محنة يعيشها الجيش المغربي في جدار الصحراء الغربية

وطن – فقا لما ذكره موقع “ecsaharaui” المختص بشؤون الصحراء الغربية، منذ بضعة أشهر، ما فتئت الرسائل الصوتية والمكتوبة. بل وبعض التقارير العسكرية تتداول من الجيش المغربي المنتشر على الجدار المغربي في الصحراء الغربية. يؤكد فحواها حالة الذعر والهستيريا التي يعاني منها الجيش المغربي على طول الجدار.

وبحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن الموقع، فإن التوتر والاضطراب هو الوضع السائد في جحور الجيش المغربي. لقد كان الوضع مأساويًا لدرجة أن الفوضى بين القوات، أجبر المخزن على تجنيد جيش آخر لمراقبة الجنود الذين يعيشون عمليًا في الأسر، للسيطرة عليهم.

في الحقيقة، منذ اندلاع الحرب في 13 نوفمبر الماضي، تنوعت أسباب وفاة الجنود المغاربة بحسب المخزن، من لدغات الثعابين، إلى فيروس كوفيد، ثم حوادث المرور. ولاحقا قيل أنهم يموتون بأسلحتهم، حتى أنهم أخبروا عائلات الضحايا أنهم انتحروا. وفي الآونة الأخيرة، عندما اتضح أن معلومات المخزن تفتقد للمصداقية، بدأوا في إطلاق وعود لعائلات القتلى في الحرب بتقديم تعويضات كبيرة. طالما أنهم أغلقوا أفواههم ولم ينشروا شيئا عن وفاة أقربائهم.

رسائل صوتية للجنود المغاربة

وفي بعض التسجيلات الصوتية التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بين الجنود وبعض أقاربهم، منهم جندي يتحدث عن الضغط الذي يعانون منه والذي يعيشون فيه 24 ساعة في اليوم. ويعلق على أنهم أمضوا ثلاث ليال دون نوم في انتظار الهجوم التالي للجيش الصحراوي.

وبحسب هذا الجندي فإن القلق والتوتر، الذي يعانون منه عند الجدار يرجع إلى حقيقة أنهم لا يعرفون أبدًا متى سيتم إطلاق الصاروخ التالي من قبل البوليساريو. ويسأل الجندي نفسه: هل تعرف درجة اليأس والقلق الناجم عن كونك 24 ساعة في اليوم في انتظار الهجوم التالي؟ -لا يمكنك تخيل ذلك – يجيب بنفسه. كما يشير إلى حقيقة أنه لا يمكنهم الراحة إلا عند نقلهم إلى الثكنات الخلفية، التي تقع بعيدًا عن الجدار. في لحظة ما، كان صوت هذا الجندي مكسورا، وهو يعبر عن أن التوتر والضغط الناجمين عن انتظار القصف الصحراوي القادم، أسوأ من الأضرار التي أحدثتها صواريخهم.

وفي رسالة أخرى، من جندي آخر يعرّف نفسه بأنه ضابط مكلف بالجزء الأوسط من الجدار ويرسلها إلى أخيه؛ يروي له مصاعب الظروف اللوجستية والمادية التي يعيشها الجيش المغربي المعلقة على الجدار. يشرح ندرة المؤونة وسوء نوعية طعامهم. فضلاً عن الإحباط والارتباك لدى الجنود.

في فقرة أخرى من رسالته، تحدث عن مقتل 9 جنود كانوا ضحايا قصف البوليساريو. وأشار إلى أن أحدهم، صبي يبلغ من العمر 20 عامًا، وصل لتوه، كان قد تمركز عند الجدار ليومين فقط. كما أوضح لشقيقه أن معظم الجنود يقاومون الخوف والرعب الذي تسببت فيه هجمات البوليساريو، بتدخين الحشيش. في نقطة أخرى من رسالته، أخبر أخاه أن قوات البوليساريو يبدون مثل الأشباح، لقد جاؤوا ليلاً قبل أسبوع، دون أن يعلم أحد. وقاموا بإلغاء تنشيط حقل ألغام بالكامل، الذي كان يحمي قاعدتنا.

الرعب واليأس عند الجيش المغربي

وبحسب الموقع، جندي آخر يوجه رسالة إلى صديق، يشرح فيها الرعب واليأس الذي يعاني منه جميع زملائه، ضحايا القلق المستمر الذي يعيشون فيه. يروي التعب النفسي والمعنوي الذي سببه رعب انتظار الموت في أحد أكثر الأماكن قسوة على وجه الأرض. يخبره عن الحالة الدائمة للضغط وتوتر الأعصاب التي يعانون منها بسبب عدم معرفة من أين ومتى سيأتي الخطر. ما استشهد باسم صديق مشترك لكليهما، توفي مع مجموعة من الجنود الذين كانوا يسافرون في شاحنة وانفجر لغم عليهم.

من جهة أخرى، تروي شقيقة جندي متمركز في منطقة المحبس. وهي من أكثر المناطق تضررًا من هجمات البوليساريو ما ورد من رسالة أخاها؛ عندما يتعين علينا أن نكون على الجدار، لا يمكننا أن نغمض عينينا ولا نرتاح لثانية واحدة. يبدو أن قوات البوليساريو، لا ينامون ولا يستريحون. لأنها تمطر علينا القصف في جميع الأوقات، لا يهم إذا كانت الساعة الثالثة بعد الظهر عند 60 درجة مئوية، أو الرابعة صباحًا مع 2 درجة مئوية. تقول إن شقيقها أخبرها أن القاعدة التي يتمركز فيها احترقت مرتين وأن رفاقه لقوا حتفهم في كلتا الحالتين. وأنه في إحدى المرات هرب وفي مرة أخرى كان في منطقة بعيدة تماما عن الجدار

ووفقا للموقع الصحراوي، ما لا يمكننا أن نشك فيه هو أنه من خلال التجارب التي سُردت من قبل الجنود المغاربة. تأكّدت المصائب والشدائد التي عانى منها الجنود المغاربة في الحرب في الصحراء الغربية. وهو ما يفسر بوضوح حالة العصبية والعجز التي تعيشها هياكل المخزن المغربي، والتي أوقعتها في انجراف عدواني ومجنون؟ مما دفعها إلى أحضان دولة إسرائيل الصهيونية والإرهابية. خلافا لجميع جيرانها وحُلفائها التاريخيين.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا: