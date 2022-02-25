الحارس أبو جبل يخرج عن صمته ويرد على أنباء التوقيع مع النصر السعودي

وطن – تداولت تقارير صحفية سعودية ومصرية في الآونة الأخيرة، عن توقيع حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل 33 عاماً، مع نادي النصر السعودي والانتقال إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

الحارس أبو جبل والتوقيع مع النصر السعودي

ورد الحارس المصري محمد أبو جبل في تصريح صحفي مع صحيفة اليوم السابق المصرية، بشأن حقيقة التوصل إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه نهاية الموسم الحالي، قائلاً: ” لم أتلقى أي مفاوضات رسمية مع نادي النصر السعودي، كما أنني مستمر في نادي الزمالك المصري واحترام تعاقده مع القلعة البيضاء”.

وأضاف الحارس أبو جبل، ” وكيل أعمالي هو شقيقي مصطفى أبو جبل، وأي تصريحات تصدر من أي شخص بعيداً عني وعن شقيقي. لا ينتمي لها وغير مسؤول عنها”.

كما وختم أبو جبل حديثه، ” إن كل تركيزي الآن مع نادي الزمالك المصري، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا. وكذلك الحفاظ على لقب الدوري المصري هذا الموسم، ولا أنشغل بأي أمور خارج الملعب. كما أن هذا الأمر يتولى التنسيق فيها شقيقي”.

الزمالك والاتفاق مع الحارس أبو جبل

وفي ذات السياق، كشفت الصحفية سارة عبد الباقي المقربة من نادي الزمالك المصري في تغريده لها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلة: ” اتفق مسؤولو الزمالك. مع الحارس محمد أبو جبل على عقد جلسة معه عقب مباراة الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا من أجل مناقشة ملف التجديد”.

اتفق مسؤولو #الزمالك مع محمد أبوجبل على عقد جلسة معه عقب مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم السبت المقبل من أجل مناقشة ملف تجديد عقده، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية. — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) February 24, 2022

كما وأردفت عبد الباقي، ” جلسة إدارة نادي الزمالك مع الحارس أبو جبل. ستكون يوم السبت القادم، حيث سينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري. ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية”.

#عاجل | #النصر يتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل الحارس الدولي المصري «جاباسكي» في صفقة انتقال حر للانضمام إلى صفوف الفريق صيفا (من: @bandar_52 ) — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) February 17, 2022

وكانت تقارير سعودية ونشطاء مقربين من نادي النصر السعودي، قد تحدثوا خلال الأيام القليلة الماضية عن توصل الحارس المصري محمد أبو جبل إلى اتفاق مع النادي السعودي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

#هات_إذنك

رسمياً الحارس الدولي المصري و حامي عرين نادي الزمالك "القاهري"

محمد أبو جبل " ٣٣" عاماً

وقع لنادي النصر حتى عام ٢٠٢٤ pic.twitter.com/CUNo5BxFXv — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 24, 2022

يشار إلى أن الحارس محمد أبو جبل قد تألق بشكل ملفت للأنظار مع منتخب الفراعنة المصري، خلال المشاركة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.التي أقيمت في دولة الكاميرون، كبديل عن الحارس الأول المصاب محمد الشناوي نجم فريق الأهلي المصري.

(المصدر: وسائل إعلام مصرية)

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