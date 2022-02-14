حُب في زمن الحرب .. الرئيس الأوكراني يتحدّى الغزو بالقُبُلات مع زوجته (فيديو)

وطن – شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو، على مواقع التواصل، لتأكيد وجوده وزوجته في أوكرانيا، وسط توقعات بغزو روسي وشيك.

وظهر الرئيس الأوكراني في المقطع، وهو يحتضن زوجته أولينا زيلينسكا، والتي كانت تحمل في يدها باقة من الورد، بمناسبة عيد الحب، ليؤكدان على وجودهما في أوكرانيا، وقال: “”نحن معا، نحن في المنزل، نحن في أوكرانيا!”.

Ukrayna Lideri Zelensky biraz önce eşiyle Ukrayna'da olduklarını doğrulamak için bir video paylaştı. Aynı zamanda Ukraynalılar’ın Sevgililer Günü'nü kutladılar. "Birlikteyiz. Evdeyiz. Ukrayna'dayız" pic.twitter.com/DG1FdRQEwC — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 14, 2022

وقبل هذا الظهور، صرّح الرئيس الأوكرانيّ، قائلاً إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون “يوم الحرب”، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون “يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام”.

كما أضاف: “نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك”.

يأتي ذلك، بينما قالت قناة “سي بي إس” نقلا عن مسؤول أميركي، إن وحدات عسكرية روسية غادرت مناطق تجمعها وبدأت التحرك إلى “مواقع هجومية”.

كما أضاف المصدر أنه “تم نقل بعض المدفعية بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ إلى مواقع إطلاق النار”.

وتأتي هذه التحركات فيما ترجح تقديرات الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أن روسيا حشدت في الوقت الحالي ما يكفي من القوات لغزو أوكرانيا، إثر جلب أكثر من 135 ألف جندي إلى المنطقة الحدودية مع بين البلدين.

بينما تنفي روسيا نيتها اجتياح أوكرانيا المجاورة، واصفة التحذيرات والتقارير التي تصدر عن الدول الغربية بالدعائية والمستفزة.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن – وكالات)

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