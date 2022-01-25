رياضة

ما لا تعرفه عن منتخب غامبيا الذي يصنع تاريخه في كأس أمم أفريقيا 2022

منتخب غامبيا نجح في إقصاء غينيا من بطولة أمم أفريقيا والتأهل إلى الربع النهائي لمواجهة أصحاب الدار الكاميرون

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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وطن – يواصل منتخب غامبيا في لفت أنظار الجميع بعد النجاح في الصعود إلى دور الربع النهائي. للمرة الأولى في تاريخه وإقصاء نظيره غينيا من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون.

منتخب غامبيا وصناعة التاريخ في بطولة أمم أفريقيا

وتأهل منتخب غامبيا الملقب ب ” العقارب” للمرة الأولى في تاريخ مسيرته. إلى دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية، على حساب نظيره غينيا.

ولم يخسر منتخب غينيا “الأفيال”. في آخر أربع مواجهات في منافسات كأس أمم أفريقيا، بعد 3 انتصارات. وتعادل وحيد، ليسقط أمام منتخب غامبيا المتواضع في القارية الأفريقية السمراء بهدف نظيف دون مقابل.

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كما وسجل منتخب غامبيا هدف الفوز في شباك منافسه غينيا في دور الثمن النهائي. من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، في الدقيقة ال71 عن توقيع نجمه المهاري موسى بارو.

وشهدت المباراة حالاتي طرد من كلا المنتخبين في المباراة، وكانت الأولى بطرد نجم منتخب غامبيا يوسوفا نجي في الدقيقة ال87، أما الثانية بطرد نجم منتخب غينيا إبراهيما كونتيه في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وسيواجه منتخب غامبيا “العقارب”، مواجهة العمر والتاريخ أمام صاحب الأرض المستضيف منتخب الكاميرون في دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

منتخب غامبيا وسقوط كبار المنتخبات الأفريقية

وبدأت تسجيل تاريخه في بطولة أمم أفريقيا 2022، المشارك فيها لأول مرة في تاريخ مسيرته من منافسات دور المجموعات في البطولة الأفريقية، حيث حقق الفوز على موريتانيا بهدف نظيف دون رد، وفرض التعادل على مالي، والفوز على تونس بهدف نظيف دون رد.

كما وتأهل إلى دور الثمن النهائي للمرة الأولى بعد ختام منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد تصدره وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر منتخب مالي بنفس النقاط.

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ليواصل منتخب غامبيا سجل تاريخه في بطولة أمم أفريقيا، بعد إقصاء غينيا والتأهل إلى دور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب غامبيا فشل في التأهل إلى دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة في الذهاب والإياب أمام منتخب أنغولا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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