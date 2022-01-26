كوفيد -19: هل يمكنك ممارسة العلاقة الحميمة بعد التطعيم؟

وطن – وفقا لما نشره موقع “إنفو با إي” الأرجنتيني، فإن وتيرة التطعيم لفيروس كوفيد – 19 متسارعة للغاية في العالم، ولكن في ذات الوقت يتبادر إلى الأذهان أسئلة مختلفة تحتاج إلى إجابة من أخصائي، على غرار هل ممارسة الجنس بعد التطعيم أمر جيد؟

طبقا لترجمة “وطن”، هناك الكثير من الأخبار المزيفة التي شاعت مؤخرا حول موضوع ممارسة العلاقة الحميمة بعد التطعيم مباشرة. ومثل هذه الأخبار تؤثر على صحة الناس الجسدية والعقلية.

ومن بين هذه الإشاعات، أن ممارسة العلاقة الجنسية، تسبب العقم لكلا الطرفين. لذلك، يجب عليك أن تصغي للخبراء والأطباء وأن تعرف الحقيقة الطبية منهم.

هل يمكنني ممارسة الجنس بعد التطعيم؟

وفقًا لمختلف المتخصصين في العالم، فإن ممارسة الجنس بعد تلقي أي من جرعات اللقاح، تسبب مشاكل صحية، تعتبر حجة ضعيفة جدا. ناهيك أنها لا تحظى بأي دعم علمي.

هذا ولقد تمت استشارة الطبيب الشهير إلمر هويرتا، من البيرو، حول هذا الموضوع وقال إنه لا يوجد مانع لممارسة الجنس إذا تم تطعيم الشخص في ذلك اليوم. بالطبع، إذا ظهر على الشخص المحصن أعراض الحمى أو الانزعاج النموذجي للأنفلونزا أو أعراض كوفيد-19. فيجب عليه تجنب الاتصال الجنسي مع شريكه.

وقال “ما لم يكن أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من الحمى أو القشعريرة أو التعب أو آلام الرأس أو الجسم. فلا توجد مشكلة في ممارسة الجنس في نفس يوم تلقي اللقاح”.

وبالإضافة إلى عدم ظهور الأعراض، يجب على الأشخاص أن يأخذوا في الاعتبار أن التطعيم ضد كوفيد-19، لا يعني الحماية من العدوى المحتملة. أي أن الاتصال الجنسي يمكن أن يسبب العدوى لأحد الشريكين.

هل يمكنني ممارسة الرياضة بعد التطعيم ضد كوفيد-19؟

من الشكوك الأخرى التي تثار حول اللقاحات ما إذا كان يمكن للأشخاص ممارسة الرياضة قبل التطعيم وبعده، لكن طبقا لما أورده المتخصصين، فإن ممارسة الرياضة ستعتمد على مدى شعور الملقحين واستعدادهم لممارسة الرياضة بعد اللقاح، زيادة على ذلك، لا توجد تجربة أو استنتاج علمي يحظر مثل هذا النشاط.

من جانبها، تقول لوسيا إسترادا، أخصائية الطب الطبيعي: “يوصى بأن تكون التمارين معتدلة، لذلك يجب تجنب الجهود المفرطة، كما ينبغي تفادي للقيام بها بشكل متكرر”.

اعتبارات إذا لم يتم تطعيمك بعد

إذا لم يتم تطعيمك بعد، بأي جرعات من لقاح كوفيد-19 وقمت بممارسة الجنس مع شريكك، فتجنب هذه التصرفات، لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.

– ابتعد عن شريكك إذا برزت لديه أعراض كوف-19.

– تجنب التقبيل.

– تجنب السلوكيات الجنسية التي تنطوي على خطر انتقال العدوى…

– ارتدِ كمامة أثناء النشاط الجنسي.

– اغسل يديك واستحم قبل وبعد النشاط الجنسي.

– استخدم مناديل الصابون أو الكحول لتنظيف المنطقة التي تمارس فيها النشاط الجنسي.

(المصدر: إنفو با إي – ترجمة وطن)