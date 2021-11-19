ما هي الحمية التي اتبعتها أديل لتخسر 45 كيلو من وزنها؟

فاجأت الفنانة البريطانية أديل جمهورها حول العالم بخسارتها الكثير من وزنها، لتصبح وكأنها شخص آخر.

أديل: لم أخضع لنظام

وكشفت أديل أنها خسرت 45 كيلوغرام من وزنها، وسط جدل كبير حول الحمية التي اتبعتها الفنانة العالمية.

لكن أديل زادت صدمة جمهورها حين أكدت أنها لم تخضع لأي نظام غذائي.

وقالت الفنانة البريطانية في لقاء صحفي: “لم أخضع لأي نظام غذائي، لا صيام متقطع ولاشيء”.

وكشفت سر خسارتها الوزن مؤكدة: “فقط أكلت أشياء أكثر مما اعتدت عليه لأنني أعمل بجد”.

حمية “سيرتفود”

وقالت خبيرة التغذية البريطانية جلين ماتين، إن أديل بدأت بممارسة هذا النظام الغذائي عندما بدأت بممارسة الرياضة.

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وأشارت جلين ماتين التي شاركت في تأليف كتاب “The Sirtfood Diet”، إلى أن مدرب الفنانة بيتر غيراسيمو، وجه جميع عملائه إلى هذا النظام.

كيف يعمل “سيرتفود”؟

ويحفز النظام بحسب الكتاب، على حرق الدهون من خلال تنشيط السيرتوينات، والتي تسمى بالعامية “الجينات النحيفة”.

وأوضح الكتاب أن تناول الأطعمة الواردة فيه، والتي التي تسبب السيرتوين قد يكون له نفس تأثير الصيام على إحداث فقدان الوزن.

وأوردت مجلة “كاري كلير” البريطانية، بعض الأطعمة التي تحفز عملية سيرتوي.

الأطعمة المحفزة

تشمل تلك الأطعمة زيت الزيتون والقهوة والنبيذ، والفراولة والشوكولاتة الداكنة والتمر والحنطة السوداء والكرفس واللفت والجوز.

ويركز هذا النظام الغذائي على العديد من الأطعمة التي تشكل جزءا من حمية البحر الأبيض المتوسط​​.

لكن نظام Sirtfood الغذائي يعتمد في الغالب على النباتات.

وحول آلية عمله، فهو يعمل على تقليل الأطعمة المصنعة والسكر ومنتجات الألبان كاملة الدسم والعديد من النشويات.

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وبحسب الكاتبة، فإن أديل ناسبها هذا النظام، دون أن تكشف ما إذا كانت مستمرة عليه بشكل دائم، أم انقطعت عنه لفترة ثم عادت.

100 مليون دولار

الجدير بالذكر أن المغنية العالمية ظهرت مع الإعلامية أوبرا وينفري.

وذلك في سهرة تحت عنوان ” Adele: One Night Only”.

ووفقاً لصحيفة “هوليوود ريبورتر”، أديل على 100 مليون دولار مقابل ظهورها أوبرا.

وتحدثت المغنية عن فقدانها للوزن والتأقلم مع انهيار زواجها الذي حافظت عليه قدر الإمكان من أجل طفلها فقط.

(المصدر: إيت ذيس – ترجمة وتحرير وطن)