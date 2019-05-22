عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

بعد تطاوله على قيادات السلطنة ودورها في تهدئة التوتر.. مستشار “ابن زايد” يعود للسخرية من عُمان وقطر والكويت!

كتب وطن
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اعتبر الأكاديمي الإماراتي الدكتور مستشار ولي عهد أبوظبي، أن دول تنقسم حالياً في ظلّ الوضع الحالي والتوتر القائم مع ، إلى قسمين.

ووضع مستشار ولي عهد أبوظبي “ والامارات والبحرين” في القسم الأول، ووصف هذه الدول بأنها “صقورية متشددة تتصدى للعبث الايراني”. حسب تعبيره

وفي القسم الثاني، وضع عبدالخالق عبدالله، وقطر والكويت، واعتبر أن هذه الدول “حمائم مهادنة وتهون من خطر ايران على امن واستقرار المنطقة”.

وكان عبدالخالق عبدالله، أثار أمس موجة غضب واسعة بين المغردين العُمانيين بعد تطاوله على قيادات السلطنة وسخريته من وزير الخارجية يوسف بن علوي واجتماعه الأخير في إيران.

ونشر “عبدالله” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) صورة لاجتماع الوزير “بن علوي” أمس بنظيره الايراني محمد جواد ظريف، وعلق عليها بسخرية:”اجتماع لا ينتج عنه اي خير لدول المنطقة.”

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