاملا من القوات الشيشانية المشاركة بالقتال مع القوات الروسية، يقدر 55 دبابة ومدرعة ومئات الجنود.

كما أشارت إلى مقتل جنرال كبير مقرب من الرئيس الشيشاني قاديروف، يدعى ماغوميد توشايف.

ومنذ الأمس تصاعد اسم ماغوميد توشايف على مؤشرات البحث في جوجل، وسط تضارب الأخبار عن مقتله بين النفي والتأكيد.

كما دشن ناشطون وسما باسمه وتداولوا تغريدات على صفحاتهم في تويتر تشير إلى مقتل ماغوميد توشايف في معركة بهوستوميل.

فيما نفى آخرون حادث القتل وأكدوا أن الجنرال المقرب من رمضان قاديروف ما زال حيًا ويُقاتل من أجل روسيا في أوكرانيا.

وسرعان ما انتشر الخبر أيضا في عدد من وسائل الإعلام، باعتبار أن مقتله مكسبًا للقوات الأوكرانية.

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها خبر مقتل ماغوميد توشايف، خرج القائد الشيشاني لينفي هذه الأنباء بالدليل العملي ويؤكد أنه ما زال حيا.

وقال في مقطع فيديو حديث له نشره عبر صفحاته بمواقع التواصل، إن وسائل الإعلام الأوكرانية تُغرر بشعبها وأنها تكذب من أجل تحسين صورتها فقط.

وتابع:”الحقيقة أنها تعاني ويلات الهزيمة والخسران في كل وقت وحين من القوات الروسية المقاتلة.”

كما ظهر القائد الشيشاني ماغوميد توشايف وهو يتحدث عبر الهاتف مع أحد وسائل الإعلام لينفي خبر مقتله. ويؤكد أنه ما زال مستمرًا في مهمته القتالية مع القوات الروسية.

ومن جانبه نفى أيضا وزير الإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، معلومات عن مقتل ماغوميد توشايف وهزيمة القوات الشيشانية، ونشر رسالته الصوتية على إنستغرام.

كما أجرى الرئيس الشيشاني اتصالا قبل قليل مع القائد ماغوميد توشايف، وصوره مفنداً بذلك المزاعم التي تحدثت عن مقتله.

من هو ماغوميد توشايف؟

ويشار إلى أن ماغوميد توشايف، يعرف بأنه الذراع الأيمن للرئيس الشيشاني الموالي للقوات الروسية رومضان قاديروف، والذي يقوم بمحارب القوات الأوكرانية الحكومية في الحرب الدائرة بين البلدين.

وهو ضابط كبير في القوات الشيشانية ويمتلك الكثير من المهارات الحربية التي تمكنه من القتال بضراوة.

وحشد الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا، رمضان قاديروف، الآلاف من المقاتلين، بهدف المشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.

وبثت وسائل إعلام غربية قبل أيام، مشاهد من احتشاد آلاف المقاتلين الشيشان، تمهيدا لنقلهم إلى خطوط التماس لقتال المجموعات الانفصالية الموالية لأوكرانيا.

ونقلت مواقع شيشانية، عن قاديروف، قوله إنه وجه مقاتليه بتركيز قتالهم ضد المجموعات الانفصالية فقط. مؤكدا أنه لا نية لديهم بدخول حرب مع الجيش الأوكراني.

ومن المعروف أن قاديروف يدين بالولاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. علما أن الشيشان جمهورية تتبع لروسيا الاتحادية.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن المجموعات التي أرسلها قاديروف للقتال في الشيشان، هي من القوات الخاصة، وقوات أخرى شبه حكومية.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الشيشانية تجمعت في غابة على مشارف أوكرانيا، وأدت الصلاة تهيئة للشروع في القتال.

ولفتت إلى أن قاديروف ودّع بنفسه الجنود المتوجهين إلى أوكرانيا، والذين تقول تقديرات إن تعدادهم تجاوز الـ10 آلاف مقاتل.

(المصدر: تويتر – وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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