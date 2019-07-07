على رأسهم “الهدابي والمعمري” .. استبعاد بعض مرشحي مجلس الشورى العُماني بدورته الجديدة يثير جدلاً واسعاً

أعلنت وزارة الداخلية بسلطنة عُمان عن القوائم الأولية لمرشحي عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك في مكاتب الولاة وعبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.

من المؤسف أن تخلو قوائم المترشحين لعضوية #مجلس_الشوري من بعض الأعضاء النشطين .. كسلطان العبري ومحمد الحجري وأحمد البرواني وأحمد الهدابي وصالح مسن وتوفيق اللواتي ..الخ

نقدر عاليا من قرر عدم الترشح لأسبابه الخاصة

ونأسف لإبعاد أي مترشح خاصة من كان حراكه نشطا بارزا في المجتمع والمجلس pic.twitter.com/BJr70rpL2A — محمود الريامي (@m73sar) July 7, 2019

وتسبب استبعاد بعض المترشحين للدورة الجديدة في جدل واسع بين العُمانيين على تويتر.

استبعاد اصوات الحق ، الهدابي و البرواني .

يجلنا فعلاً نشعر أن #مجلس_الشوري لا فائدة منه. pic.twitter.com/eYLli9EkVX — nabhan albimani (@nabhanalbimani) July 7, 2019

وجاء على رأس المستبعدين لأسباب مجهولة النائبين السابقين أحمد بن محمد الهدابي ممثل ولاية بدبد، وطالب بن أحمد المعمري ابن ولاية لوي شمال صحار.

استبعاد أصوات الحق سابقاً الأستاذ طالب المعمري والآن الأستاذ احمد الهدابي الأفضل ان نسكر مجلس الشورى اساسا من السابق لا يسمن ولا يغني من جوع



#مجلس_الشوري pic.twitter.com/PFqZtQBX2Q — Relax (@relax_7_VIP) July 7, 2019

لماذا استبعاد ممثل ولاية بدبد

سعادة المهندس أحمد الهدابي من قائمه الترشح ؟!#مجلس_الشورى — أمل البوسعيديه 🔺 (@fhiysuivfy) July 7, 2019

وتصدر وسم “#مجلس_الشورى” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر بالسلطنة، وتباينت آراء العُمانيين في هذا الشأن.

اتفق البعض مع أطروحاتهم أم اختلفوا ؛ يظل البوسعيدي والعبري واللواتي والهدابي أبرز أيقونات #مجلس_الشورى في دورته الثامنة.

كل التوفيق والسداد لهم في قادم الأيام. pic.twitter.com/am1E51WmDq — saif alramadhani (@saif1968) July 7, 2019

ما أكثر الشجر وليس كله مثمر

وما أكثر الثمار وليس كله طيب

وما أكثر العلوم وليس كله نافع

وما أكثر اعضاء الشورى واغلبهم ليس بمرشد

ومن حرك الماء الراكد

ولو بالقليل إستبعد؟؟#مجلس_الشوري pic.twitter.com/QAC2t3SSBG — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) July 7, 2019

من جانبه قال الدكتور حيدر اللواتي البروفيسور السابق بجامعة السلطان قابوس، إن ظاهرة استبعاد بعض مترشحي مجلس الشورى من قبل الحكومة ليست خاصة بعمان.

وتابع موضحا:”ولكني شخصيا افضل ترك الامر لصناديق الاقتراع، فالناخب العماني كسب مستوى من النضج السياسي والتجربة الانتخابية ويقدر يميز بين من يصلح لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته وبين من يخدم نفسه ومصالحه”.

ظاهرة استبعاد بعض مترشحي #مجلس_الشورى من قبل الحكومة ليست خاصة بعمان ولكني شخصيا افضل ترك الامر لصناديق الاقتراع، فالناخب العماني كسب مستوى من النضج السياسي والتجربة الانتخابية ويقدر يميز بين من يصلح لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته وبين من يخدم نفسه ومصالحه

#د_حيدر — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) July 7, 2019

وطالب النشطاء الحكومة بتوضيح صريح وكشف أسباب استبعاد هؤلاء النواب.

#مجلس_الشوري

استبعاد احمد البرواني ممثل إبراء والهدابي ممثل بدبد من الترشيح لعضوية لمجلس الشورى.

ان صح الخبر

بأي حق يحرم ممثلين الشعب من الترشح

واذا فيه سبب لماذا لا يعرض على الرأي العام — عمر (@wzOeR8oC4zc1COA) July 7, 2019

ما صار #مجلس_الشورى صار مجلس لا اسمع لا أرى لا اتكلم ولاي يتكلم يستبعد. pic.twitter.com/UM8ciY0CgC — ابو عمر (@abbasalbalushi7) July 7, 2019

#مجلس_الشوري



لا بأس ..تبقوون أوفيااء وعمان تفخر بكم pic.twitter.com/8cQthwOilN — حسناء عدنان 🦋 (@h0ii9A) July 7, 2019

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن فترة الاعتراض على الأسماء خلال 5 أيام من تاريخ إعلانها بطلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.

ويمكنكم الإطلاع على قوائم المرشحين من هنـــــا.