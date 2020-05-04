“شاهد” حياة الفهد تستغفل متابعيها وتحاول لملمة فضيحة “أم هارون” بهذه الصورة!

نشرت الممثلة الكويتية حياة الفهد عبر حسابها بموقع التواصل “انستغرام” صورة مقتطعة من مسلسلها “أم هارون” الذي تبثه قناة mbc السعودية، لمظاهرة عربية في المسلسل، يحمل فيها المؤدون شعارات “القدس لنا، فلسطين حرة، فداك يا فلسطين”، في محاولة منها لتحسين صورتها التي احترقت لتأديتها دور البطولة في هذا المسلسل.

وقالت الممثلة الكويتية معلّقة على الصورة على حسابها بانستغرام: “يا قدس يا منارة الشرائع، حزينة عيناكِ يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول”.

ردت حياة الفهد عبر حسابها الرسمي

على الاتهامات الموجهة لها منذ عرض #ام_هارون المتعلقة بالدعوة للتطبيع مع الإسرائيليين بصورة من مسلسلها لمظاهرات من أجل دعم القدس وكتبت عليها:

يا قدسُ، يا منارةَ الشرائع حزينةٌ عيناكِ، يا مدينةَ البتول يا واحةً ظليلةً مر بها الرسول" pic.twitter.com/MTEZB2fObV — هيئة المشاهير (@almobark_) May 4, 2020

وأثار موقف حياة الفهد ردود أفعال العديد من المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل، معتبرين أن هذه الصورة لا يمكن أن تشفع لها قيامها بهذا الدور الذي سيظل “وصمة عار في تاريخها” على حد قولهم.

وقال أحد المعلّقين: “لو كانت زي ما بتقول بتحب القدس ومتضامنة مع القضية الفلسطينية كان رفضت تقدم الدور، لكن الفلوس أقوة من مبادئ الإنسان”.

لو كانت زي مابتقول بتحب القدس ومتضامنة مع القضية الفلسطينية كانت رفضت تقدم الدور بس الفلوس أقوى من مبادئ الإنسان — جبنة 🧀 (@iy0ff) May 4, 2020

فيما قال آخر: “هذا كلام ولكن الواقع هي قبلت بالدور هذا اللي يدعم اليهود ضد فلسطين”.

هذا كلام لكن الواقع هي قبلت بالدور هذا الي يدعم اليهود وضد فلسطين — 🦋. (@mio_f4) May 4, 2020

فيما رد ثالث ساخراً: “إحنا المسلمين ما تسامحنا مع بعض وهي تبي تسامح أديان”.

احنا المسلمين ماتسامحنا مع بعض وهي تبي تسامح أديان 🤣💔 — عبدالرحمن الدعيلج (@aduailj) May 4, 2020

وقالت حياة الفهد إنها راضية عن عملها في مسلسل “أم هارون” بنسبة 100%، نافيةً أن يكون فيه أي دعوة للتطبيع.حسب قولها

وذكرت أن وجود اليهود في العالم حقيقة لا يمكن أن ننكرها “ما نقدر نقول مو موجودين…نكذب على روحنا” .

ووصفت مسلسل “أم هارون” بأنه “عمل شجاع”، وكان مغامرة كبيرة منها حينما قررت المشاركة فيه .

جاءت تصريحات حياة الفهد خلال حلولها ضيفةً على برنامج “شوف في رمضان” عبر إذاعة “الشبيبة” العُمانية، للحديث عن تفاصيل وحقيقة ما يدور من جدل حول المسلسل.

الفنانة ⁧#حياة_الفهد⁩ ضيفة برنامج ⁧#شوف_في_رمضان⁩ للحديث عن تفاصيل وحقيقة ما يدور من جدل حول مسلسل ⁧#ام_هارون⁩.. https://t.co/qFQFNzvrku — الشبيبة (@shabiba) May 1, 2020

وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على قناة mbc السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.