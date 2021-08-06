اخترقت الرصاصة صدره.. استشهاد فلسطيني في نابلس يشعل مواجهات واسعة “شاهد”

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بيتا القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة والتي تشهد بانتظام تظاهرات ضد الاستيطان.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان إن عماد علي محمد دويكات 38 عاماً، استشهد بعد أن وصل بحالة حرجة جداً مصاباً بالرصاص الحي في الصدر إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

شاهد| اللحظات الأولى بعد إصابة الشــهــيد عماد دويكات برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب #نابلس. 📽️ عبدالله بحش pic.twitter.com/dD1ERYWhLX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2021

مواجهات عنيفة في نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث بدوره عن ما أسماه “اعمال شغب” شهدتها المنطقة بعد تظاهر نحو 700 فلسطيني.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن الجيش قوله إن قواته ردت باستخدام وسائل ما قالت عنها “مكافحة الشغب”، مضيفاً “احطنا علما بمقتل فلسطيني” واصابة آخرين من دون تفاصيل اضافية.

الشهيد الخامس في بيتا

يذكر أن دويكات هو الشهيد الخامس في البلدة التي يحتج أهلها حسب ما ذكرت فرانس برس ضد إقامة بؤرة استطانية على أراضيها منذ أوائل أيار/مايو الماضي، إضافة إلى استشهاد فلسطيني سادس من قرية يتما المجاورة.

الشهيد عماد علي دويكات الذي ارتقى في المواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح / بيتا

رزق بأربعة بنات ورزقه الله بولد ذكر قبل شهرين

عليه رحمة الله pic.twitter.com/jeCoAi4Yo4 — حركة فتح (@fatehorg) August 6, 2021

وقالت الصحفية ساجدة بني شمسة -وهي من بلدة بيتا- إن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في أسفل صدره ونقل إلى مستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالحرجة منذ بدايتها. وفق ما أبلغت به الجزيرة نت.

والشهيد أب لـ4 فتيات وطفل رزق به حديثا، وقد نعته الفصائل الفلسطينية في بلدة بيتا التي اشتدت بها المواجهات بعد استشهاده.

لم يسْتطع أن يُكمل كأس الماء في هذا الحر بعد مواجهات لساعات فغدرته رصاصة بالصدر تركَ وراءه قلمه وقبّعته شاهداََ له يوم القيامة آثار دماء الشهيد عماد دويكات #بيتا_تقاوم pic.twitter.com/MPaJBf8T56 — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) August 6, 2021

وهو الشهيد السادس الذي يرتقي في البلدة منذ بداية المواجهات قبل أكثر من 3 أشهر رفضا للاستيطان في جبل صبيح.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن أن نحو 40 فلسطينيا أصيبوا بعد ظهر اليوم في بلدة بيتا خلال المواجهات مع جيش الاحتلال، وأن واحدا أصيب بالرصاص الحي و3 منهم أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتشهد قرية بيتا ( 16 الف نسمة) مواجهات شبه يومية، خصوصا في ساعات المساء، احتجاجا على بؤرة استيطانية اسرائيلية اقامها مستوطنون على سفح جبل من اراضي القرية.

عماد دويكات الشهيد السادس في بيتا

اب لخمس اطفال .. اصغرهم طفل لم يتجاز الشهرين من العمر

هنا #بيتا#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/YFli5MNimw — الفلسطيني إسلام (@alfilastiniu21) August 6, 2021

وتشتد وتيرة هذه المواجهات بعد صلاة الجمعة كل اسبوع.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل ان الجيش الاسرائيلي ” فتح النار على مجموعة من المتظاهرين توجهوا عقب الصلاة الى موقع المستوطنة ما ادى الى اصابة عماد”.

واضاف “عماد هو الشهيد الثاني الذي يتم اطلاق رصاص متفجر عليه، اذ اخترقت الرصاصة ظهره بعد ان اصابته في صدره”.

وفي 23 تموز/يوليو الفائت، اصيب 320 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الاسرائيلية في بيتا، معظمهم بالغاز المسيل للدموع وفق مسعفين. وقضى فتى في اليوم التالي متأثرا باصابته بالرصاص.

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