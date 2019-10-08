“شاهد” مذيعو الجزيرة تحديدا “ريان والقاسم وكريشان” تسببوا بـ”عقدة نفسية” لأحمد موسى.. بعث لهم بهذه الرسالة!

شن الإعلامي المصري المقرب من نظام عبدالفتاح السيسي أحمد موسى، هجوما عنيفا على قناة “الجزيرة” الإخبارية وطاقم مذيعها بسبب تغطيتها لأحداث في مصر والاحتجاجات الكبيرة ضد النظام التي اندلعت مؤخرا.

“موسى” الذي يعد الذراع الإعلامية الأولى للسيسي ظهر في مقطع مصور، يهاجم قناة الجزيرة وخاصة مذيعيها جمال ريان وفيصل القاسم ومحمد كريشان.

وطالب الإعلامي المصري الذي أصابته القناة القطرية بعقدة نفسية حيث أصبح لا يمضي يوم واحد إلا ويهاجمها في برنامجه ويشيطنها بالمزاعم والأكاذيب، ثلاثي الجزيرة بتقديم استقالتهم بعدما أثاروا جنونه.

ويُظهر إعلام النظام المصري عداء وكرها شديدا لقنوات الجزيرة لنقلها صوت المصريين للعالم، وتغطيتها لانتفاضة الشعب ضد نظام عبدالفتاح السيسي وهو الأمر الذي يحرج السيسي بشدة ودفعه لإسكات صوت الجزيرة بأي ثمن لذلك شارك السعودية والإمارات حصار قطر الجائر.

ويخصص “موسى” بتوجيه من المخابرات يوميا جزءا من حلقته على قناة “صدا البلد” لمهاجمة قطر وسب أميرها وقيادتها، في أسلوب مبتذل لا يمد للمهنية والإعلام بصلة.

وسبق أن شن الكاتب العُماني المعروف عباس المسكري، هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى بعد تطاوله على أمير قطر وسبه هو وضيفه عقب فوز الأرجنتين على منتخب قطر بكوبا أمريكا.

وكان “موسى” المعروف ببذاءته ظهر مع ضيفه النائب البرلماني مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أواخر يونيو الماضي، يتطاول على المنتخب القطري ويصفانه بألفاظ خارجة.

السلوك الإعلامي المشين لأبواق السيسي الإعلامية، هاجمه “المسكري” بتغريدة رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر عنونها بـ”عندما يبلغ الانحطاط مداه”.

عندما يبلغ الإنحطاط مداه، قبح الله المذيع وصاحب القناة ومن سمح لمثل هؤلاء الأوباش أن يظهروا على قناة تلفزيونية يشاهدها الرجل والمرأة الصغير والكبير وهم يتلفضوا بهذه الكلمات وليس بغريب عليهم وعلى ملاك القناة والقائمين عليها pic.twitter.com/WGTeybvfY2 — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) June 25, 2019

وقال حينها مهاجما مذيع السيسي أحمد موسى:” قبح الله المذيع وصاحب القناة ومن سمح لمثل هؤلاء الأوباش أن يظهروا على قناة تلفزيونية يشاهدها الرجل والمرأة الصغير والكبير وهم يتلفظوا بهذه الكلمات”

وأكد أن الأمر ليس بغريب عليهم وعلى ملاك القناة والقائمين عليها.