10 حيل ذهنية لتحسين علاقتك بالمال

“إذا كنت ترغب في تحسين علاقتك بالمال وأن تصبح خبيرًا ماليًا، فيجب أن تفكر بالمخاطرة من خلال تطبيق الأفكار التي تراود ذهنك”.

في الحقيقة، كثير من الناس يعتقدون أن سبب عدم قدرتهم على أن يصبحوا أثرياء ومن أصحاب الملايين، أو تحقيق أهدافهم المالية، يتركز بالأساس على أن ظروف السوق صعبة. أو ان رئيسهم في العمل، لا يريد أن يمنحهم تلك الزيادة التي يستحقونها.

علاقتك بالمال

ولكي تكون خبيرًا ماليًا، يجب أن تفهم أولاً أنه ليست الظروف الخاصة هي التي تحدد حياتك. ولكن الطريقة التي تتحمل بها هذه الظروف والقرارات والإجراءات التي تتخذها، هي التي تجعلك مصرّا وصَامدا على تحقيق آمالك المالية وفقا لموقع “امبريندياندو ايستورياس” الإسباني.

وهذا يعني أنه ينبغي عليك أن تحكّم عقلك، وتحدد واقعك وتتقن ردود أفعالك. بمعنى آخر، يجب عليك أن تقوم بتطبيق بعض الحيل العقلية التي تجعلك خبيرًا ماليًا، وتجعلك تعرف كيف تتصرف في علاقتك بالمال حسب ما ترجمته “وطن”.

فيما يلي قدم الموقع 10 حيل ذهنية من شأنها أن تساعدك على تحسين علاقتك بأموالك:

ركز على السبب وليس لماذا

“لا أحد يمكنه أن يصل إلى قمة الجبل دون أن يتعثر في طريقة عديد المرات”.

يتحتم عليك أن تفهم سبب رغبتك في الوصول إلى القمة في المقام الأول، بدلاً من التركيز على جميع أسباب سقوطك، أو مدى صعوبة القيام بالأمر، أو لماذا من الأفضل البقاء في مكانك أو في منطقة الراحة الخاصة بك.

نحن نعيش في مجتمع خائف ويغزو الشك تفكيره، لذا درب عقلك على التركيز على ما هو “مستحيل” لأن هذا يتطلب مجهودًا كبيرًا.

كما أنه من الجيد أن تحدد سبب رغبتك في الحصول على المال بحيث يكون لديك الطاقة لتخطي النكسات السابقة وتصبح خبيرًا ماليًا عندما تزداد صعوبة الأمور.

انظر إلى مخاوفك على أنها صديقة لك وليست عدوة

“إنها تقنية نفسية تساعد على تقليل التوتر”. لتغيير واقعك المالي، سيكون عليك الانطلاق إلى المجهول مرارًا وتكرارًا.

هذا لأن مكانك اليوم هو نتاج القرارات التي اتخذتها، لذلك إذا كنت ترغب في تحقيق التغيير، فسيتعيّن عليك تغيير قراراتك وأفعالك.

في الواقع، إن اندفاعك نحو المجهول هو جزء من نموك الشخصي.

وإذا كنت ترغب في أن تكون غنيا، واجه مخاوفك، وفي حال شعرت ببعض الخوف، فمن الواضح أنك تسير في الاتجاه الصحيح.

كن ممتنًا لديونك وكل شيء آخر

الامتنان هو أحد أقوى القيم في الحياة وقاعدة أساسية عند بعض الناس.

لذلك، حاول أن تركز على الأشياء الجيدة في حياتك، على سبيل المثال، بدلًا من اليأس من ديونك، اتخذ موقفًا إيجابيًا، وبهذه الطريقة يمكنك الانفتاح على الفرص الجديدة التي لم تراها من قبل من خلال التفكير فيما لا تملكه.

بمجرد تغيير عقليتك ومنهج تفكيرك في مواجهة المشاكل، مثل الديون، ستبدأ في البحث عن حلول مختلفة وبدائل نافعة.

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على سبيل المثال، قد تفكر في خطط تعلمك كيفية الخروج من الديون. وهذا ما يجعلنا ممتنّين للّحظات الصعبة في حياتنا.

لا تتساءل كثيرًا “ماذا لو”

عندما ندخل في حالة من اليأس بسبب عدم وجود ما يكفي من المال، أو إنفاق أكثر من اللازم، فإننا نركز على السلبيات مما يجعلنا نشعر بالاستياء والإحباط. ناهيك أنه سنبحث عن كيفية توفير المال والتفكير في أننا ينبغي علينا أن نتوقف عن الإنفاق.

كما أنه عندما تصبح خبيرًا ماليًا وتدرك كيفية تصرفك في أموالك. ستعرف أكثر أن علاقتك بالمال تتخللها المصاعب، ناهيك أن، الهروب من مواجهة المشاكل المادية، يزيد من تعقيد ظروفك وتفاصيل حياتك.

قرر أن تكون ثريًا بدلاً من مجرد الرغبة في ذلك

“أفكار المليونير لا يستغلها إلا أناس ناجحون”

إذا كنت تريد أن تكون ثريًا، فإن أهم إجراء تقوم به لتحقيق ذلك هو اتخاذ القرار. فبمجرد التركيز، تختفي الأعذار والمخاوف والمشتتات.

إن الخبير المالي، عندما يقرر أن يكون ثريًا ، فَسيستطيع لا محالة من أن يحقق ثروة مالية

العب لتربح بدلاً من عدم اللعب حتى لا تخسر

أنت مثل معظم البشر تريد الازدهار والتطور، بدلا من مجرد البقاء على قيد الحياة، لذا صمم حياتك تحدد تفاصيلها، كما لو كان أي شيء ممكنًا.

اسع لربح مبلغ من المال يسمح لك أن تعيش الحياة التي تحبها، واستكمل كل الأشياء والتجارب التي تجعلك تنهض من السرير وتشعر بالفخر.

كن واضحًا بشأن ما تريده وضع خطتك موضع التنفيذ، ولا يتعين عليك معرفة تفاصيل تحقيق ذلك، يكفيك أن تكون مرنًا متفائلا.

ابحث عن إجابات، وتحمل المخاطر، وكن مجتهدًا فيما تعتقده وتقوله، ضع نفسك في قلب الحلبة، لتتخذ خطوات صغيرة، لكنها مهمة في اتجاه أحلامك.

أنت على علاقة بالمال، فقم برعايته

نحن نستخدم المال كل يوم في حياتنا، مهما كان الأمر، نستخدم المال في كل يوم من أيام حياتنا.ولكن من النادر أن نتعرف على حقيقته أو نقدره أو نولي اهتمامًا له أو نلاحظ تأثيره في حياتنا اليومية. ولكن هذا شيء يتفطن إليه خبير مالي.

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وكما ذُكر في كتاب Rich Mind الإلكتروني، توقف لحظة لتكون متحمسًا وتكون ممتنًا للمال الذي تتلقاه. واعلم أنك تستحقه، وأنك قادر على اكتسابه وأنه موجود من أجلك.

كن ممتنًا ومتحمسًا لمنحه لشخص آخر، بغض النظر عما إذا كنت تشتري القهوة أو تدفع الفواتير. لاحظ كيف يغير المال حياتك مقابل الطاقة والتقدير.

اصنع واقعك ولا تكن ضحية له

“مزايا إنشاء مدونة شخصية”

لديك القدرة على خلق واقعك، مهما كانت البيئة أو الظروف التي تجد نفسك فيها، فهذا ليس واقعك، ولكنه موقف مؤقت.

واقعك هو كل ما تقرره، يمكنك الاختيار بين التركيز على ما تكرهه في موقفك والشعور بأنك محاصر به. أو على العكس من ذلك، التركيز على الخير واستخدام تلك الطاقة وتحويلها الى طاقة ايجابية.

امتلك القوة العقلية لتصور واقع يثيرك على وجه التحديد.

درب أفكارك وكلماتك ومعتقداتك على حقيقة أن هذا الواقع الجديد متاح لك وقم بأفعال جذرية حتى تحقق أهدافك.

قم بتغيير عبارة “أعرف” بـ “أنا متحمس لمعرفة المزيد”

كبشر نميل إلى الإعجاب بمدى معرفتنا ببعض الأمور.

لكن من الغريب أن إحدى الطرق الأكثر عمقا، والتي تساعدك على تغيير حياتك هي التصرف كما لو كنت تعرف بعض المعلومات.

يمكن أن تكون عبارة “أعرف بالفعل” محدودة للغاية، لأنها تغلق الأبواب بشكل أساسي لك لاكتساب نظرة أعمق حول موضوع ما. ولتكون أكثر ذكاءً، ولتتخذ إجراءات بشأن المواقف المختلفة.

ومن خلال البقاء منفتحًا على التجارب الجديدة، بدلاً من الاعتقاد بأنك تعرف كل شيء. فإنك تسمح لنفسك بالانتقال من التفكير في شيء ما وفهمه إلى عيشه بالفعل.

نحتاج باستمرار إلى سماع الأشياء عدة مرات قبل أن نفهمها، وعندما نفهمها، نشارك فيها أكثر فأكثر. لذلك من المهم أن تبقى متفتحًا وابقى فضوليًا ومنفتحًا على التعلم.

ابتهج، يجب أن يكون المال ممتعًا وليس مملاً

من المرجح أن تقضي جزءًا كبيرًا من حياتك في العمل لكسب المال، مما يعني أنه إذا كان لديك موقف جيد تجاه العمل والمال، فستتمتّع غالبا بحياتك.

من ناحية أخرى، إذا كنت تعيش بطاقة سلبية وتقدير سيء، فسوف تقضي جزءًا كبيرًا من حياتك تشعر بالمرارة. يتمتع الخبير المالي بميزة اتقان عملية بناء ثروته.

في سياق متصل، يمكن لتغيير بسيط في منظورك أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة حياتك.

إذا كنت لا تحب وظيفتك، فبدلاً من الشكوى، يجب أن تكون ممتنًا لأنها تتيح لك كسب دخل بينما يمكن أن تكتشف كيف تفعل شيئًا ما تحبه.

ختاما، تذكر جيدا أن كسب المال هو أكثر من ضرورة، إنه تحدٍ ممتع. لديك فرصة واحدة فقط لتكون من تريد على هذا الكوكب، وكيف تقرر طريقة عيشك. لذلك، لماذا لا تختار الاستمتاع به؟

(المصدر: وطن +امبريندياندو ايستورياس)