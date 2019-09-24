إعصار هيكا يقطع التيار الكهربائي عن ولاية الدقم في سلطنة عمان

أفاد تلفزيون سلطنة عمان مساء الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن ولاية الدقم نتيجة تأثير إعصار هيكا على الولاية.

وتشهد الدقم بمحافظة الوسطى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للإعصار هيكا.

فيما ذكر المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة أن خدمة التيار الكهربائي انقطعت نتيجة تأثر بعض المناطق الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة.

وأشار في تغريدة رصدتها “وطن” الى أن الجهود متواصلة للتحقق من سلامة الخطوط واستعادة التيار الكهربائي.

انقطاع خدمة التيار الكهربائي نتيجة تأثر بعض المناطق الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة، والجهود متواصلة للتحقق من سلامة الخطوط واستعادة التيار الكهربائي.#هيكا #عمان_مستعدة pic.twitter.com/rrRHuPF5i4 — عُمان مُستعدّة (@nccdoman) September 24, 2019

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