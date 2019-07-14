صور أمير قطر بأحد المطاعم بلا حراس تُثير إعجاباً ومغرّدون يذّكرون بموقف “الخوف” لـ”ابن سلمان” خلف الزجاج المضاد للرصاص

انتشرت صورٌ لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل الإجتماعيّ، حظيت بإعجاب النشطاء، وإشاداتهم.

ويظهر الأمير تميم جالساً لوحده بلا أيّ حراسات، في أحد المطاعم، يتناول كوباً من مشروبٍ ساخن، فيما كان المارة يتحرّكون بالقرب منه بكلّ أريحية دون أيّ إعاقة.

ونستعرض لكم أبرز التعليقات التي أثنى خلالها المغرّدون على الأمير تميم، ووصفوه بـ”الأمير الإنسان” وأخرون وصفوه بـ”أمير التواضع والبساطة”.

تواضع وثقه بالنفس .. حفظك الله يا سمو الأمير #تميم_المجد pic.twitter.com/aJ7xSEhF5c — عبدالله السبيعي (@AbdullaAlSubaie) July 13, 2019

لقطة اليوم بامتياز ، الصورة تتحدث عن افعال هذا الحاكم ، لا يحتاج الى حراسة ولا الى مواكب وجيوش من الحاشية وراءه ، تميم بن حمد الحاكم الذي بفضل من الله اعز شعبه ودولته ، وهو نفسه الحاكم الذي دعى في مؤتمر قادة التعاون الخليجي : اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلها حباً بحب . pic.twitter.com/ZVxCuchmnc — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) July 13, 2019

أمير التواضع والبساطة



حكمت فعدلت فأمنت

غيرك جحافل حراس وزجاج



وأنت تمارس حياتك بشكل طبيعي #تميم_بن_حمد_آل_ثاني pic.twitter.com/H1VoSVXItZ — جاسم سلمان (@jassimsalman) July 13, 2019

وذكّر مغردون آخرون بموقفٍ اعتبروه “ينمّ عن خوف” لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال حضوره مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018، إذ تابع “بن سلمان” المبارة من داخل غرفة زجاجية محصنة في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

هل يستطيع #جعري_الدرعيه الجلوس أو التجول في مثل هذة الأماكن المكشوفه ، #تميم_المجد يسافر ويقابل روؤساء دول ويُلقى خطابات والأخر يحضر مباراة خلف زجاج ضد الرصاص والثاني لا يتعدى سور قصره في إماراته . pic.twitter.com/2Gfv5rkIgg — الهاجري من بلاد #الحمدين (@q6r09) July 14, 2019

أخبرني .. هل هناك زعيم عربي أو خليجي يستطيع أن يجلس أو يتجول بين الجميع بهذه الطريقة ؟! pic.twitter.com/YNAm0gC064 — محمد الكعبي (@Qatari) July 13, 2019

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مستهل قمة بين البلدين شهدت توقيع اتفاقيات تعاون وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي إن أمير قطر قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم، ووصفه بالصديق العظيم والشريك الرائع. وأضاف “نقدر التعاون العسكري مع قطر”.

وحول التعاون العسكري، ذكّر الرئيس الأميركي بأن “قاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية”. وأضاف “قطر أنشأت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم وطورتها”.

من جانبه دعا أمير قطر الرئيس الأميركي لزيارة قطر وقاعدة العديد.

وأوضح أن زيارته لواشنطن تأكيد على القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة.

والخميس، قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر ان الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت الـ180 مليار دولار.

وأضافت الخاطر في تصريحات لتلفزيون قطر أن “الروابط والشراكات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأبعاد”، في تعليقها على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الحالية لواشنطن.

وأوضحت أن زيارة الأمير القطري لواشنطن “تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات بين قطر والولايات المتحدة، ولعلّنا شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات منها مجال الطاقة والطيران والدفاع”.

وأشارت إلى أن “مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الانتاج العالمي للطاقة.”

ولفتت أيضاً إلى “الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت الـ180 مليار دولار يجب أن تُقرأ في إطار تنويع الاقتصاد القطري لأنه من ضمن استراتيجية التنويع مسألة الاستثمار في الاقتصاديات الدولية الكبيرة ومنها طبعاً اقتصاد الولايات المتحدة.”

