الاتحاد يواصل التحليق في صدارة ترتيب الدوري السعودي قبيل افتتاح المواجهة ال22 watanserb.com
الاتحاد يواصل التحليق في صدارة ترتيب الدوري السعودي قبيل افتتاح المواجهة ال22
Imageرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد مواصلة الاتحاد التربع على عرش الصدارة

منافسات دوري السعودي للمحترفين قبيل افتتاح الجولة ال22

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ما زال فريق اتحاد جدة السعودي يتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن منافسه الوصيف فريق النصر، قبيل افتتاح الجولة ال22 من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

ترتيب الدوري السعودي

ويعتلي فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، كما ويليه فريق النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الشباب بفارق نقطة واحدة برصيد 40 نقطة، كما وجاء حامل اللقب السابق فريق الهلال السعودي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة. ويليه فريق ضمك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

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كما وآتى فريق أبها السعودي في المركز السادس برصيد 26 نقطة، وجاء فريق الفيحاء في المركز السابع. برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة جاء فريق الرائد في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

الأهلي والفتح وترتيب الدوري السعودي

وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الأهلي والطائي برصيد 25 نقطة، كما ويليه فريق التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

لكن في المركز الثاني عشر فريق الفتح برصيد 21 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق الفيصلي. الذي جاء في ثالث عشر من جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، كما وفي المركز الرابع عشر آتى فريق الاتفاق برصيد 20 نقطة.

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أما في المركز ما قبل الأخير فريق الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، وكما في أدنى الترتيب جاء فريق الحزم برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ويتصدر نجم فريق النصر تاليسكا قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي. برصيد 14 هدف، متساوياً بذلك مع وديون إيغالو مهاجم فريق الهلال بنفس الرصيد من الأهداف.

كما وجاء ليندر توامبا نجم فريق التعاون في المركز الثاني برصيد 13 هدف، متساوياً بذلك مع رومارينيو لاعب فريق الاتحاد السعودي بنفس رصيد الأهداف.

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وآتى نجم فريق ضمك إيميليو زيلايا في المركز الثالث. برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع لاعب الرائد كريم البركاوي، وفي المركز الخامس جاء النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد 8 أهداف للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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