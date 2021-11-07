7 علامات على القدمين تدل على مشكلة صحية watanserb.com
يقول الخبراء إن القدمين يمكن أن تكون مرآة لصحتنا بشكل عام
حياتنا

من مشاكل الغدة إلى مشاكل القلب .. 7 علامات على قدميك دلالة على مشكلة صحية

كتب معالي بن عمر
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قال موقع “أوروريسيدينتيس” الإسباني في تقرير ترجمته “وطن”، إن أقدامنا تكشف عن العديد من الحالات المتعلّقة بصحّتنا، حيث ان ظهور 7 علامات على قدميك دلالة على مشكلة صحية، بدءاً من مشاكل الغدة الدرقية إلى مشاكل القلب. وبالتالي يمكن أن تساعدنا في فهم ماذا يجري داخل أجسامنا.

7 علامات على قدميك دلالة على مشكلة صحية

فيما يلي استعرَض الموقع خصائص القدمين، التي يمكن تنطوي على مشكلة صحية:

1. أقدام باردة:

قد تعكس القدم الباردة دائمًا وجود خمول في الغدة الدرقية، خاصة إذا كان لدينا أيضًا بشرة وشعر جافين.

2. تورم الأصابع الكبيرة: تعد أعراض على غرار، إصبع القدم الكبير المؤلم والمتورم وأحمر اللون والساخن من الأعراض المميزة جدًا لمرض النقرس.

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ومرض النقرس ينطوي على التهاب المفاصل ويمكن أن يسبب مشاكل في الكلى مثل حصوات الكلى أو الفشل الكلوي إذا ترك دون علاج.

لذلك، من خلال مراقبة أقدامنا، يمكننا أن نتعلم تحديد مكان هذه المشكلة، من أجل معالجتها في الوقت المناسب.

3. تشنجات متكررة في القدم:

يمكن أن تكون التشنجات العضلية في القـدمين علامة على عدم توازن الكهارل في الجسم، ونقص المغنيسيوم والبوتاسيوم، ونقص السكر في الدم أو ضعف الدورة الدموية.

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كما يمكن أن تسبب هذه التشنجات أيضًا العصب المنظغط.

4. خدر غير مبرر في القدم:

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون التنميل أو الوخز في القدمين علامة على التصلب المتعدد أو الألم العضلي التليفي أو حتى مرض السكري.

5. تورم القدمين:

من الطبيعي أن تنتفخ أقدامنا بعد إصابة ما أو بعد القيام الكثير من النشاط. ولكن إذا لم يختفي التورم في اليومين الأولين، فقد يعني ذلك أننا نعاني من قصور في القلب أو أمراض الكلى.

6. تقوس الأظافر إلى أسفل:

عندما تنحني أظافر القدم بشكل محدب وتنمو بشكل يشبه المخلب إلى الأسفل. فقد يكون ذلك بسبب أمراض الرئة أو أمراض القلب أو أمراض الكبد أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

7. أظافر صفراء ومتقشرة:

عادة ما تعتبر فطريات الأظافر، من فطريات الحميدة بشكل عام.

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ولكن إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح فإنه يمكن أن يتسبب في فقدان القدرة على الحركة أو حتى انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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معالي بن عمر

كاتبة صحافية ومترجمة مهتمة بالشأن العربي والدولي. تعمل كمترجمة متفرغة في موقع وطن يغرد خارج السرب من اللغات الفرنسية والإسبانية.

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