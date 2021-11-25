لماذا من الجيد وضع صودا الخبز على الشعر؟

نشرت مجلة “سانتي ماغ” الفرنسية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على مضار الاستخدام الواسع لمستحضرات التجميل، التي تحتوي على المواد الكيميائية. والتي تسبب لنا الحساسية. ناهيك أنها يمكن أن تضر بصحتنا على المدى الطويل، كما تجعلنا ننفق الكثير من الأموال عليها.

سلفات الصوديوم والكبريت

وحسب ما ترجمته “وطن” من بين هذه المستحضرات الشامبو، الذي يحتوي معظمه على سلفات الصوديوم ومكونات الكبريت. واستخدامه لفترات طويلة يجفف الشعر ويزيل الدهون الطبيعية للجلد.

ولكن لا يأس مع المكونات الطبيعية، المتواجدة عادة في منازلنا، فهناك دائما بدائل صحية وطبيعية للعناية بشعرك، ومن بينها وصفة تعتمد على صودا الخبز.

دعنا نكتشف فوائد هذا الشامبو الطبيعي

لطالما اشتهرت صودا الخبز بسبب استخداماتهَا المتعددة في وصفات تجميلية أو في المطبخ. لكن تأثيرها على الشعر يجعل استعماله ممتعًا بشكل خاص. ولكن للحصول على فوائده، عليك استخدامه جيدًا.

فوائد صودا الخبز على ألياف الشعر

صودا الخبز منتج رائع: يقدم فوائد على غرار، علاجات للوجه، والطبخ، والمنظفات، والعناية بالأسنان.

كما لها العديد من المزايا، وبرزت شعبيتها بسبب استعمالها كمنتج تجميل لا غنى عنه.

فضلا عن ذلك، هو مركب غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع.

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ممارسة قديمة

في الحقيقة، يعد استخدامه كشامبو أكثر إثارة للاهتمام، لأنه منتج بيئي يمكن أن يحل محل الشامبو التقليدي تمامًا. ليس من قبيل المصادفة أن تحظى صودا الخبز بشعبية كبيرة، فهي ممارسة تطبيقية قديمة، للعناية بالشعر.

ونظرًا لأن تركيبته تسمح للشعر بإفراز الدهون بصفة أقل عن طريق تعقيم ألياف الشعر، فستكون أقل ميلًا إلى الإفراط في الغسيل.

إلى جانب ذلك، فهو لا ينظف الشعر فحسب، بل يجعله أيضًا لامعًا.

بالنسبة لتفاعلَات الجلد المحتملة، لا تعتبر صودا الخبز من المنتجات المسببة للحساسية.

في المقابل، يمكنك أيضًا استخدامه مرة واحدة في الأسبوع إذا كان شعرك باهتا.

مساوئ صودا الخبز

في حين أن بيكربونات الصوديوم تبدو غير ضارة بصحتك، فإنها لا تخلو من الآثار الجانبية، خاصة إذا أسأت استخدامها.

في الواقع، الاستخدام المتكرر على خصلات الشعر والجذور سيسبب قشور الشعر.

نتيجة لذلك، ستضعف الصودا الشعر وتتلفه حتى يصبح باهتا وأكثر هشاشة.

من ناحية أخرى، في حين أن صودا الخبز لا تسبب الحساسية دائما، فهي مع ذلك مادة كاشطة.

لذلك، تجنبي استخدامها على الشعر الملون أو المميز، وإلا ستختفي الانعكاسات واللون بسرعة. استخدمي خل التفاح للحفاظ على لمعان الشعر.

علاوة على ذلك، فإن “خل التفاح هو أيضًا خدعة بارعة لتنعيم الشعر”.

وصفة شامبو صودا الخبز

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لصنع شامبو صودا الخبز العضوي الخاص بك بسهولة:

ما سوف تحتاجه:

زجاجة أو قارورة الشامبو المعاد تدويرها

بيكربونات الصوديوم

ماء

خل التفاح للشّطف

زيت أساسي من اختيارك

طريقة التحضير :

أولاً، اسكبي جرعة من صودا الخبز في وعاء ثم أضيفي كمية من الماء بالقوام المطلوب. لإضافة الرائحة، أضيفي بضع قطرات من الزيت العطري إلى الوعاء.

بمجرد أن يصبح الخليط جاهزًا للاستخدام، بللي شعرك جيدا ثم مشطي الخليط برفق من الجذور إلى الأطراف.

قبل شطفه بالماء، اتركيه لمدة دقيقة. ثم لاستعَادة درجة الحموضة في فروة الرأس وجعل خصلات شعرك لامعة ، اشطفي شعرك بخل التفاح.

طرق العناية بالشعر بصودا الخبز

بالنسبة لروتين الشعر، خاصة وأن العديد من الأشخاص يحبّذون استخدام صودا الخبز عليه. هناك بالفعل أكثر من طريقة لاستخدام هذا المنتج لتحسين جودة شعرك. لأن هذا مكون ممتاز للشعر الدهني، حيث يساعد على امتصاص الدهون الزائدة ومضاد جيد للقشرة.

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يمكنك استخدامه، على سبيل المثال، لعلاج الزهم الزائد عن طريق وضعه مباشرة على الجذور. كشامبو جاف، أو حتى مزجه بشامبو خفيف.

يمكنك أيضًا مزج الصودا بالماء لمكافحة بقايا السيليكون عن طريق وضع الخليط على طول شعرك كما هو مقترح في الوصفة. فقط تأكدي من تدليك جذور الشعر بلطف.

(المصدر: سانتي ماغ – ترجمة وتحرير وطن)