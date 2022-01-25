ما هي طائرات CH-5 Rainbow التي ستشتريها الجزائر من الصين؟

وطن – نقلا عن المدونة الجزائرية “MENADEFENSE”، قال موقع “ecsaharaui” المعني بشؤون الصحراء الغربية، إن الجزائر قدمت مؤخرًا طلبًا لشراء 12 طائرة بدون طيار من طراز CH-5 Rainbow القتالية من شركة CASC (الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء). هكذا ستنضم هذه الطائرة بدون طيار إلى باقي ترسانة الجيش الجزائري المكونة من طائرات CH-3 و 4. كما سيتم تسليم الطائرات بالكامل في مارس عام 2022 المقبل.

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ووفقا لما ترجمته “وطن”، تُظهر هذه الطائرة، الأكبر والأثقل من CH-4، أداءً مشابهًا تمامًا للطائرة الأمريكية MQ9 Predator. فضلا عن أنها يمكن أن تطير 60 ساعة متواصلة أي ما يعادل 10 آلاف كيلومتر دون هبوط وتحمل حمولة كبيرة (ما يصل إلى 16 صاروخًا مضادًا للدبابات من النوع AR-1 و 2 أو HJ-12) وكلها على ارتفاع 9 كيلومترات. ومن بين إحدى مزايا طائرة CH -5 تشابهها مع طائرات CH-4 في مهام الهجوم أو جمع المعلومات الاستخبارية.

هذا وحصلت الجزائر أيضًا على طائرات WingLoong 2. مما سيرفع عدد الطائرات بدون طيار الهجومية للقوات الجوية الجزائرية، إلى حوالي ستين طائرة بحلول نهاية عام 2022.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)