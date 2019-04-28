النظام السعودي “عين” فرق أمنية لحماية مشايخ السلطة بعد نفاقهم لـ”ابن سلمان” وفتاويهم ضد المصلحين

كشف المعارض السعودي، محمد العتيبي، عن أن النظام السعودي “خصص” فرقة أمنية لكل شيخ من مشايخ السلطة في المملكة، وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء. كما قال.

وأضاف العتيبي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، قائلاً :” إن السبب وراء ذلك القرار هو (الخوف عليهم من انتقام شخص غاضب من نفاقهم ودفاعهم عن الظلمة وفتاويهم ضد المصلحين).

وواصل كاشفاً الأسباب وراء تكليف فرق أمنية بحراسة “مشايخ السلطة”، مشيراً إلى أن الحماية تتمة لشرائهم بعد القصور والأموال والتسهيلات التي وفرت لهم، حتى يشعروا أنهم جزء من الدولة حين يعيشوا أبهة الأمن.

هل تعلم أن لكل شيخ من مشايخ السلطة وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء فرقة أمنية والسبب:



١) الخوف عليهم من انتقام شخص غاضب من نفاقهم ودفاعهم عن الظلمة وفتاويهم ضد المصلحين



٢) الحماية تتمة لشرائهم بعد القصور والأموال والتسهيلات



٣) حتى يشعروا أنهم جزء من الدولة حين يعيشوا أبهة الأمن — Mohammed AL-Otaibi 🇨🇦🇸🇦 محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) April 28, 2019

وكانت هيئة كبار علماء السعودية، نافقت ولي العهد محمد بن سلمان، وأثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الأمير الصغير إلى الشيخ صالح الفوزان عضوَ هيئة كبار العلماء.

وانتشرت عبارة “أنت والدي يا شيخ”.. عند زيارة ابن سلمان، للشيخ الفوزان في إشارة إلى العلاقة بين جيل ولي العهد الشاب الذي يحمل «رؤية السعودية 2030» وما تضمنته من انفتاح في مجالات عدة، منها افتتاح دور للسينما والسماح للمرأة بالقيادة والرياضة وحتى التحول في سياسة المملكة الخارجية، وجيل هيئة كبار العلماء وعلماء السلفية الذي ربما لم يرُق له فتح السعودية للترفيه.