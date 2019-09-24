انقطاع التيار الكهربائي عن ولاية الدقم نتيجة اعصار هيكا
انقطاع التيار الكهربائي عن ولاية الدقم نتيجة اعصار هيكا
حياتنا

إعصار هيكا يقطع التيار الكهربائي عن ولاية الدقم في سلطنة عمان

كتب وطن
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أفاد تلفزيون مساء الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن ولاية نتيجة تأثير على الولاية.

وتشهد الدقم بمحافظة الوسطى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للإعصار .

 

فيما ذكر المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة أن خدمة التيار الكهربائي انقطعت نتيجة تأثر بعض المناطق الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة.

 

وأشار في تغريدة رصدتها “وطن” الى أن الجهود متواصلة للتحقق من سلامة الخطوط واستعادة التيار الكهربائي.

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