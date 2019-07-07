على رأسهم “الهدابي والمعمري” .. استبعاد بعض مرشحي مجلس الشورى العُماني بدورته الجديدة يثير جدلاً واسعاً
أعلنت وزارة الداخلية بسلطنة عُمان عن القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك في مكاتب الولاة وعبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.
وتسبب استبعاد بعض المترشحين للدورة الجديدة في جدل واسع بين العُمانيين على تويتر.
وجاء على رأس المستبعدين لأسباب مجهولة النائبين السابقين أحمد بن محمد الهدابي ممثل ولاية بدبد، وطالب بن أحمد المعمري ابن ولاية لوي شمال صحار.
وتصدر وسم “#مجلس_الشورى” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر بالسلطنة، وتباينت آراء العُمانيين في هذا الشأن.
من جانبه قال الدكتور حيدر اللواتي البروفيسور السابق بجامعة السلطان قابوس، إن ظاهرة استبعاد بعض مترشحي مجلس الشورى من قبل الحكومة ليست خاصة بعمان.
وتابع موضحا:”ولكني شخصيا افضل ترك الامر لصناديق الاقتراع، فالناخب العماني كسب مستوى من النضج السياسي والتجربة الانتخابية ويقدر يميز بين من يصلح لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته وبين من يخدم نفسه ومصالحه”.
وطالب النشطاء الحكومة بتوضيح صريح وكشف أسباب استبعاد هؤلاء النواب.
هذا وأكدت وزارة الداخلية أن فترة الاعتراض على الأسماء خلال 5 أيام من تاريخ إعلانها بطلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.
ويمكنكم الإطلاع على قوائم المرشحين من هنـــــا.