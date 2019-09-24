صحافي إسرائيلي يثير جدلاً واسعاً: حاكم عربي يسعى حاليا لشراء عقار في تل أبيب لتأمين نفسه في حال أطيح به!

زعم الصحافي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، أن حاكما عربيا ـ لم يذكر اسمه ـ يسعى حاليا لشراء منزل أو عقار في تل أبيب كي يؤمن نفسه في حال تمت الإطاحة به من قبل شعبه.

“كوهين” قال في تغريدته التي أثارت حيرة وجدلا واسعا بين متابعيه ورصدتها (وطن) ما نصه:”عاجل: حاكم عربي ارسل في الأيام الاخيرة مبعوث إلى تل أبيب لشراء عقار أو منزل في حال تمت الإطاحة به وبنظامه.”

عاجل: حاكم عربي ارسل في الأيام الاخيرة مبعوث إلى تل أبيب لشراء عقار أو منزل في حال تمت الإطاحة به وبنظامه. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 24, 2019

ولاقت تغريدة الصحافي الإسرائيلي المثير للجدل والذي يتعمد دائما استفزاز العرب، تفاعلا واسعا ومئات الردود التي أكد معظمها أنه يقصد بتغريدته رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن إيدي كوهين دائما ما يتعمد عبر تغريداته إثارة الجدل، بنشر معلومات مثيرة تخص الشأن العربي دون الاستناد لأي مصادر والاعتماد على خداع المتابع بزعم علاقته القوية بأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ويهدف الأكاديمي الإسرائيلي دائما لاستفزاز العرب والمسلمين بتغريداته، التي يدس بها أنفه في الشأن العربي وتفاصيله بتبجح.

وتتزامن تغريدة كوهين مع خروج تظاهرات حاشدة ضد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في عدة محافظات رسمية تطالب برحيله.

وتأخذ التظاهرات المصرية هذه المرة منحنى جادا منذ ظهور رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، الذي كشف فضائح مدوية عن الفساد داخل الجيش والمؤسسة العسكرية وتفاصيل خاصة عن حياة البذخ التي يعيشها السيسي وأسرته على حساب الشعب المصري المطحون.