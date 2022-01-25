ما لا تعرفه عن منتخب غامبيا الذي يصنع تاريخه في كأس أمم أفريقيا 2022

وطن – يواصل منتخب غامبيا في لفت أنظار الجميع بعد النجاح في الصعود إلى دور الربع النهائي. للمرة الأولى في تاريخه وإقصاء نظيره غينيا من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون.

منتخب غامبيا وصناعة التاريخ في بطولة أمم أفريقيا

وتأهل منتخب غامبيا الملقب ب ” العقارب” للمرة الأولى في تاريخ مسيرته. إلى دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية، على حساب نظيره غينيا.

ولم يخسر منتخب غينيا “الأفيال”. في آخر أربع مواجهات في منافسات كأس أمم أفريقيا، بعد 3 انتصارات. وتعادل وحيد، ليسقط أمام منتخب غامبيا المتواضع في القارية الأفريقية السمراء بهدف نظيف دون مقابل.

اقرأ المزيد: القبض على طالب مصري يؤدي الامتحان بدلاً عن اللاعب مصطفى محمد

كما وسجل منتخب غامبيا هدف الفوز في شباك منافسه غينيا في دور الثمن النهائي. من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، في الدقيقة ال71 عن توقيع نجمه المهاري موسى بارو.

🔚 نهاية اللقاء منتخب غامبيا 🇬🇲يواصل كتابة التاريخ ويصل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا. #كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/vOqAiUGBPF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2022

وشهدت المباراة حالاتي طرد من كلا المنتخبين في المباراة، وكانت الأولى بطرد نجم منتخب غامبيا يوسوفا نجي في الدقيقة ال87، أما الثانية بطرد نجم منتخب غينيا إبراهيما كونتيه في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وسيواجه منتخب غامبيا “العقارب”، مواجهة العمر والتاريخ أمام صاحب الأرض المستضيف منتخب الكاميرون في دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

كرة القدم هي الحياة في إفريقيا 🥳🤩 فرحة هستيرية في شوارع #غامبيا إحدى أصغر دول القارة السمراء، بوصول منتخب العقارب، لأول مرة، إلى ربع نهائي #كأس_أمم_افريقيا pic.twitter.com/q1u16LA72m — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) January 25, 2022

منتخب غامبيا وسقوط كبار المنتخبات الأفريقية

وبدأت تسجيل تاريخه في بطولة أمم أفريقيا 2022، المشارك فيها لأول مرة في تاريخ مسيرته من منافسات دور المجموعات في البطولة الأفريقية، حيث حقق الفوز على موريتانيا بهدف نظيف دون رد، وفرض التعادل على مالي، والفوز على تونس بهدف نظيف دون رد.

كما وتأهل إلى دور الثمن النهائي للمرة الأولى بعد ختام منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد تصدره وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر منتخب مالي بنفس النقاط.

منتخب غامبيا يحقق تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه اليوم على غينيا بهدف وحيد.

غامبيا تشارك للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا وستواجه الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر. pic.twitter.com/IEP1evxyqZ — الجزيرة – رياضة (@AJASports) January 24, 2022

اقرأ المزيد: خيبة آمل مشجع أمريكي حزين لخسارة فريقه تضعه في ورطة على الهواء مباشرة!

ليواصل منتخب غامبيا سجل تاريخه في بطولة أمم أفريقيا، بعد إقصاء غينيا والتأهل إلى دور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

⚽️ غامبيا 🇬🇲 تحقق إنجازا تاريخيا وتتأهل إلى ربع نهائي #كأس_أمم_أفريقيا بانتصارها 1 – 0 على غينيا 🇬🇳

🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/kmRQdkFUUq — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 24, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب غامبيا فشل في التأهل إلى دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة في الذهاب والإياب أمام منتخب أنغولا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

(المصدر: وطن + تويتر)