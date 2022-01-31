بعد ما أظهرت نجاعتها .. العديد يتبعون هذه الحمية الغذائية لإنقاص أوزانهم

وطن – تحدثت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن برنامج حمية غذائية يوفرها نظام الصحة البريطاني بصفة مجانية تتمثل في تناول المشروبات المخفوقة منخفضة السعرات الحرارية والحساء لمدة ثلاثة أشهر.

تجارب ناجعة

سيعتمد الآلاف من الأشخاص البريطانيين الذين يعانون من السمنة المفرطة نظاما حمية غذائية أساسه تناول المشروبات المخفوقة منخفضة السعرات الحرارية والحساء وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وقد جاء اعتماد هذا النظام الغذائي الصارم بعد تجارب ناجحة بينت أن الأشخاص خسروا أكثر من 12 كلغ في ثلاثة أشهر.

وقد أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية مؤخرا. أنها ستوسع هذا البرنامج الغذائي إلى 11 منطقة أخرى في إنجلترا. بعد أن تبين وانه يساعد في معالجة ارتفاع مرض السكري من النوع الثاني.

كما سيتم إحالة المرضى الذين يعانون من الوزن الزائد إلى طبيب عام. وسيتم إعطاؤهم مشروبات منخفضة السعرات الحرارية وحساء مجانًا لمدة ثلاثة أشهر.

وهذا البرنامج هو جزء من خطة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمعالجة مرض السكري. والذي يُقدر أنه يكلف النظام الصحي 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا.

مرض السكري

يعاني أكثر من أربعة ملايين شخص من مرض السكري في المملكة المتحدة و 90 في المائة منهم مصابون بالنوع الثاني المرتبط بالسمنة.

لعقود من الزمان، كان يُنظر إلى أن مرض السكري حالة لا يمكن علاجها. ولكن تظهر الأبحاث الآن أن فكرة فقدان الوزن يمكن أن تعالج مشكلة مرض السكري إلى الأبد.

كجزء من تجربة قامت بها هيئة “الخدمات الصحية الوطنية” البريطانية. اعتمد 2000 مريض يعانون من مرض السكري من النوع 2 هذا النظام الغذائي وقد فقدوا أكثر من 12 كلغ بعد ثلاثة أشهر.

يمكن أن يساعد في التعافي من المرض في غضون عام

كما تكشف الأبحاث كذلك أن حوالي نصف أولئك الذين فقدوا من وزنهم عند اتباع هذا النظام الغذائي قادرون على التعافي من مرض السكري في غضون عام.

ويتلقى أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا الدعم من الأطباء والمدربين، سواء عبر الإنترنت أو عبر المجموعات على الانترنت.

وبعد الانتهاء من هذا النظام الغذائي. يتلقى الأشخاص تدريبات تساعدهم في كيفية إعادة إدخال الأطعمة الصحية والمغذية في نظامهم الغذائي.

من يمكنه اعتماد هذا النظام الغذائي؟

يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا. والذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 خلال السنوات الست الماضية اعتماد هذا النظام الغذائي مع مؤشر كتلة جسم فوق 27.

وفي هذا السياق، قال نديم أختار (49 عامًا) من مدينة شيفيلد بإنجلترا. أنه فقد الكثير من وزنه منذ أن بدء هذا البرنامج وقد تمكن من التحكم في تطور مرض السكري من النوع 2.

كما وصف الخطة بأنها أفضل شيء فعله لنفسه ولعائلته.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)