الحارس محمد أبو جبل وحقيقة التوصل إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي watanserb.com
الحارس محمد أبو جبل وحقيقة التوصل إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي
Imageرياضة

الحارس أبو جبل يخرج عن صمته ويرد على أنباء التوقيع مع النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداولت تقارير صحفية سعودية ومصرية في الآونة الأخيرة، عن توقيع حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبو جبل 33 عاماً، مع نادي النصر السعودي والانتقال إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

الحارس أبو جبل والتوقيع مع النصر السعودي

ورد الحارس المصري محمد أبو جبل في تصريح صحفي مع صحيفة اليوم السابق المصرية، بشأن حقيقة التوصل إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه نهاية الموسم الحالي، قائلاً: ” لم أتلقى أي مفاوضات رسمية مع نادي النصر السعودي، كما أنني مستمر في نادي الزمالك المصري واحترام تعاقده مع القلعة البيضاء”.

وأضاف الحارس أبو جبل، ” وكيل أعمالي هو شقيقي مصطفى أبو جبل، وأي تصريحات تصدر من أي شخص بعيداً عني وعن شقيقي. لا ينتمي لها وغير مسؤول عنها”.

كما وختم أبو جبل حديثه، ” إن كل تركيزي الآن مع نادي الزمالك المصري، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا. وكذلك الحفاظ على لقب الدوري المصري هذا الموسم، ولا أنشغل بأي أمور خارج الملعب. كما أن هذا الأمر يتولى التنسيق فيها شقيقي”.

الزمالك والاتفاق مع الحارس أبو جبل

وفي ذات السياق، كشفت الصحفية سارة عبد الباقي المقربة من نادي الزمالك المصري في تغريده لها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلة: ” اتفق مسؤولو الزمالك. مع الحارس محمد أبو جبل على عقد جلسة معه عقب مباراة الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا من أجل مناقشة ملف التجديد”.

كما وأردفت عبد الباقي، ” جلسة إدارة نادي الزمالك مع الحارس أبو جبل. ستكون يوم السبت القادم، حيث سينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الجاري. ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية”.

وكانت تقارير سعودية ونشطاء مقربين من نادي النصر السعودي، قد تحدثوا خلال الأيام القليلة الماضية عن توصل الحارس المصري محمد أبو جبل إلى اتفاق مع النادي السعودي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

يشار إلى أن الحارس محمد أبو جبل قد تألق بشكل ملفت للأنظار مع منتخب الفراعنة المصري، خلال المشاركة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.التي أقيمت في دولة الكاميرون، كبديل عن الحارس الأول المصاب محمد الشناوي نجم فريق الأهلي المصري.

(المصدر: وسائل إعلام مصرية)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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