بعد تطاوله على قيادات السلطنة ودورها في تهدئة التوتر.. مستشار “ابن زايد” يعود للسخرية من عُمان وقطر والكويت!

اعتبر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، أن دول الخليج تنقسم حالياً في ظلّ الوضع الحالي والتوتر القائم مع إيران، إلى قسمين.

ووضع مستشار ولي عهد أبوظبي “السعودية والامارات والبحرين” في القسم الأول، ووصف هذه الدول بأنها “صقورية متشددة تتصدى للعبث الايراني”. حسب تعبيره

وفي القسم الثاني، وضع عبدالخالق عبدالله، سلطنة عمان وقطر والكويت، واعتبر أن هذه الدول “حمائم مهادنة وتهون من خطر ايران على امن واستقرار المنطقة”.

فيما يتعلق بكيف يجب على دول الخليج العربي التعامل مع الجار الايراني الصعب والذي يزداد صعوبة وخطورة تنقسم هذه الدول لمجموعتين: 3 دول، السعودية والامارات والبحرين صقورية متشددة تتصدى للعبث الايراني و3 دول، عمان وقطر والكويت حمائم مهادنة وتهون من خطر ايران على امن واستقرار المنطقة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 22, 2019

وكان عبدالخالق عبدالله، أثار أمس موجة غضب واسعة بين المغردين العُمانيين بعد تطاوله على قيادات السلطنة وسخريته من وزير الخارجية يوسف بن علوي واجتماعه الأخير في إيران.

ونشر “عبدالله” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) صورة لاجتماع الوزير “بن علوي” أمس بنظيره الايراني محمد جواد ظريف، وعلق عليها بسخرية:”اجتماع لا ينتج عنه اي خير لدول المنطقة.”