تقرير: حالات السرطان ستزيد بنسبة 21 بالمئة بحلول عام 2040

سَيستمر معدل السرطان في الزيادة في العشرين سنة القادمة، حيث كشف تقرير تم تقديمه في المؤتمر الأوروبي للسرطان (ESMO2021) أن حالات السرطان الجديدة ستزيد بنسبة 21.4 بالمئة بحلول عام 2040، ناهيك أن سرطان البروستاتا هو الذي سيسبب أعلى معدل وفيات.

وعلى الرغم من التطورات البحثية والطبية، تشير التوقعات إلى أن السرطان سيستمر في الزيادة في العقود القادمة. ومن المحتمل، أن يزداد عدد حالات السرطان الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية بنسبة 21.4 بالمئة خلال العشرين عامًا القادمة.

ووفقًا لهذه التوقعات، إذا كان هناك 2.8 مليون حالة سرطان جديدة في عام 2020، فسيكون هناك 3.4 مليون حالة في عام 2040. كما أنه خلال نفس الفترة، من المرجح أن يزداد عدد وفيات السرطان بنسبة 32.2 بالمئة، أي من 1.3 مليون في عام 2020 إلى 1.7 مليون في عام 2040. وفق ترجمة وطن.

هذه هي توقعات المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع مركز الأبحاث المشترك “إسبرا”(إيطاليا)، المقدمة في المؤتمر الأوروبي للسرطان (ESMO2021).

المزيد من حالات السرطان لدى الرجال

في الحقيقة، ستستمر حالات السرطان الجديدة في الزيادة بين الرجال أكثر من النساء، كما ستزيد نسبة الإصابة بجميع أنواع السرطان، باستثناء سرطان الجلد غير الميلانيني، بنسبة 25.8 بالمئة بين الرجال في عام 2040، أي ما يساوي 1.5 مليون في عام 2020 إلى 1.9 مليون في عام 2040.

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في المقابل، تشير معدلات عدد الحالات عند النساء، إلى بعض التفاؤل إلى حد ما، لأن التوقعات تشير إلى أن الحالات الجديدة ستزيد بنسبة 16.2 بالمئة أي من 1.3 مليون في عام 2020 إلى 1.5 مليون بحلول عام 2040.

هذا ومن المتوقع أن تزداد تقديرات الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان، بنسبة 36.1 بالمئة بين الرجال و 27.4 بالمئة بين النساء خلال نفس الفترة.

لسائل أن يسأل، لماذا معدلات الإصابة بالسرطان أعلى عند الرجال؟ كشفت دراسة أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية أن السبب قد يكون آلية بيولوجية:

يكمن السبب في فقدان وظيفة جينات معينة من الكروموسوم الجنسي Y، والتي يمتلكها الرجال فقط، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لديهم.

السرطان وأمل الحياة

أحد أسباب الزيادة في حالات السرطان الجديدة، في العقود الأخيرة هو طول العمر المتوقع. وذلك لأن السرطان مرض مرتبط بالشيخوخة، فمع تقدم العمر، تفقد عملية إصلاح الخلايا فعاليتها، مما يزيد من خطر تكاثر الخلايا السرطانية، لذلك، كلما طال عمرك، زاد خطر إصابتك بالأورام.

بناءً على هذه الفرضية، قام فريق الباحثين الذي أجرى التقرير المقدم في ESMO2021، بوضع توقّعات مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط ​​العمر المتوقع سيستمر في الزيادة في السنوات القادمة، وكانت الاستنتاجات على النحو التالي:

في سيناريو انخفاض معدل الوفيات بين عامة السكان عام 2020، يمكن توقع زيادة أكبر بنسبة 23.4 بالمئة في عدد حالات السرطان عام 2070، بالنظر إلى متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة.

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وفي هذا الصدد، من المقدر أن يصل عدد وفيات السرطان في عام 2040 إلى 35.4 بالمئة، وهي تعد نسبة وفيات منخفضة مقارنة بعدد حالات السرطان عام 2020.

الأرقام حسب أنواع السرطان

على الرغم من أن التوقعات، تشير إلى أن حالات الإصابة الجديدة بالسرطان ستزداد في العشرين عامًا القادمة ، فلن تزداد جميع أنواع الأورام بشكل متساوٍ:

ستنخفض حالات سرطان الخصية بنسبة 5.2 بالمئة.

ستزيد الحالات الجديدة من ورم الظهارة المتوسطة بنسبة 35.2 بالمئة. في سيناريو انخفاض معدل الوفيات، من المتوقع أن يزداد عدد حالات ورم الظهارة المتوسطة بنسبة تصل إلى 38 بالمئة بحلول عام 2040.

سرطان البروستاتا هو الذي سيسبب المزيد من الوفيات في عام 2040

أسباب ورم الظهارة المتوسطة

عامل الخطورة الرئيسي للإصابة بورم الظهارة المتوسطة هو التعرض السابق للإسبست، وهي جزيئات صغيرة يتم استخدامها للعزل وتدفئة المنازل.

وقد أصبح استخدام هذه المادة محدودا في الوقت الحاضر، وأصبح هناك توجيهات سلامة صارمة في حال التعامل مع هذه المادة أو حولها. مع هذا، فإن التأثيرات السلبيّة لمادة الإسبست لم تكن معروفة في العقود الماضية عندما كان استخدامها أكثر انتشارا، لذا فإن الأشخاص الأكبر سنا الذين تعرضوا للإسبست في سن صغير تكون لديهم فرصة أكبر للإصابة بالمرض.

وقد تأخذ السرطانات المرتبطة بالاسبست عقودا من الزمن للتطور والظهور، لذا، فلو كنت قد تعرضت للاسبست قبل أكثر من 20 عاما، فقد تكون ما زلت في خطر الإصابة بورم الظهارة المتوسطة.

كما أثبتت الدراسات أن التدخين قد يزيد من فرصة الإصابة بالسرطانات المرتبطة بمادة الأسبست.

أعراض ورم الظهارة المتوسطة

تجمع السوائل في الرئتين أو البطن.

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

ألم أو تورم في البطن.

وجود كتلة في البطن.

فحوصات تشخيص ورم الظهارة المتوسطة

التصوير المقطعي/التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للتعرف على أي خلل في وظائف الأعضاء أو الأنسجة.

التنظير الشعبي بالأمواج فوق الصوتية Endobronchial ultrasound -EBUS)) للحصول على صور للرئتين والمناطق المحيطة للكشف عن وجود أي أورام، كما يمكن استخدام هذه التقنية للحصول على خزعة من نسيج الرئة.

اختبارات وظائف الرئة (PFT) لمراقبة التنفس وتقييم عمل الرئتين.

فحص خلوي للبلغم، وهو فحص مجهري لخلايا عينة من المادة المخاطية للرئة.

تنظير القصبة الهوائية لفحص المجاري الهوائية للرئتين.

الشفط بالإبرة عبر الصدر للحصول على عينة من نسيج الرئة لفحصه تحت المجهر.

فحوصات الدم (CBC).

ختاما، أصبح من المعروف الآن، بعد هذه القراءة الإستشرافية، أن سرطان البروستاتا هو الذي سيسبب أكبر نسبة وفيات في عام 2040، بزيادة قدرها 56.5 بالمئة مقارنة بعام 2020. هذا الورم هو أيضًا الأكثر شيوعًا بين الرجال.

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