فيديو| هكذا ضرب إعصار “هيكا” ولاية الدقم بسلطنة عمان .. فيضانات بالشوارع وغرق بعض المنازل

تشهد ولاية الدقم بمحافظة الوسطى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة نتيجة التأثير المباشر للإعصار هيكا.

ونشر حساب “طقس عمان” على تويتر” ومغرّدون مشاهد تُظهر قوة تأثير الإعصار على الدقم.

🔴 شاهد من تأثيرات جدار الإعصار المداري #هيكا على ولاية الدقم قبل قليل يرجى من الجميع الانتباه pic.twitter.com/8rEsyrPS8L — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) September 24, 2019

شاهد بالفيديو الآن ولاية #الدقم تتعرض لأمطار غزيرة ورياح شديدة.. اللهم إنا نسألك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به .. ونعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ما أرسلت به pic.twitter.com/l7ncyUFJ1a — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) September 24, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله .. شاهد دخول مياه الاعصار #هيكا لبعض الأحياء السكينة pic.twitter.com/8WAZjtZFQ5 — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) September 24, 2019

شاهد قوة التأثير المباشر للإعصار المداري #هيكا الذي يؤثر الآن على ولاية #الدقم pic.twitter.com/FSM3nbbEj4 — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) September 24, 2019

🔴 ولاية #الدقم لا تزال تحت جدار الإعصار المداري #هيكا حتى الآن.. نسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه وان يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد pic.twitter.com/wtskJOMKVI — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) September 24, 2019

وأظهر فيديو آخر دخول مياه الأمطار المصاحبة لإعصار هيكا لأحد المنشآت السكنية في ولاية الدقم.

🔴 شاهد بالفيديو لدخول مياه الامطار المصاحبة لجدار الاعصار المداري #هيكا لأحد المنشآت السكنية في ولاية #الدقم pic.twitter.com/L9Zbgik7Em — طـقـس عُـمـان (@WeatherOman) September 24, 2019

وبحسب الأرصاد الجوية العُمانية فقد سجلت محطة مطار الدقم الساعة 6:25 مساءً بالتوقيت المحلي رياحا بلغت سرعتها 52 عقدة مع هبات رياح وصلت إلى 67 عقدة مصحوبة بأمطار غزيرة بالتزامن مع إقتراب مركز الإعصار المداري هيكا من سواحل محافظة الوسطى.

سجلت محطة مطار الدقم الساعة 6:25 مساءً رياح بلغت سرعتها 52 عقدة مع هبات رياح وصلت إلى 67 عقدة مصحوبة بأمطار غزيرة بالتزامن مع إقتراب مركز الإعصار المداري #هيكا من سواحل محافظة الوسطى. — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 24, 2019

وشكلت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فريق عمل طوارئ وتم الاجتماع بالمقاولين والشركات العاملة في الدقم والجهات ذات العلاقة لمواجهة تداعيات الحالة المدارية للإعصار “هيكا”.

واتخذت هيئة الدقم ممثلة في دائرة إدارة المخاطر في وقت مبكر ومنذ الإعلان عن الحالة المدارية جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى اعتبارا من ظهر الثلاثاء حتى مساء يوم الخميس.