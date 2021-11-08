ماكس فيبر واحتكار الدولة للعنف الشرعي

“الدولة هي مجتمع بشري يدعي احتكار الاستخدام المشروع للقوة البدنية في إقليم معين“

العلم والسياسة: مهنتان متباينتان بشدة. يتطلب المرء التواضع وتوافر العقل. أما الآخر، الممزق بين أخلاقيات القناعة وأخلاقيات المسؤولية، فيعاني من تناقض ضروري يحظر دائمًا اليقين العلمي. هذه هي المبادئ التوجيهية لهذا التحليل العميق، لمثل هذا الإلحاح الموضعي الذي يدعونا إليه أعظم عالم اجتماع ألماني في هذا القرن. في كتابه العالم والسياسي، يصوغ ماكس فيبر المفهوم السياسي للعنف المشروع. يعرّف فيبر الدولة على أنها المؤسسة التي تحتكر الاستخدام المشروع للقوة البدنية: المصطلح المهم في هذا التعريف هو “شرعي“. لأنه بينما قد يستخدم الأفراد أو الجماعات العنف، إلا أنه ليس شرعيًا بأي حال من الأحوال. فقط الدولة هي المخوّلة استخدام العنف دون أن تكون قادرة على إنكار شرعيتها. وهذا جزء من صلاحياتها القانونية، فحتى عندما تسمح الدولة للأفراد باستخدام العنف (دفاع عن النفس)، يستمد الأفراد هذه الشرعية من الدولة في شكل تفويض. من المعلوم أن فيبر ستند في تحليله لشرعية الدولة على الفلسفة التعاقدية. هذا المفهوم عن الدولة عند فيبر متجذر في الفلاسفة التعاقديين، ولا سيما هوبز، الذي ولدت فيه الدولة (التنين) عندما يوافق الأفراد على تكليف قوة أعلى بإرادتهم مقابل الأمن. ومع ذلك، يفترض الأمن إمكانية استخدام العنف ضد أولئك الذين قد يعرضونه للخطر سلامة أفراد المجتمع. وبالتالي، فإن أي عنف غير عنف الدولة سيكون بالضرورة غير شرعي. مسألة الشرعية مركزية في تعريف الدولة ولكن أيضًا هي مرتبطة بالمطالبات الناجحة لحسابها الخاص. ان القوة عند ماكس فيبر ليست سمة بل علاقة. الدولة غير شرعية لأن لها الحق وأنت لا تملكها وإذا لم تكن سعيدا فهي نفسها. الدولة شرعية لأنك توافق. يمكن أن يكون عنف الدولة غير شرعي: إذا كان الأشخاص الذين تنطبق عليهم، ليس بشكل فردي ولكن كمجموعة، لا يعترفون به على هذا النحو. عنف الدولة ليس شرعيًا بطبيعته؛ يجب الحصول على شرعيته باستمرار. وبالتالي، قد تدعي مجموعات أخرى بدورها هذا العنف بنجاح، مما يساعد على فهم التحولات في السلطة. أي الاستقلال والثورات: التنظيمات السياسية التي تمكنت من احتكار العنف المشروع، وتصبح دولًا سيادية محررة.

غير أن الأناركية تتناقض مع الدولة وتسوغ العنف، اذ يعارض الأناركيون هذا المفهوم للدولة: الأفراد فقط هم القادرون على الدفاع عن أنفسهم. علاوة على ذلك، يمكن أن يتحول هذا الاحتكار إلى انتهاك خالص لحقوق الأفراد. يتضح هذا من خلال حالات التعذيب التي نفذها الجنود، أي مسؤولي الدولة، وصادق عليها التسلسل الهرمي للدولة. ومع ذلك، من اللافت ملاحظة أن الفضاء العام (الرأي العام، وسائل الإعلام) يلعب دورًا تنظيميًا في ممارسة هذا العنف المشروع، من خلال وضع حدود (يُعاقب الجناة بعد ذلك لتجاوزهم واجبهم). ومع ذلك، تؤكد الأناركية أن الانتهاكات تتناسب مع الدولة، والحل الوحيد هو تدمير الدولة تمامًا طالما ان الدولة هي العنف. لكن ما قيمة مجتمع لا تحكمه دولة؟ ألا يقع في الفوضى؟ ألا يجب قيام دولة قانون؟

المصدر:

Max Weber, Le savant et le politique, traduit par Julien Freund ,édition Essai (Poche)2002.

كاتب فلسفي