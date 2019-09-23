بثّ مباشر من غرفة نومها .. الراقصة فيفي عبده تُصاب بنوبة جنون وتسبّ بألفاظ إباحية المطالبين برحيل السيسي!

شنّت الراقصة المصرية فيفي عبده هجوماً على المصريين الذين نزلوا للشوارع للتظاهر مُطالبين برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصفت الراقصة المصرية المتظاهرين بألفاظٍ إباحية، وشتمتهم بعباراتٍ نابية، وذلك في بث مباشر على حسابها في انستغرام.

ودافعت فيفي عبده في البث المباشر الذي خرجت به من غرفة نومها، عن السيسي ونظامه.

والليلة الماضية خرجت مظاهرة حاشدة بمدينة السويس تحولت إلى اشتباكات عندما أطلقت الشرطة الغاز المدمع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية لتفريق المتظاهرين، وقال ناشطون إن جرحى عديدين سقطوا.

وشملت المظاهرات مدن المحلة الكبرى في محافظة الغربية، ونجع حمادي في محافظة قنا، وبورسعيد، حيث ردد المشاركون شعارات ضد نظام السيسي وتطالب بالتغيير الشامل، وردت عليهم الشرطة بحملة اعتقالات.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية أن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات المصرية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضد نظام السيسي، تتجاوز 650 معتقلا من مختلف المحافظات، من بينهم 300 معتقل تم إحضارهم لنيابة أمن الدولة العليا دفعة واحدة، مساء الأحد للتحقيق معهم.

وكشفت المصادر أنه بخلاف الـ(300) متظاهر الذين يتم التحقيق معهم مساء الاحد، تم التحقيق صباح نفس اليوم مع 60 معتقلا آخرين، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (مجتمع مدني) في بيان السلطات بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، كما حملت الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، مؤكدة أن الاحتجاج والتظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون الدولي والدستور المصري، ويجب على الدولة احترام هذا الحق.

وتترافق هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية مع دعوات إلى مليونية في مصر يوم الجمعة المقبل أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.