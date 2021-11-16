ما الذي لم تجرؤ الأميرة ديانا على فعله على الطاولة أمام إليزابيث الثانية؟

بمناسبة العرض الأول لفيلم “سبنسر”، الذي سيُبثّ يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ 19 نوفمبر. من بطولة كريستين ستيوارت، التي ستلعب دور الأميرة ديانا ويلز. خرج بعض الأشخاص الذين يعرفون الأميرة للحديث عن بعض تفاصيل حياتها مع العائلة الملكية، مثل الشيف دارين ماك ماكجريدي.

طاهي قصر كنسينغتون

لقد عمل ماكجرادي أولاً في قصر باكنغهام، لمدة 11 عامًا، كطاهٍ للملك الإنجليزي ثم في مقر إقامة ديانا ويلز في قصر كنسينغتون بين عامي 1993 و 1997.

صرّح الشيف البريطاني عن بعض القصص في ذلك الوقت من خلال قناته على YouTube، التي تضم 200 ألف مشترك.

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وأبلغ موقع “The Express” عما كان يخشى أن يسأله لزوجة الأمير تشارلز على الطاولة عندما تناولوا العشاء معًا عند الملكة إيزابيل الثانية.

وتابع: “كنت أعرف أن الأميرة ستذهب إلى المطبخ لتسألني عما كنت أريد قوله لها، لقد كنت خائفًا جدًا من طلب ذلك أمام الملكة”.

بقايا الطعام

كما اعترف ماكجريدي، الذي كشف أيضًا أن ديانا ويلز انتهى بها الأمر بتناول بقايا الطعام في المطبخ.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الشيف أن الأطباق المفضلة لديانا هي الكريب سوزيت وهي نوع من الأكلات البرجوازية أكثر من الكريب الفرنسي الكلاسيكي.

أعطى الطاهي للملكة خيارين من الحلوى للاختيار بينهما: الكريب سوزيت وخيار آخر اعْتقَدِ أن الملكة لن تحبه كثيرًا.

وبالتالي تناولت ديانا الحلوى المفضلة لديها مرة أخرى دون أن تعلم الملكة ماهو الطبق المفضل للأميرة : “لقد كانت تتفوق في كل مرة.”

كما سيظهر الشاف ماكجريدي في “سبنسر”، في دور يؤديه الممثل شون هاريس.

صاحبة السمو الملكي

ومن خلال أداء الممثل، أراد الشيف أن يؤكد أنه على الرغم من أن الممثل يخاطب الأميرة في الفيلم باسم “ديانا” إلا أنه في الواقع لطالما احترم لقبها كثيرًا، وكان يخاطبها دائما على عكس ما ورد في الفيلم، بصاحبة السمو الملكي.

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وكان فيلم “سبنسر” قد عُرض خلال فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي.

وهو من إخراج بابلو لارين وكتابة ستيفن، نايت وبطولة كريستين ستيوارت .

ويلقي الفيلم الضوء على حياة أميرة القلوب، وإحدى من أكثر الأشخاص أيقونية في القرن الماضي، والتي ما زالت حتى اليوم واحدة من أكثر الشخصيات الحقيقية ظهورا في السينما والتلفزيون.

(المصدر: وطن +لارزون)