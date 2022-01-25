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ما هي طائرات CH-5 Rainbow التي ستشتريها الجزائر من الصين؟

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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طائرات CH-5 Rainbow watanserb.com
الجزائر ترغب بشراء طائرات CH-5 Rainbow من الصين

وطن – نقلا عن المدونة الجزائرية “MENADEFENSE”، قال موقع “ecsaharaui” المعني بشؤون الصحراء الغربية، إن الجزائر قدمت مؤخرًا طلبًا لشراء 12 طائرة بدون طيار من طراز CH-5 Rainbow القتالية من شركة CASC (الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء). هكذا ستنضم هذه الطائرة بدون طيار إلى باقي ترسانة الجيش الجزائري المكونة من طائرات CH-3 و 4. كما سيتم تسليم الطائرات بالكامل في مارس عام 2022 المقبل.

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ووفقا لما ترجمته “وطن”، تُظهر هذه الطائرة، الأكبر والأثقل من CH-4، أداءً مشابهًا تمامًا للطائرة الأمريكية MQ9 Predator. فضلا عن أنها يمكن أن تطير 60 ساعة متواصلة أي ما يعادل 10 آلاف كيلومتر دون هبوط وتحمل حمولة كبيرة (ما يصل إلى 16 صاروخًا مضادًا للدبابات من النوع AR-1 و 2 أو HJ-12) وكلها على ارتفاع 9 كيلومترات. ومن بين إحدى مزايا طائرة CH -5 تشابهها مع طائرات CH-4 في مهام الهجوم أو جمع المعلومات الاستخبارية.

هذا وحصلت الجزائر أيضًا على طائرات WingLoong 2. مما سيرفع عدد الطائرات بدون طيار الهجومية للقوات الجوية الجزائرية، إلى حوالي ستين طائرة بحلول نهاية عام 2022.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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