حملة من نساء السعودية تطالب بمنع إقامة حفل الفنانة الإماراتية “أحلام” لهذه الأسباب
شن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية هجوما عنيفا على المطربة الإماراتية أحلام، وذلك في أعقاب إعلانها عن إقامة أولى حفلاتها الخاصة بالنساء فقط بمنطقة “جازان”في المملكة.
غضب المغردين السعوديين على المطربة “أحلام” جاء ردا على معارضتها في وقت سابق لقرار السماح للنساء بقيادة السيارة، وزعمها بأن المملكة لها وضع خاص جدا فيما يتعلق بقيادة المرآة للسيارة.
ودشن الناشطون هاشتاجا بعنوان:” #مقاطعةحفلةاحلام” ليحتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، حيث كانت غالبية المشاركات عبر الهاشتاج من قبل النساء، اللاتي اعتبرنها منافقة، حيث أشرن إلى العديد من تصريحاتها حول معارضتها لقيادة النساء في المملكة.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد صرحت من قبل خلال استضافتها مع الفنانة أروى على قناة “إم بي سي”، أنها ضد قيادة المرأة داخل السعودية، وتفضل أن تعتمد على سائق خاص.
وبرّرت أحلام معارضتها لقيادة النساء للسيارة في السعودية بقولها إنه من غير المقبول أن يُسمح لهن بذلك في بلد لها قدسيّتها بوجود الحرمين الشريفين، لأن ذلك سيؤدي إلى كوارث أخلاقية على حد تعبيرها.
كما أنها تحدّثت بشكل ساخر عن معاناة النساء، حيث طالبتهن باستقدام سائقين أجانب لتلبية احتياجاتهن بدلاً من قيادة السيارة بأنفسهن، مشيرة إلى أن زوجها الملياردير القطري مبارك الهاجري أحضر لها 3 سائقين لخدمتها. وهي بذلك لم تعطِ أي اعتبار للنساء اللاتي لا يملكن القدرة المالية لاستقدام سائقين أجانب.
وكانت أحلام قد أعلنت خلال لقاء تلفزيوني أنها ستقيم مجموعة من الحفلات في عدة مدن سعودية من بينها مدينة جازان جنوب المملكة.
وظهرت أحلام خلال اللقاء في غاية السعادة باعتبارها ستكون أول فنّانة تحيي حفلاً في مدينة جازان.