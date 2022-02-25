بعد ساعتين من اعتقاله .. مقتل شاب تحت التعذيب بسجون “فيلق الشام” في ريف حلب (صور)

وطن – قضى شاب تحت التعذيب في أحد سجون فيلق الشام بعد ساعتين من اعتقاله.

ونشر ناشطون صوراً للقتيل “عبد الرزاق طراد النعيمي” وعلى جسده علامات ازرقاق جراء التعذيب الذي تعرض له في مشهد أليم يعيد إلى الأذهان صور لضحايا التعذيب في سجون نظام التي سربها ضابط كان يعمل لدى النظام عام 2014.

وينحدر النعيمي الذي يعمل في تجارة السيارات من قرية “معرزاف” بريف حماة الشمالي.

ولم يعرف سبب اعتقاله أو تصفيته، علماً أنه كما يقول مقربون منه لـ”وطن” شخص مدني مسالم لا يتبع لأي من الفصائل المنتشرة في الشمال السوري.

ونقل موقع “زمان الوصل” السوري عن مصادر مطلعة قولها إن “أمنية فيلق الشام” اعتقلت الشاب “النعيمي”، في بلدة “جنديرس” القريبة من “عفرين” شمال محافظة حلب بعد منتصف ليل الأربعاء، وسلمت جثته إلى ذويه صباح اليوم الجمعة.

وظهرت على جسده آثار التعذيب الشديد الذي تعرض له داخل سجون “فيلق الشام”.

وأشارت المصادر إلى أن “أمنية فيلق الشام” تدعي أن “النعيمي” تم اعتقاله بسبب اعتراف أحد الأشخاص عليه بتعامله مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى أن المصادر ذاتها أكدت أن فيلق الشام اعتقل النعيمي بسبب عدم دفعه مبلغاً مالياً لأمنية الفيلق كونه تاجر سيارات في المنطقة.

فيلق الشام يصدر بياناً

وأصدر فيلق الشام بياناً بخصوص مقتل النعيمي في مركز توقيف يتبع للإدارة الأمنية استنكر فيه هذا التصرف. واشار إلى أنه “ليس من أخلاقنا وأفعالنا وتعاليم ديننا الحنيف التي نلتزم بها”.

ولفت الفيلق المذكور في بيانه إلى أنه قام بتوقيف لجنة التحقيق والعناصر المشرفة على مركز التوقيف الذي حدثت به هذه الجريمة.

وأضاف أنه أصدر تعليمات مباشرة بتسليمهم إلى القضاء العسكري في عفرين وذلك لمتابعة حيثيات القضية والتحقيق مع المتهمين ومحاسبة الفاعلين والمتسببين بها بما يضمن –بحسب البيان- تحقيق العدالة كاملة ضمن قضاء مستقل ومحايد.

وكانت” الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في كانون الثاني 2022 بينهم طفلان في سوريا.

وقالت الشبكة في تقرير حقوقي صدر منذ أيام أن المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي قامت خلال تلك الفترة بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.

(المصدر: وطن)

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