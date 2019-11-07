ناشط بحريني بارز يهاجم الملك حمد بن عيسى بعد تدميره “جزيرة الرتويت” لتمويل هوس مسابقاته السخيفة!
هاجم الناشط البحريني محمد البوفلاسة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، متهماً إياه بتخريب البحرين عبر “التجنس” كما قال.
وقال البوفلاسة في تغريدة رصدتها “وطن”، ( إن ملك البحرين بعدما خرب “البلاد”، والآن عامل نفسه ما هو شايف الاضرار اللي سببها التجنيس في البلاد ويقوم بفرض الضرائب على الشعب اللي اغلب شبابهم عاطلين عن العمل لتسديد فاتورة الرفاهية لابنائه ولتمويل هوس مسابقاتهم السخيفة مثل الرجل الحديدي وغرندايزر وسباقات الفورمولا).
وأضاف البوفلاسة :” كل يوم نتأخر في تصحيح هذا الملف بالتحديد يعني كل يوم نقترب من خط اللاعودة في انهيار نظام البحرين المالي والاجتماعي بالتالي السياسي كنتيجة “.
وختم الناشط البحريني البارز قائلاً :” مستعد اجامل في كل شيء إلا هذا الملف، سيلعنك التاريخ يالنتفه “.
وتستخدم السلطة البحرينية التجنيس السياسي من أجل تغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد وتصاعدت وتيرة التجنيس منذ تولي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، وتتهم أقطاب الحكم الديوان الملكي بالوقوف وراء التجنيس السياسي الذي أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكانت المعارضة قد رصدت تجنيس أكثر من 100 ألف من جنسيات عربية وآسيوية فيما يرى مراقبون أن أعداد التجنيس تضاعفت خصوصاً مع فضائح المجنسين في السعودية حيث تقول حسابات موثوقة هناك إن ما يقل عن 60 ألف مجنس عربي يحملون الجنسية البحرينية يتواجدون في أنحاء المملكة للتجارة.