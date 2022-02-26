ما هو موقف المغرب من حرب روسيا على أوكرانيا؟ .. بيان رسمي

أصدرت المملكة المغربية بيانا رسميا اليوم، السبت، كشفت فيه موقفها من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وتسببت بأزمة عالمية كبيرة.

البيان الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية ورصدته (وطن) أكد أن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا.

وجددت المملكة المغربية ـ بحسب البيان ـ دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأضاف البيان:”كما تذكر المملكة المغربية بتشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.”

أرقام للجالية المغربية

وفي سياق آخر خصصت سفارة المغرب في العاصمة الأوكرانية كييف، أرقام هواتف مجانية للمواطنين المغاربة العالقين في أوكرانيا.

وذلك للتواصل مع مراكز الاتصال الخاصة بتنسيق وترتيب إجراءات المغادرة نحو الدول المجاورة (بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر).

وجددت السفارة المغربية دعوتها لكافة المواطنين المغاربة في أوكرانيا. إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات وتدابير السلامة المحددة من قبل الجهات الأوكرانية المختصة.

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، أيضا دعت السفارة المغربية لدى كييف. المواطنين المغاربة في أوكرانيا إلى ضرورة التقيد بالتوجيهات وتدابير السلامة التي دعت إليها السلطات الأوكرانية المختصة.

عملية إجلاء مغاربة من أوكرانيا

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “هسبريس” المحلية عن السفارة تأكيدها على عدم مغادرة أماكن الإقامة. إلا في حالات الضرورة القصوى والاحتفاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية والتواصل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المخصصة لهذا الغرض.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذين قرروا المغادرة فإنّ سفارة المملكة وبتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المجاورة. منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة.

وأضافت: “تدعو أيضا سفارة المملكة الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني إلى التوجه للمنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية: رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا، حيث سيتم إنشاء خلايــا للاستقبال والمرافقة”.

كما دعت السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

مقتل العشرات

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.

بينما يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن “العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي”.

(المصدر: وطن – تويتر)

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