هذا ما يجري عندما يغضب تركي آل الشيخ.. “معتقلي الرأي” يكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال الشيخ عمر المقبل

كشف حساب “معتقلي الرأي” المختص بأخبار المعتقلين السياسيين في السعودية، تفاصيل جديدة حول اعتقال الشيخ عمر المقبل، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم، والذي اختفت آثاره قبل أسبوعين، على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه.

وقال الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، إن اعتقال الشيخ عمر المقبل، تم بتوجيه مباشر من #تركي_ال_الشيخ، حيث أجرى اتصالاً مباشراً بـ عبد العزيز الهويريني، رئيس جهاز أمن الدولة وأمَرَه بإحضار الشيخ المقبل بشكل فوري إلى سجن الطرفية بزعم “التحقيق”.

وأضاف “معتقلي الرأي”، أنه قد مرّ أسبوعان على اعتقال المقبل ولايزال مصيره مجهولاً.

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تأكد لنا أن الشيخ #عمر_المقبل تم اعتقاله بتوجيه مباشر من #تركي_ال_الشيخ، حيث أجرى اتصالاً مباشراً بـ عبد العزيز الهويريني، رئيس جهاز أمن الدولة وأمَرَه بإحضار الشيخ المقبل بشكل فوري إلى سجن الطرفية بزعم "التحقيق".

وقد مرّ أسبوعان على اعتقال المقبل ولايزال مصيره مجهولاً. pic.twitter.com/2ub3DUEPyY — معتقلي الرأي (@m3takl) September 23, 2019

وكان الشيخ “المقبل” قال في الفيديو الذي اعتقل بسببه: “لسنا ضدّ الترفيه، بل معه إذا كان وفق الضوابط الشرعية قولاً وفعلاً، وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب، لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع”.

وأضاف:”لسنا ضد الترفيه، ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة وجلب شذاذ الآفاق وفساقهم باسم الترفيه لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي لا يشرّف كل مواطن أن تطأ أقدامهم بلاد الحرمين الشريفين، فضلاً على أن يصدروا على أنهم نجوم أو قدوات”.

وقال: “كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضورهم؟. حضور مهرجانات يشترك في أناس عرفوا في موطان أخرى من شذاذ الآفاق والبلاد الغربية بشرب الخمر ولبس الصليب ومعاقرة الفواحش. هذا ياعباد الله تسفيه وتغريب لا ترفيه”.