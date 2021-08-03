المصارعة المصرية سمر حمزة تعلن اعتزالها بعد خروجها من أولمبياد طوكيو

أعلنت المصارعة المصرية سمر حمزة 26 عامًا، اعتزال عالم الرياضة عقب خسارتها وانتهاء مشوار مشاركتها في منافسات مسابقة المصارعة الحرة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2021” المقامة في اليابان.

سمر حمزة والاعتزال

وكتبت لاعبة المصارعة سمر حمزة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، قائلة: ” تعالوا نحكي حدوته، أنا سمر حمزة بدأت المصارعة عام 2013 بعمر 18 سنة، وشاركت في بطولة إفريقيا لأول مرة عام 2014 وفزت في تلك البطولة”.

سمر حمزة عبر حسابها الخاص ✍️ تكتب عن بداية رحلتها مع المصارعة وكيف تحول إلى حلم أولمبي والصعوبات خلال الرحلة وتفتخر بما قدمته في المصارعة النسائية في مصر ووضعها على الخريطة العالمية. 🤼‍♀️ كما تتوجه بالشكر لكل من ساندها خلال رحلتها وممتنة لتلك التجربة 🙏#طوكيو_ستيديوم pic.twitter.com/HUqv3508g9 — الرياضة مش كورة وبس (@EgyptAllSports) August 2, 2021

وأردفت، “حافظت على لقبي وهو شيء لا يحدث في المصارعة النسائية وبالذات في فئة وزن 76 كغم، وشاركت في العديد من البطولات الدولية بعد ذلك، ولم أخرج إلا لأربعة معسكرات فقط طوال هذه الفترة ومدتها 10 أيام فقط ومن تواجد معنا في الأولمبياد يخوض معسكرات وتدريبات أكثر من ذلك”.

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سمر حمزة والمصارعة النسائية

وأضافت اللاعبة حمزة ، ” فخورة بالمصارعة النسائية وبما وصلنا له وضعنا مصر على خريطة العالم، ولم أقصر وبذلت كل ما أملك من تدريبات وجهد لأصل إلى هنا، وشجعوا المصارعة النسائية حتى نربي جيلاً جديداً من الفتيات بفكر جديد وإمكانيات أفضل وثقافة مختلفة”.

واستكملت، ” وظيفة اللاعب التدريب وليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرته الرياضية، شكرًا لكل من كان بجانبي، مدربي وزملائي، وأعلن اكتفائي بذلك وشكرًا لهذه التجربة التي علمتني الكثير”.

سمر حمزة لاعبة المصارعة بعد خروجها من أولمبياد طوكيو تعلن اعتزالها المصارعة pic.twitter.com/acCilQnvMJ — monasamy (@monasamy22) August 2, 2021

وخرجت المصارعة سمر حمزة منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، أمام منافستها الروسية ناتاليا فوروبييفا بنتيجة 16-12 في الدور الثمن النهائي في مسابقة المصارعة الحرة بفئة وزن 76 كليو غرامًا للسيدات.

وقد ولدت المصارعة الرومانية ذو الأصول المصرية في الرابع من شهر أبريل عام 1995، ومثلت مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وحلت في المركز ال 12 في الترتيب من منافسات المصارعة الرومانية في فئة 75 كغم حرة.

وهي رياضة قتالية تنطوي على استخدامِ عددٍ من التقنيات بما في ذلك الدفع والضرب المباشر أحيانًا والمسك والتثبيت وأمور أخرى وقد تكون رياضة المصارعة رياضة تنافسيّة، كما قد تكون مجرد ترفيه رياضي مثلما هو الحال في المصارعة المُحترفة أو مصارعة المحترفين للرجال والنساء.

سمر حمزة تعلن اعتزالها المصارعة وتكشف عن الأسباب#أخبارنا pic.twitter.com/bCqsDnkjGE — Zamalek TV – قناة الزمالك (@ZamalekScTV) August 2, 2021

وأقيمت أول مصارعة وطنية في مدينة نيويورك عام 1888، وكان أيضًا حدثًا في كل دورة للألعاب الأولمبية الصيفية وكانت البداية في عام 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية.

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