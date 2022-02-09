بعضها سيفاجئك.. أطعمة لتعزيز الرغبة الجنسية قبل عيد الحب

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله قائمة من الأطعمة من شأنها أن تساعد في تعزيز الرغبة الجنسية.

كشف علماء الغذاء من خلال تطبيق “Lifesum” الذي يهتم بالعناية الصحية وفقدان الوزن. عن أفضل الأطعمة التي تعزز المزاج وتقوي الرغبة الجنسية في يوم عيد الحب.

وقد شارك علماء الطعام بعض الأطعمة المفاجئة التي تحفز الرغبة الجنسية.

الشمندر

من بين الخضروات التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الرغبة الجنسية هي الشمندر. لاحتوائه على معدن يساعد جسم النساء على التمثيل الغذائي ويزيد مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

كما تحتوي هذه الخضروات على خصائص يمكنها تحسين تدفق الدم. وتزيد من نشاط وقوة الجسم أثناء العلاقة الحميمة.

الفطر

من بين الخضروات الأخرى التي أوصى بها العلماء والتي تزيد القدرة الجنسية الفطر. الذي ينتج الفيتامينات التي تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

الشاي الأخضر

ثبت كذلك أن الشاي الأخضر يزيد من تدفق الدم للأعضاء التناسلية. ولكن ليشعر المرء بتأثيره الكامل تقترح أخصائية التغذية في Lifesum. كريستينا جاكس، بشرب كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم.

كما أنه وفقًا لإحدى الدراسات، يمكن أن يساعد الرمان والفستق في جعل الرجال في حالة مزاجية. لأن هذه الأطعمة تؤدي إلى “انتصاب أقوى” ويمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون.

أطعمة أخرى

كما توجد كذلك أطعمة أخرى لتعزيز الرغبة الجنسية منها. الشوكولاتة الداكنة والتوت البري وبذور اليقطين.

كما شارك العلماء من خلال هذا التطبيق أيضًا بعض الأطعمة والمشروبات المعروفة بأنها تعمل على زيادة القدرة الجنسية. ولكنها في الواقع تفعل العكس تمامًا.

إذ يمكن أن يؤدي على سبيل المثال تناول المحار والنبيذ الأحمر بشكل مفاجئ إلى ضعف الأداء الجنسي. وإلى الانتفاخ ويمكن أن يتسبب كذلك تناولها في جعل رائحة البول كريهة.

الشعور بالرضا

تقول كريستينا إن الحفاظ على نظام غذائي صحي ومغذي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة وتعزيز الدافع الجنسي. لكنها تقول أيضًا إن الشعور بالرضا عن نفسك له نفس القدر من الأهمية أيضا.

إذ قالت: “إن الشعور بالرضا عن نفسك وممارسة التمارين الرياضية بصفة منتظمة. والحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حياتك.”

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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