ترتيب الدوري السعودي بعد مواصلة الاتحاد التربع على عرش الصدارة

وطن – ما زال فريق اتحاد جدة السعودي يتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن منافسه الوصيف فريق النصر، قبيل افتتاح الجولة ال22 من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

ترتيب الدوري السعودي

ويعتلي فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، كما ويليه فريق النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الشباب بفارق نقطة واحدة برصيد 40 نقطة، كما وجاء حامل اللقب السابق فريق الهلال السعودي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة. ويليه فريق ضمك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

📊 9،963 تمريرة

⚽️ في 18 مباراة ✔️ يتصدر #الهلال قائمة الفرق الأكثر تمريرًا في دورينا 🔝.#أرقام_SPL | @Alhilal_FC pic.twitter.com/nuIqByiohA — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 20, 2022

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كما وآتى فريق أبها السعودي في المركز السادس برصيد 26 نقطة، وجاء فريق الفيحاء في المركز السابع. برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة جاء فريق الرائد في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

الأهلي والفتح وترتيب الدوري السعودي

وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الأهلي والطائي برصيد 25 نقطة، كما ويليه فريق التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

لكن في المركز الثاني عشر فريق الفتح برصيد 21 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق الفيصلي. الذي جاء في ثالث عشر من جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، كما وفي المركز الرابع عشر آتى فريق الاتفاق برصيد 20 نقطة.

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أما في المركز ما قبل الأخير فريق الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، وكما في أدنى الترتيب جاء فريق الحزم برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ويتصدر نجم فريق النصر تاليسكا قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي. برصيد 14 هدف، متساوياً بذلك مع وديون إيغالو مهاجم فريق الهلال بنفس الرصيد من الأهداف.

🌟 تاليسكا

🦅 إيغالو جدول ترتيب الهدّافين بعد نهاية جولة #يوم_التأسيس. pic.twitter.com/ZRb2HgEE6q — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 19, 2022

كما وجاء ليندر توامبا نجم فريق التعاون في المركز الثاني برصيد 13 هدف، متساوياً بذلك مع رومارينيو لاعب فريق الاتحاد السعودي بنفس رصيد الأهداف.

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وآتى نجم فريق ضمك إيميليو زيلايا في المركز الثالث. برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع لاعب الرائد كريم البركاوي، وفي المركز الخامس جاء النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد 8 أهداف للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)