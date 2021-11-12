عمان تهبّ ضد الغلاء وقانون الدفاع .. ومتظاهرون: “مطالبنا شرعية ، خبز وعدالة وحرية”

شهدت العاصمة الأردنية عمان وتحديدا في منطقة وسط البلد، مسيرة جماهيرية كبيرة وذلك للتنديد بارتفاع الأسعار والمطالبة بإلغاء قانون الدفاع.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى ضرورة إيقاف العمل بقانون الدفاع لما اعتبروه أنه لا داعي له حاليا.

كما دعوا إلى ضرورة تخفيض الأسعار بما فيها أسعار المحروقات، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردنيون.

عاجل: مظاهرات في عاصمة الأردن عمان pic.twitter.com/xmwd0GqvUm — INTELLINEWS (@INTELLINEWS3) November 12, 2021

وأطلق المتظاهرون مجموعة من الهتافات خلال المسيرات: “مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية…يا اللي بترفع بالأسعار.. بده البلد تولّع نار..يا اللي واقف ع الرصيف.. بكرة بتشحد الرغيف..يا اللي بتتفرج علينا.. حط ايدك بايدينا..من السما حتى القاع.. يسقط قانون الدفاع..يسقط قانون الدفاع.. واللي سمسر واللي باع”.

وتقف وراء الفعالية، الحركة الشعبية للتغيير “شعب حر”، إضافة لحزب “الشراكة والإنقاذ”، وحزب “جبهة العمل الإسلامي”، وحزب “أردن أقوى”، وحزب “المستقبل الأردني”، و”الحراك الأردني الموحد”، وحزب “الحياة” الأردني.

محافظ العاصمة توعد المتظاهرين

وكان محافظ العاصمة ياسر العدوان قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيتم منع إقامة أي مسيرة لمخالفتها قانون الدفاع، بسبب الوضع الوبائي.

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وكشف العدوان أنه سيتعامل مع أي مسيرات أو إجراءات مخالفة للقانون بحزم وصرامة، وهناك خطوات ستتخذ.

وزعم أن المسيرات السلمية التي تحقق الشروط المطلوبة وغير المخالفة للقوانين لا تُمنع إطلاقا.

وبحسب نشطاء، فقد شهد محيط منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، تواجدا أمنيا مكثفا.

من مسيرة وسط البلد احتجاجا على رفع أسعار المحروقات

والمطالبه بوقف قانون الدفاع #هبة_تشرين pic.twitter.com/A3lVvz9U4R — ابو الياس (@or_45e) November 12, 2021

وكانت أحزاب وناشطون قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقامة مسيرة في منطقة وسط البلد بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بإلغاء قانون الدفاع، الذي تم تفعيله في الأردن لمواجهة جائحة كورونا.

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وقالت الحركة الشعبية للتغيير، في بيان صحفي مساء الخميس، إن المسيرة ستنطلق بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير في مكانها وزمانها.

وطالبت الحركة المواطنين كافة بالالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، حفاظا على الصحة العامة.

وأكدت نيتها تنظيم تظاهرة في عمان للمطالبة بالإصلاحات واحتجاجا على الأسعار.

وتشهد البلاد ارتفاعا متزايدا لضحايا كورونا، حيث سجلت 16 حالة وفاة و2596 إصابة جديدة بالفيروس الخميس، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.