كاتب كويتي يكذب صحيفة سعودية نسبت للشيخ صباح هذا الأمر: الصحيح أنها قطر وليست الكويت

كذب الكاتب والباحث الكويتي مشعل النامي، صحيفة سعودية ادعت أن الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتزعم وساطة بين أمريكا وإيران في ظل الصراع المحتدم بينهم مؤخرا في الخليج.

وكانت صحيفة “سبق” السعودية زعمت في خبر لها، أن الكويت تؤكّد استمرار وساطتها بين واشنطن و طهران لمنع الحرب.

الأمر الذي كذبه ونفاه “النامي” وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”غير صحيح خبر وساطة الكويت بين أمريكا وإيران، وأستغرب سبب نشر هذا العنوان على الرغم من أن الخبر الذي نقلته الصحيفة ليس فيه أي إشارة لوساطة الكويت”

غير صحيح خبر وساطة الكويت بين أمريكا وإيران..وأستغرب سبب نشر هذا العنوان على الرغم من أن الخبر الذي نقلته الصحيفة ليس فيه أي إشارة لوساطة الكويت !! https://t.co/xeE8fUJ4WH — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 25, 2019

كما رد الكاتب الكويتي على سؤال أحد متابعيه بشأن تداول تصريح مفبرك لنائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله بشأن موضوع الوساطة، قائلا:”الصحيح أنها قطر وليست الكويت..خلنا نشوف يشتمون قطر ولا لأ ؟؟”

الصحيح أنها قطر وليست الكويت..خلنا نشوف يشتمون قطر ولا لأ ؟؟ https://t.co/hqkcbt4SHk — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 25, 2019

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عدم وجود اتصالات مع الولايات المتحدة، بشأن إرسال قوات أمريكية إلى الكويت.

وقال الجارالله، في تصريحات للصحفيين، على هامش الغبقة (لقاء رمضاني) التي أقامها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد مساء الخميس، بقاعة الشيخ صباح الأحمد بمقر وزارة الخارجية الكويتية، إن هناك تنسيقا دائما مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع العسكري، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وحول الأوضاع الراهنة في المنطقة، أعرب الجارالله عن تفاؤل الكويت بالتصريحات الأمريكية والإيرانية التي صدرت مؤخرا، والتي أكدت عدم رغبة كلا الطرفين في خوض الحرب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل للسيطرة على الأوضاع والوصول إلى التهدئة بالمنطقة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي قائلا: «الحقيقة الوضع في المنطقة حساس وبالغ الدقة والخطورة، وهناك تطورات متسارعة، لكن لدينا ثقة بأن تسود الحكمة والعقل، ولدينا ثقة إن شاء الله أن يكون الهدوء هو سيد الموقف، وألا يكون هناك صدام في المنطقة».