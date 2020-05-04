“شاهد” حياة الفهد تستغفل متابعيها وتحاول لملمة فضيحة “أم هارون” بهذه الصورة!

نشرت الممثلة الكويتية حياة الفهد عبر حسابها بموقع التواصل “انستغرام” صورة مقتطعة من مسلسلها “أم هارون” الذي تبثه قناة mbc السعودية، لمظاهرة عربية في المسلسل، يحمل فيها المؤدون شعارات “القدس لنا، فلسطين حرة، فداك يا فلسطين”، في محاولة منها لتحسين صورتها التي احترقت لتأديتها دور البطولة في هذا المسلسل.
وقالت الممثلة الكويتية معلّقة على الصورة على حسابها بانستغرام: “يا قدس يا منارة الشرائع، حزينة عيناكِ يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول”.
وأثار موقف حياة الفهد ردود أفعال العديد من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل، معتبرين أن هذه الصورة لا يمكن أن تشفع لها قيامها بهذا الدور الذي سيظل “وصمة عار في تاريخها” على حد قولهم.
وقال أحد المعلّقين: “لو كانت زي ما بتقول بتحب القدس ومتضامنة مع القضية الفلسطينية كان رفضت تقدم الدور، لكن الفلوس أقوة من مبادئ الإنسان”.
فيما قال آخر: “هذا كلام ولكن الواقع هي قبلت بالدور هذا اللي يدعم اليهود ضد فلسطين”.
فيما رد ثالث ساخراً: “إحنا المسلمين ما تسامحنا مع بعض وهي تبي تسامح أديان”.
وقالت حياة الفهد إنها راضية عن عملها في مسلسل “أم هارون” بنسبة 100%، نافيةً أن يكون فيه أي دعوة للتطبيع.حسب قولها
وذكرت أن وجود اليهود في العالم حقيقة لا يمكن أن ننكرها “ما نقدر نقول مو موجودين…نكذب على روحنا” .
ووصفت مسلسل “أم هارون” بأنه “عمل شجاع”، وكان مغامرة كبيرة منها حينما قررت المشاركة فيه .
جاءت تصريحات حياة الفهد خلال حلولها ضيفةً على برنامج “شوف في رمضان” عبر إذاعة “الشبيبة” العُمانية، للحديث عن تفاصيل وحقيقة ما يدور من جدل حول المسلسل.
وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.
واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على قناة mbc السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.
وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.