من هو فتحي باشاغا؟! .. الرجل الذي كان تاجر إطارات واصبح رئيس وزراء ليبيا

وطن – في المقالات الافتتاحية التي يميل إلى كتابتها في الصحف الغربية، يوجه رئيس الوزراء الليبي المعين حديثًا فتحي باشاغا، خطابا تصالحيا يقول فيه إنه يريد وضع نظاما ديمقراطيا لكل الأطراف ووضع الدولة الغنية بالنفط على “طريق الوحدة”.

فتحي باشاغا.. المهمة لن تكون سهلة

وبحسب تقرير لموقع “ميدل إيست آي” فقد تمسك “باشاغا” وزير الداخلية السابق في الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بنفس السيناريو ليلة الخميس الماضي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد هبوط طائرته في طرابلس، تعهد باشاغا بأنه “لن يكون هناك مجال للانتقام” في حكومة ليبية جديدة “ستتواصل مع الجميع”.

من جانبه قال إيلي أبو عون ، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) ، لموقع Middle East Eye: “كلما كان شاملاً ، كانت لديه فرصة أفضل في تشكيل حكومة”.

لكن بالنسبة إلى باشاغا، الذي عين بالإجماع رئيساً للوزراء من قبل البرلمان الليبي يوم الخميس، فإن المهمة لن تكون سهلة.

ووعد رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في غضون أسبوعين على الأكثر. وضمان إجراء الانتخابات الوطنية في غضون 14 شهرًا.

الدبيبة يرفض التنحي

هذا ويرفض رئيس الوزراء الحالي للبلاد عبد الحميد الدبيبة، التنحي واعتبر تصويت يوم الخميس غير شرعي. وشبّه وصول باشاغا إلى طرابلس بالغزو.

لكن البرلمان الليبي ومقره طبرق، المدينة الشرقية التي يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفتر، يقول إن وقت الدبيبة قد انتهى.

حيث أنه تولى منصبه في ترتيب لتقاسم السلطة بوساطة الأمم المتحدة بتفويض لتنظيم البلاد للانتخابات في نهاية العام الماضي.

وانهارت تلك الجهود مع تشاجر النخب الليبية على قوانين الانتخابات والإطار الدستوري للتصويت.

وأدى دخول مرشحين مثيرين للجدل مثل القائد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ودبيبة نفسه، الذين تولى المنصب متعهدين بعدم الترشح في الانتخابات ، إلى مزيد من عرقلة العملية.

دورة جديدة من الفوضى السياسية

هذا ويقول منتقدو باشاغا إن التحرك لتعيينه رئيسا للوزراء لن يساعد كثيرا في تمهيد الطريق للانتخابات، ولن يؤدي إلا إلى حدوث دورة جديدة من الفوضى السياسية.

وفي هذا السياق قال طارق المجريسي، الخبير في الشؤون الليبية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لموقع Middle East Eye: “لقد تحول النقاش برمته حول إجراء الانتخابات إلى الحكومة الأكثر شرعية”.

وأضاف: “هناك مواجهة آخذة في الاشتعال ونعود إلى نموذج الدولة الواحدة والحكومتين”.

البعض الآخر أقل تشككا وأشاروا إلى أن باشاغا وهو زعيم من غرب البلاد، يشق طريقه في الشرق بعد عقد من الانقسام.

وحتى بعد أن ارتبط بحفتر ، الذي لا يزال مثيرًا للجدل في طرابلس ، تمكن وزير الداخلية السابق من السفر دون معارضة إلى العاصمة.

ويقولون إن تصويت يوم الخميس قد يوفر فرصة للمنطقتين للالتحام حول مرشح وحدة والتخلي التدريجي عن الدبيبة. بعد أن فشل في الوفاء بوعده بإجراء انتخابات العام الماضي.

يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأمور

وقال “أبو عون” من معهد الولايات المتحدة للسلام: “الطريقة التي حدث بها ذلك محرجة. لكن حقيقة وجود نوع من الاتفاق بين السياسيين ذوي الوزن الثقيل ، بين الشرق والغرب ، يمكن أن تكون علامة جيدة لليبيا. يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأمور “.

وسيعتمد الكثير على كيفية مناورات باشاغا في الأيام المقبلة بينما يحاول تشكيل حكومة.

وقال مصدر ليبي يتشاور بانتظام مع حفتر لموقع Middle East Eye، إن باشاغا أبرم صفقة مع القائد وعائلته في خطوة من شأنها أن تجعله يجد دورًا جديدًا في حكومة الوحدة بعد أن تركه دبيبة في البرد.

أحد المناصب الوزارية التي يأمل حفتر في تأمينها هو وزارة الدفاع القوية، التي يشغلها حاليًا دبيبة كرئيس للوزراء.

من جانبه قال جليل حرشاوي ، الباحث المتخصص في الشؤون الليبية في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، لموقع Middle East Eye: “هذا يوم جميل جدًا بالنسبة لحفتر”.

وتابع:”لقد حصل أخيرًا على فرصته لوخز دبيبة في أنفه”.

فيما قال المصدر الليبي ، وهو رجل أعمال مقيم في بنغازي ، لموقع Middle East Eye إن الكثير من الوعود التي قدمها باشاغا وهو في طرابلس لا تزال في الهواء. حان الوقت الآن لمعرفة ما إذا كان يستطيع القيادة والتعامل كما يقول “.

من تاجر إطارات إلى رئيس الوزراء

وينحدر باشاغا البالغ من العمر 59 عامًا من مدينة مصراتة الواقعة على الساحل الغربي لليبيا، والتي لعبت دورًا كبيرًا في الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وعمل باشاغا طيارًا في القوات الجوية الليبية حتى عام 1993، ثم انتقل للعمل كرجل أعمال في البداية حيث كان يستورد الإطارات ومستلزمات البناء من خلال شركته باشاغا للإطارات.

وبعد الإطاحة بالقذافي ، ارتقى في صفوف السياسة المحلية لمصراتية وأصبح مرتبطًا بشكل وثيق بالإخوان المسلمين. وفي وقت من الأوقات كان يسيطر على اثنين من أقوى قوات مصراتة ، وهي كتائب المحجوب والحلبوس.

في عام 2018 أصبح باشاغا وزيرًا للداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وقاد بعض الإصلاحات الأمنية وكبح جماح بعض الميليشيات.

ورحب أنصاره بتعهده بحماية المدنيين من “عصابة من البلطجية” في وقت قال فيه كثيرون إن غرب ليبيا قد انزلق إلى الفوضى.

ومثل “دبيبة” الذي يأتي أيضًا من مصراتة، أقام باشاغا روابط وثيقة مع تركيا.

وفي صيف 2020 ، أوقف دبيبة باشاغا عن منصبه كوزير للداخلية.

وزار الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فترة وجيزة ، وعند عودته إلى طرابلس سرعان ما أعيد إلى منصبه.

هذا وأفادت وسائل إعلام ليبية ، الجمعة ، بوقوع احتجاجات ضد باشاغا في مصراتة.

وقال حرشاوي إن الخلاف بين أهالي مصراتة – الذين يسيطرون على الكثير من الحيز السياسي في البلاد – ليس بالأمر الجديد. وقلل من فرصة اندلاع القتال بين المعسكرين المتنافسين للرجلين.

وقال: “هناك فرصة حقيقية أن يندلع العنف في طرابلس بين الميليشيات. لكنني لا أعتقد أننا سنشهد اشتباكات مصراتي مع مستاتي”.

اتصال وثيق بأنقرة

موقع باشاغا رفيع المستوى في حكومة الوفاق الوطني جعله على اتصال وثيق بأنقرة ، التي أدى تدخلها العسكري الناجح في عام 2020. إلى جانب طرابلس إلى قلب مجرى الصراع ضد خليفة حفتر.

وعلى الرغم من ذلك ، قال حرشاوي إن دبيبة لا يزال يعتبر رجل أنقرة في طرابلس وأن تعيين باشاغا سينظر إليه على أنه تهديد لمصالح تركيا في البلاد.

وطوال الوقت ، كان باشاغا يتودد إلى شبكة واسعة من المؤيدين الدوليين خارج تركيا.

في أغسطس 2021 ، كتب مقال رأي في صحيفة فاينانشيال تايمز يرحب فيه بالمزيد من الدعم الأمريكي لليبيا في ظل إدارة بايدن.

وقال مصدر ليبي مطلع على الأمر إن لديه علاقة عمل جيدة مع ستيفاني ويليامز – التي عملت كديبلوماسية أمريكية كبيرة في ليبيا قبل تعيينها كممثل خاص للأمم المتحدة في البلاد.

علاقته بفرنسا

وربما تكون أكبر علامة على رشاقة باشاغا السياسية هي علاقته بفرنسا. حيث لعب الرجل الليبي دورًا مركزيًا في تنظيم الميليشيات للدفاع عن طرابلس ضد حفتر خلال محاولة القائد الشرقي الفاشلة للاستيلاء على المدينة.

وأثناء القتال ، أعلن باشاغا علنًا عن اتهامه لباريس بدعم “حفتر المجرم” بلا هوادة. حتى أن وزارة الداخلية أوقفت الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع فرنسا بسبب هذه المزاعم.

وفي مقابلة مع صحيفة Le Figaro في مايو 2019 ، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باشاغا “يهاجم فرنسا بانتظام”. وألمح إلى أنه كان يتقرب من تركيا.

ولكن مع انحسار القتال، قام باشاغا بتحرك دبلوماسي في جميع أنحاء أوروبا واجتمع عدة مرات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، بما في ذلك لو دريان.

موقف مصر والإمارات

وحتى الآن فإن غالبية اللاعبين الدوليين في ليبيا يلتزمون الصمت. وأخبر المجريسي موقع Middle East Eye أنه من المحتمل أن يعتمد باشاغا على داعمي حفتر الأجانب – “الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا” – للحصول على الدعم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس إنها ترحب بالحكومة الجديدة.

الأمم المتحدة ، التي كانت تضغط من أجل إجراء انتخابات في ليبيا. تجد نفسها الآن عالقة في وسط مواجهة بين رئيسي وزراء.

وقالت تقارير إعلامية يوم الخميس، إن الأمم المتحدة تعترف بالدديبة كزعيم. مما أثار جدلاً مفاده أن المنظمة تتدخل في السياسة الليبية. من خلال تفضيل رجل على الآخر.

مخرج كريم للدبيبة

وبعدها حاولت توضيح موقفها. واصدر الامين العام بيانا يوم الجمعة لم يذكر اسم دبيبة او باشاغا.

ودعت “جميع الأطراف إلى مواصلة الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى”.

وقالت إنها أخذت “علما بتصويت” البرلمان الليبي الذي عين باشاغا رئيسا للوزراء.

هذا وقال أبو عون إن ذلك كان علامة على تضافر الدعم المحلي والدولي حول باشاغا. مضيفا “إنهم يحاولون أن يعرضوا على دبيبة مخرجاً كريماً”.

وعندما وصل يوم الخميس، شكر باشاغا دبيبة وحكومة الوفاق الوطني على توليهما المسؤوليات “خلال فترة صعبة”.

وقال إنه متأكد من أن نظيره سيحترم المبادئ الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة.

(المصدر: ميدل ايست اي)

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