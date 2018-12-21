حملة من نساء السعودية تطالب بمنع إقامة حفل الفنانة الإماراتية “أحلام” لهذه الأسباب

شن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية هجوما عنيفا على المطربة الإماراتية أحلام، وذلك في أعقاب إعلانها عن إقامة أولى حفلاتها الخاصة بالنساء فقط بمنطقة “جازان”في المملكة.

غضب المغردين السعوديين على المطربة “أحلام” جاء ردا على معارضتها في وقت سابق لقرار السماح للنساء بقيادة السيارة، وزعمها بأن المملكة لها وضع خاص جدا فيما يتعلق بقيادة المرآة للسيارة.

ودشن الناشطون هاشتاجا بعنوان:” #مقاطعةحفلةاحلام” ليحتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في المملكة، حيث كانت غالبية المشاركات عبر الهاشتاج من قبل النساء، اللاتي اعتبرنها منافقة، حيث أشرن إلى العديد من تصريحاتها حول معارضتها لقيادة النساء في المملكة.

#مقاطعة_حفلة_احلام

اي عفية قاطعوا حفلاتها والبوماتها الغنائية واي برنامج تشارك فيه

وقولوا #لن_ننسى_لن_نغفر 👇🏻يااحلام pic.twitter.com/X4hGnvy6mS — 🎀 (@soul___wa___ah) December 21, 2018

تستحق المقاطعه لأنها منافقه #مقاطعة_حفلة_احلام — توت احمدي‎ (@415656A) December 21, 2018

#مقاطعة_حفلة_احلام اكره شي عندي المنافقين،السواقه ماتصير بارض الحرمين!! والاغاني حلال؟ والرقص حلال؟ والفساتين والزينه حلال؟ رغم اني جدا منفتح ولا تهمني هالامور بس لحد يستشرف ويتفلسف والغلط راكبه من راسه لرجله.. بلدنا بتتغير بس مالها داعي التصريحات الغبيه 🤮 — The Count Zougarism 🎗 (@zougar_mohammad) December 21, 2018

#مقاطعة_حفلة_احلام متناقضه جدا من فتره تقول السعوديه مكان مقدس وجايه تغني فيه …معقوله الفلوس تخلي الواحد يتخلى عن مبادئه وقناعاتو …اعتقد صارت عبده للمال بهالحاله …. — amani (@amani08278175) December 21, 2018

#مقاطعة_حفلة_احلام

يعني براڤوا لنساء بلدي كلهم كأنو يد وحده ضد اكبر مستشرفه وأول من كان يتغنى لمعارضه حقوقهم ومنها حق القياده بحجه انها ارض مقدسه بس هي عادي تجي تغني بالأرض المقدسه تفكير مقرف 😷 — maha 🇸🇦 (@DivaMh) December 20, 2018

#مقاطعه_حفله_احلام

كان موقفها الرفض التام اتجاه قضية القيادة، لتكسب رضى شريحة معينة، و الآن من بصفها؟ للاسف غير مرحب بها! 😷 — Nawal M (@Nawa1_) December 20, 2018

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد صرحت من قبل خلال استضافتها مع الفنانة أروى على قناة “إم بي سي”، أنها ضد قيادة المرأة داخل السعودية، وتفضل أن تعتمد على سائق خاص.

وبرّرت أحلام معارضتها لقيادة النساء للسيارة في السعودية بقولها إنه من غير المقبول أن يُسمح لهن بذلك في بلد لها قدسيّتها بوجود الحرمين الشريفين، لأن ذلك سيؤدي إلى كوارث أخلاقية على حد تعبيرها.

كما أنها تحدّثت بشكل ساخر عن معاناة النساء، حيث طالبتهن باستقدام سائقين أجانب لتلبية احتياجاتهن بدلاً من قيادة السيارة بأنفسهن، مشيرة إلى أن زوجها الملياردير القطري مبارك الهاجري أحضر لها 3 سائقين لخدمتها. وهي بذلك لم تعطِ أي اعتبار للنساء اللاتي لا يملكن القدرة المالية لاستقدام سائقين أجانب.

وكانت أحلام قد أعلنت خلال لقاء تلفزيوني أنها ستقيم مجموعة من الحفلات في عدة مدن سعودية من بينها مدينة جازان جنوب المملكة.

وظهرت أحلام خلال اللقاء في غاية السعادة باعتبارها ستكون أول فنّانة تحيي حفلاً في مدينة جازان.