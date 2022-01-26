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كوفيد -19: هل يمكنك ممارسة العلاقة الحميمة بعد التطعيم؟

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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كوفيد-19 watanserb.com
ممارسة الجنس بعد تلقي أي من جرعات اللقاح لا تسبب أي مشاكل صحية

وطن – وفقا لما نشره موقع “إنفو با إي” الأرجنتيني، فإن وتيرة التطعيم لفيروس كوفيد – 19 متسارعة للغاية في العالم، ولكن في ذات الوقت يتبادر إلى الأذهان أسئلة مختلفة تحتاج إلى إجابة من أخصائي، على غرار هل ممارسة الجنس بعد التطعيم أمر جيد؟

طبقا لترجمة “وطن”، هناك الكثير من الأخبار المزيفة التي شاعت مؤخرا حول موضوع ممارسة العلاقة الحميمة بعد التطعيم مباشرة. ومثل هذه الأخبار تؤثر على صحة الناس الجسدية والعقلية.

ومن بين هذه الإشاعات، أن ممارسة العلاقة الجنسية، تسبب العقم لكلا الطرفين. لذلك، يجب عليك أن تصغي للخبراء والأطباء وأن تعرف الحقيقة الطبية منهم.

هل يمكنني ممارسة الجنس بعد التطعيم؟

وفقًا لمختلف المتخصصين في العالم، فإن ممارسة الجنس بعد تلقي أي من جرعات اللقاح، تسبب مشاكل صحية، تعتبر حجة ضعيفة جدا. ناهيك أنها لا تحظى بأي دعم علمي.

هذا ولقد تمت استشارة الطبيب الشهير إلمر هويرتا، من البيرو، حول هذا الموضوع وقال إنه لا يوجد مانع لممارسة الجنس إذا تم تطعيم الشخص في ذلك اليوم. بالطبع، إذا ظهر على الشخص المحصن أعراض الحمى أو الانزعاج النموذجي للأنفلونزا أو أعراض كوفيد-19. فيجب عليه تجنب الاتصال الجنسي مع شريكه.

وقال “ما لم يكن أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من الحمى أو القشعريرة أو التعب أو آلام الرأس أو الجسم. فلا توجد مشكلة في ممارسة الجنس في نفس يوم تلقي اللقاح”.

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وبالإضافة إلى عدم ظهور الأعراض، يجب على الأشخاص أن يأخذوا في الاعتبار أن التطعيم ضد كوفيد-19، لا يعني الحماية من العدوى المحتملة. أي أن الاتصال الجنسي يمكن أن يسبب العدوى لأحد الشريكين.

هل يمكنني ممارسة الرياضة بعد التطعيم ضد كوفيد-19؟

من الشكوك الأخرى التي تثار حول اللقاحات ما إذا كان يمكن للأشخاص ممارسة الرياضة قبل التطعيم وبعده، لكن طبقا لما أورده المتخصصين، فإن ممارسة الرياضة ستعتمد على مدى شعور الملقحين واستعدادهم لممارسة الرياضة بعد اللقاح، زيادة على ذلك، لا توجد تجربة أو استنتاج علمي يحظر مثل هذا النشاط.

من جانبها، تقول لوسيا إسترادا، أخصائية الطب الطبيعي: “يوصى بأن تكون التمارين معتدلة، لذلك يجب تجنب الجهود المفرطة، كما ينبغي تفادي للقيام بها بشكل متكرر”.

اعتبارات إذا لم يتم تطعيمك بعد

إذا لم يتم تطعيمك بعد، بأي جرعات من لقاح كوفيد-19 وقمت بممارسة الجنس مع شريكك، فتجنب هذه التصرفات، لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.

– ابتعد عن شريكك إذا برزت لديه أعراض كوف-19.

– تجنب التقبيل.

– تجنب السلوكيات الجنسية التي تنطوي على خطر انتقال العدوى…

– ارتدِ كمامة أثناء النشاط الجنسي.

– اغسل يديك واستحم قبل وبعد النشاط الجنسي.

– استخدم مناديل الصابون أو الكحول لتنظيف المنطقة التي تمارس فيها النشاط الجنسي.

(المصدر: إنفو با إي – ترجمة وطن)

 

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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