5 أطعمة مثيرة للشهوة لتحسين الرغبة الجنسية

هناك أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية، فإذا كنت تبحث عن حياة حميمية سعيدة فانتبه لصحة قلبك وتعرف على أفضل غذاء يثير الشهوة الجنسية. وكن على علم بأن الطريق لحياة حميمية سعيدة للإناث والذكور، يتمثل في تدفق دموي جيد يصل للأعضاء التناسلية.

العلاقة الجنسية والأغذية

أوضحت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية في تقرير ترجمته “وطن”، أنه لقرون عديدة اعتُبر الطعام برائحته وطعمه وشكله من أهم العوامل المثيرة للعواطف.

وتُعد بعض الأطعمة محفزات لتدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، فتحسّن من الأداء الجنسي وتزيد من المتعة.

لطالما ربط خبراء التغذية والأطباء بين العلاقة الجنسية الصحية وبعض الأغذية على وجه التحديد، ويوما بعد يوم تزداد الأدلة التي تؤكد هذه العلاقة.

فيما يلي استعرضت المجلة خمسة أطعمة مثير للشهوة الجنسية التي ستحسن رغبتك الجنسية وشريكك.

1- الفواكه

تعدّ الفراولة من بين الفواكه، التي تزيد من الرغبة الجنسية، فهي غنية بالزنك وفيتامين C، وتحفز الجهاز العصبي وتضاعف من الرغبة الجنسية.

كما يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، وهذه المادة لها مفعول مثل الفياغرا، إذ إن لديها القدرة على مساعدة الأوعية الدموية على الإرتخاء، مما يزيد تدفق الدم عبر الجسم، خاصة إلى الجزء السفلي من الجسم.

كما يرتبط الرمان بمضادات الأكسدة التي تدعم تدفق الدم، فهو غني بالمغذيات الضرورية لإنتاج الحيوانات المنوية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز الدم في جميع أنحاء الجسم.

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فضلا عن ذلك وجدت دراسة حديثة نشرت في المجلة الدولية لأبحاث الضعف والعقم، أن عصير الرمان كان له تأثير إيجابي على ضعف الانتصاب.

أما التين، فهو مثالي لأداء جنسي أكبر وتحسين الرغبة الحميمية.

التين يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم الضروري لتعزيز الصحة الجنسية.

2- المكسّرات

بذور اليقطين (القرع) غنية جدا بالزنك، وتعزز صحة غدة البروستات. والمكسرات عموما غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، والتي تعمل كوقود للهرمونات الأساسية الخاصة بالصحة الجنسية.

كما أن الكاجو واللوز غنيان بالزنك، وهو واحد من اللبنات الأساسية لأكسيد النيتريك، وهو غاز طبيعي يساعد الرجال على الحفاظ على الانتصاب لفترة أطول.

وتساعد المكسرات أيضا على تقليل مستويات الكوليسترول، مما يسهل سريان الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم والمناطق السفلية.

3- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة تزيد مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يجعلنا سعداء ويقلل الإجهاد.

كما أن الكاكاو يرفع تدفق الدم عبر الشرايين وينشط الأوعية الدموية ويرسل الدم إلى مختلف أعضاء الجسم.

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4- التوابل

تزيد بعض التوابل مثل الزعفران من الشهية الجنسية، بفضل احتوائها على مركب طبيعي يسمى كروكين، وهو عنصرا، ثبت بعد دراسات طويلة أنه يحسن الانتصاب عند الرجال ويزيد الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن للفانيليا رائحة تعزز آثار الرغبة الجنسية، بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، فلا تنسى اضافتها للحلويات.

5- محار البحر

المحار مليء بالزنك، وهو معدن يرفع مستوى هرمون التستوستيرون، ويزيد هرمون النمو في الوقت نفسه.

وكلاهما يعززان نمو العضلات والأداء البدني. ويساعد الزنك على تدفق الدم للأعضاء التناسلية لدى الجنسين.